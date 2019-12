STC presentará este lunes informe sobre accidente de Martha Erika y Moreno Valle: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMX).— El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informará este lunes sobre los avances en el accidente de helicóptero en el que murió la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mensaje se llevará a cabo al medio día y es un informe previo al dictamen final, el cual se prevé que esté listo entre febrero y marzo del próximo año.

“Hoy el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, va a dar un informe de este lamentable hecho del accidente de la gobernadora y su esposo, un informe detallado“, afirmó el mandatario durante su conferencia matutina. El informe detallado se presentará al mediodía.

La semana pasada, Jiménez Espriú adelantó que a mediados de enero, la Agencia de Aviación Civil en México, y las agencias internacionales de Canadá, Estados Unidos e Italia, sostendrán una reunión para sacar las conclusiones finales.

Martha Erika Alonso y Moreno Valle fallecieron el 24 de diciembre del 2018, junto con tres personas más, luego de que el helicóptero en el que viajaban cayó en el municipio de Santa María Coronango, Puebla, cuando se dirigían a la Ciudad de México.

Para conmemorar el primer aniversario luctuoso del matrimonio de la gobernadora de Puebla y el senador, el PAN realizará una misa el 24 de diciembre a las 10:00 horas en el santuario Guadalupano del Seminario.

