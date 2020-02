Sumará esfuerzos con AEM astronauta Neri Vela

CIUDAD DE MÉXICO.- La Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), recibió la visita del primer astronauta mexicano, Rodolfo Neri Vela, quien apoyará programas y proyectos de trabajo de este organismo.

Al recibir al astronauta mexicano, el director general de la AEM, Salvador Landeros Ayala señaló: “para todas las agencias espaciales del mundo es vital aprovechar la experiencia y conocimiento de sus astronautas, por lo que nos congratulamos de la presencia del Dr. Neri Vela, pionero del desarrollo espacial de este país”.

Destacó que la labor de Neri Vela ha inspirado a miles de jóvenes hacia el campo espacial, y ahora apoyará programas en áreas estratégicas como telecomunicaciones, observación de la tierra, e impulso científico-tecnológico.

Recordó que, en 1985, formó parte del equipo de la misión espacial “STS-61-B” de NASA, que puso en órbita el satélite Morelos II, y que, desde ese viaje histórico, como sociedad moderna, ya no podemos vivir sin esos dispositivos.

Por su parte, Neri Vela se congratuló de estar en la AEM y destacó que se vive una nueva etapa, en la que los proyectos se enfocarán a aplicar ciencia y tecnología espacial para el beneficio social de la población.

“Me da gusto ver que se está tomando un nuevo rumbo, para dar a conocer más a la AEM, impulsar nuestras universidades y tecnológicos, reforzar los proyectos, y hacer investigación y desarrollo en bien del país y sus nuevas generaciones”, expresó el astronauta.

Neri Vela comentó que es un error creer que un proyecto espacial por ser costoso es inútil y que no tiene nada que ver con la vida de todos nosotros, pues las misiones espaciales desarrollan tecnología, que es lo que le da fuerza a un país, y cada dólar que se invierte, en algunos años se multiplica por 20 o 30, agregó Neri.

El astronauta, conferencista nacional y uno de los divulgadores científicos más reconocidos del país, acordó con el titular de la AEM que sumará sus esfuerzos, en esta Cuarta Transformación, para la construcción de una nueva etapa de proyectos espaciales, conectividad y progreso para México.

