Teletón México pone a disposición sus instalaciones para atender COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la emergencia sanitaria que se vive en el país por el brote de COVID-19, la Fundación Teletón México, ofreció sus instalaciones a las autoridades federales y estatales para la atención de pacientes con coronavirus.

“Ahora que nuestras instalaciones no pueden ser de utilidad para nuestros usuarios hemos tomado la decisión de poner a tu disposición nuestra infraestructura para enfrentar esta grave crisis ocasionada por el coronavirus”, señaló Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón en un video que compartió en redes sociales.

Señaló que el Teletón cuenta con una infraestructura sólida en 21 estados de la República Mexicana, cada uno de sus centros de atención cuenta con consultorios equipados y grandes áreas que pueden ser de utilidad para los propósitos de las autoridades.

“Con humildad y con humanidad, extendemos este ofrecimiento abierto al Presidente de la República, con quien hemos construido una ruta de trabajo y empatía compartida, por el servicio hacia las personas con discapacidad. Asimismo, ofrecemos a los gobernadores de los estados, con quienes trabajamos codo a codo todo el año, nuestra infraestructura para atender esta pandemia”, añadió.

Puso a disposición, además, la línea telefónica (800-TELETON) de orientación general y contención psicológica, sin costo para todos los mexicanos, en la que serán atendidos personalmente por expertos y colaboradores del CRIT.

Pese al cierre de sus puertas por la contingencia, Fernando Landeros detalló que las personas con discapacidad podrán continuar con su rehabilitación, a través del material “Tele-rehabilitación”, el cual tendrá tutoriales y consejos para que los usuarios puedan continuar con sus terapias sin salir de casa.

El Hospital Infantil Teletón de Oncología será el único que continúe operando con normalidad, pues actualmente se atiende a 297 niños con cáncer en condiciones delicadas

AM.MX/fm

The post Teletón México pone a disposición sus instalaciones para atender COVID-19 appeared first on Almomento.mx.

Share this...

Pinterest Linkedin