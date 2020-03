Suman 5 muertos y 403 casos confirmados de Covid-19 en México

CIUDAD DE MÉXICO.— El coronavirus Covid-19 provocó la muerte de cinco personas en México. Además, hay 405 casos confirmados y otros mil 219 casos sospechosos en el país.

Tres de las defunciones por Covid-19 han ocurrido en la Ciudad de México; una en Jalisco y la otra en Durango. La última muerte se registró entre la noche del 23 y 24 de marzo. Se trata de la primera mujer que falleció a consecuencia del virus.

México sumó una nueva muerte por coronavirus #Covid19, con la que la cifra llega a cinco en total, y ahora hay 405 casos confirmados de la enfermedad —38 nuevos casos—, reportó la Secretaría de Saludhttps://t.co/iEEzzeefDh pic.twitter.com/53QSMnAioy

— El Sol de Chilpancingo (@SolChilpancingo) March 25, 2020

La mujer, de 61 años de edad, llegó de España el pasado 17 de marzo, y un día después presentó los primeros síntomas. Tenía mieloma múltiple, además de diabetes y murió en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México por neumonía; sus familiares la vieron por última vez el sábado por la tarde, cuando ingresó con una complicación seria en su respiración, fiebre y tos con flemas.

El 16 de marzo, María Martha, primera víctima femenina de coronavirus en México, aterrizó en la Ciudad de México proveniente de Madrid. Su vuelo fue el 6403 de Iberia. Su esposo, Rafael, ha descrito la falta de medidas sanitarias en él área de migración, maletas y aduana.

— Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) March 25, 2020

De los casos confirmados, estos se distribuyen en 31 entidades del país. Solo en Tlaxcala no se han registrado contagios, aunque tienen 18 sospechosos, por lo que esto puede cambiar con el tiempo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 62 por ciento de los casos confirmados en el país son hombres, mientras que solo 10 por ciento de los pacientes han requerido ser hospitalizados. En tanto, solo el 2 por ciento de los casos son graves.

De las cinco personas que han fallecido en México a causa del Covid-19, 60 por ciento tenía obesidad y diabetes, y de los casos confirmados, la mayoría (64 por ciento) son personas que tienen de 20 a 49 años de edad.

«@SSalud_mx: 🔴 #coronavirus en #Mexico |24 marzo 2020👉🏽 405 casos confirmados👉🏽 1219 casos sospechosos👉🏽 2161 casos negativos👉🏽 5 defunciones. ///Dale #Like #FAV, #RT y recomiendenme con sus amigos porfa 😎 pic.twitter.com/O8yqJP9v6q

— DanielGómezRomero🇲🇽 (@Dano_Gomez) March 25, 2020

En el mundo, se han registrado ya más de 372 mil casos confirmados de coronavirus. “De ese total, el 70 por ciento es el que ha ocurrido en los últimos 14 días”, indicó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Te recomendamos:

ANÁLISIS A FONDO: Ni besos, ni abrazos… ahora menos

AM.MX/dsc

The post Suman 5 muertos y 403 casos confirmados de Covid-19 en México appeared first on Almomento.Mx.