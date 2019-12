SRE acepta la renuncia del embajador de México en Argentina

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMx).— Poco después de que surgieran reportes de un nuevo supuesto robo cometido por el embajador mexicano en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, el canciller Marcelo Ebrard informó que aceptaban su renuncia, presentada por el diplomático por “motivos de salud“.

“Valero Recio Becerra continuará su tratamiento con el apoyo de su familia. La Secretaría de Relaciones Exteriores le desea una pronta recuperación”, señaló la Cancillería en un comunicado. Por su parte, a través de Twitter, Ebrard Casaubón resaltó que el diplomático “está sujeto a tratamiento neurológico, le deseo pronta recuperación“.

Ricardo Valero es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico, le deseo pronta recuperación. https://t.co/xAj5VI0Fnz

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 22, 2019

Este domingo, el canal argentino Todo Noticias (TN) reveló que el diplomático está nuevamente acusado de hurtar unas playeras en una tienda del aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. El suceso se registró el 10 de diciembre, cuando el embajador se disponía a regresar a México luego de ser grabado presuntamente robando un libro de la librería El Ateneo.

Este domingo, después de conocerse el nuevo incidente, la cancillería mexicana emitió un comunicado en el que informaba que aceptaba su renuncia “por motivos de salud” del embajador, pero sin hacer referencia al segundo reporte de robo.

Escándalo diplomático: el video que muestra cómo el embajador de México en la Argentina hurta un libro en una emblemática librería https://t.co/cvusZVRavr pic.twitter.com/zpHfsTzyzZ

— infobae (@infobae) December 9, 2019

Por otra parte, en una carta difundida con la presunta autorización de la hija de Ricardo Valero, Florencia Valero, se señala que desde 2012 el exembajador desarrolló un síndrome frontal que posteriormente derivó en tumor cerebral que pudo haber propiciado “conductas inadecuadas”.

La carta médica, firmada por la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz con cédula profesional 501782 –cotejada en el Registro Nacional de Profesionistas–, explica que el diplomático fue intervenido quirúrgicamente por el neurocirujano Ramiro del Valle y que a partir del 2013 se identificaron “alteraciones sutiles de memoria no progresiva”.

También detalla que la pérdida de tejido neuronal causada por el tumor y su extracción, así como por la “neurodegeneración asociada por la edad”, ha causado una disminución de su tejido cerebral en el predominio frontal, que se ha agudizado en los últimos 18 meses.

“La evolución de síndrome frontal se expresa con impulsividad voluntaria y deterioro del juicio, lo que puede ocasionar francas alteraciones de la conducta aun cuando otras funciones cognitivas se realizan con aparente normalidad”, explica la misiva.

