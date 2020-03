Suspende sesiones la 60 Legislatura del Edomex como medida de protección sanitaria

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura y como parte de las medidas de protección a la salud, las sesiones del Quinto Periodo Ordinario quedarán suspendidas, informó el vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Bernardo Segura Rivera (PT), al concluir la plenaria de este jueves.

Bernardo Segura solicitó a los diputados estar atentos a una próxima convocatoria, a partir del 15 de abril e indicó que también se suspenderán las reuniones de trabajo de las comisiones y comités legislativos.

Cabe señalar que como parte de las acciones ante la contingencia causada por el Covid-19, el diputado Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), llamó a formar un frente común gobierno-sociedad ante la pandemia y sus efectos en la economía.

En esta etapa, indicó, los diputados fungirán como un canal de comunicación para que la información sobre problemas sociales surgidos a partir la contingencia sanitaria también fluya de abajo hacia arriba, para lo cual cada uno de ellos hará llegar los datos que recaben, a través de los coordinadores parlamentarios, a la Jucopo y ésta a las autoridades correspondientes, a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud del Estado de México. Esto también permitirá diseñar o rediseñar políticas económicas generales y regionales.

La Jucopo también solicitó al Poder Ejecutivo que en el Comité Estatal de Seguridad en Salud del Estado de México, creado para atender la emergencia sanitaria, también intervengan los otros poderes públicos, los ayuntamientos y el sector económico.

Previamente, la Asamblea eligió a los diputados Faustino de la Cruz Pérez (morena) y Karla Leticia Fiesco García (PAN) como vicepresidentes de la Directiva para abril, segundo mes de este periodo ordinario, así como a María de Lourdes Garay Casillas (PES), Nancy Nápoles Pacheco (morena) y Araceli Casasola Salazar (PRD) como secretarias.

RECIBE LA 60 LEGISLATURA INFORME DE LA CODHEM

La Legislatura mexiquense también recibió el Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) 2019, que preside Jorge Olvera García, y al cual dio lectura el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez (morena), presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local.

En el documento, Jorge Olvera detalló las actividades de la Codhem en favor de la promoción, divulgación, protección y defensa de las prerrogativas fundamentales de los mexiquenses.

El presidente de la Mesa Directiva, diputado Juan Jaffet Millán Márquez (PRI), indicó que la 60 Legislatura se dio por enterada del informe y que se tiene por cumplido lo mandatado por la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

