Suspenden misas públicas en Michoacán por primera muerte de coronavirus

MICHOACÁN.- El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, ordenó suspender las misas en las iglesias para evitar contagios entre la población luego de que Michoacán tuviera su primer deceso por coronavirus.

La Secretaría de Salud de Michoacán informó sobre una persona que falleció en el municipio de Lázaro Cárdenas a causa de coronavirus, lo que representó el primer deceso en el estado.

Esta pandemia no distingue de partidos ni ideologías, y sus consecuencias económicas tampoco lo harán. Por ello, es urgente activar medidas que nos permitan proteger a los que menos tienen.

— Silvano Aureoles (@Silvano_A) March 27, 2020



A través de un comunicado la dependencia informó también que para este 27 de marzo hay en Michoacán 17 personas contagiadas; 14 están en Morelia, dos en Lázaro Cárdenas y uno en Uruapan.

Reforzamos la vigilancia epidemiológica en todos los municipios y trabajamos para concientizar a la población sobre las acciones preventivas contra el COVID-19. pic.twitter.com/ML92eHzJAh

— SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN (@SALUDMICH) March 27, 2020

Te recomendamos: Muere primer enfermo de coronavirus en Michoacán

Ante la suspensión de las misas, el arzobispo dijo que los fieles católicos quedan libres de la obligación de asistir a la misa dominical y también de toda la participación de culto público.

Sin embargo, los sacerdotes que pertenece a la arquidiócesis de Morelia deberán mantener el culto privado mediante la celebración de misas, sin gente.

A partir mañana la gente podrá seguir las celebraciones católicas a través de plataformas digitales y medios de comunicación públicos y privados.

Asimismo, el gobierno michoacano anunció la suspención y cancelación de los eventos multitudinarios en el estado como medida de prevención ante el posible contagio de coronavirus entre los ciudadanos.

La temporada activa de los santuarios de mariposa monarca en nuestro estado se ha adelantado, por la seguridad de todos los asistentes, han sido cerrados hasta el próximo periodo. pic.twitter.com/iJNuim1zAo

— Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) March 27, 2020

Continúa leyendo:

Cancelan Procesión del Silencio en San Luis Potosí

AM.MX/vgs



The post Suspenden misas públicas en Michoacán por primera muerte de coronavirus appeared first on Almomento.Mx.