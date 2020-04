Suspender trabajo de maquiladoras no esenciales en Ciudad Juárez, exhorta Alicia Caraveo

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, de Morena, exhortó al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a que a través de las secretarías de Salud y de Trabajo y Previsión Social locales, se inspeccione y vigile a las empresas maquiladoras de Ciudad Juárez que no desempeñen actividades esenciales para que suspendan sus trabajos.

Al mismo tiempo, urgió verificar que en las empresas que continúan laborando, cumplan con las medidas sanitarias y de prevención establecidas por las autoridades federales, ante la pandemia del Coronavirus, así como respetar y hacer cumplir los derechos humanos de sus trabajadoras y trabajadores.

Caraveo Camarena dijo que con base en el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, se precisaron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, entre ellas, la suspensión de actividades no consideradas esenciales.

Asimismo, recordó que en la actualización de la Guía sobre las acciones que los patrones deben implementar en los centros de trabajo para prevenir el contagio del COVID-19, resalta el mejorar su capacidad de respuesta y reducir las afectaciones que la epidemia pueda causarles.

También se incluyen nuevas medidas como el establecimiento de políticas temporales, como la suspensión de actividades no esenciales en el centro de trabajo aún en el caso de los sectores fundamentales, así como de actividades que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a su centro de trabajo.

Recordó que el 9 de abril en Ciudad Juárez, Chihuahua, tres empleados de una empresa maquiladora resultaron positivos a la enfermedad COVID-19, por lo que tuvo que cerrar. En tanto, otros trabajadores se encuentran sujetos a estudios para determinar si están contagiados, añadió.

Al asegurar que los casos positivos del Coronavirus en el Estado se han incrementado en los últimos días, dio a conocer que, hasta el 16 abril, iban 128 casos confirmados, 24 defunciones, 14 recuperados y 212 sospechosos, de acuerdo con el director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo José Valenzuela Zorrilla.

Algunos de los directivos de las maquiladoras, puntualizó, aún no han dado a conocer las medidas que han tomado en lo que respecta a sus trabajadores; además, de que empleados han denuncian que no se están otorgando licencias laborales y donde se han suspendido las labores, se pagan salarios incompletos.

El punto de acuerdo se encuentra enlistado en los asuntos recibidos el 16 de abril de 2020, disponible en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República.

