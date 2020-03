Tianguis Turístico de Mérida marcará “un antes y un después”: Mauricio Vila

CIUDAD DE MÉXICO.— En Yucatán estamos listos para recibir el Tianguis Turístico 2020, el cual marcará “un antes y un después” en el sector, aseguró el gobernador Mauricio Vila durante la presentación de los últimos detalles del evento que se llevará a cabo del 22 al 25 de marzo en Mérida.

El mandatario yucateco señaló que el Tianguis Turístico es un evento que “nos llena de orgullo” pues es “el resultado del arduo trabajo realizado de la mano con el sector empresarial y turístico”.

A 12 días de que se inaugure la edición 45 del Tianguis Turístico -el evento más importante para el rubro en el país-, Vila Dosal reiteró que Yucatán cuenta con la infraestructura necesaria para albergar un evento de tales dimensiones, como el renovado Centro de Convenciones Siglo XXI, el cual se amplió de 10 a 23 mil metros cuadrados.

“Este evento posiciona a Yucatán como uno de los principales destinos de México y del Mundo, generando derrama económica, empleo y oportunidades en todo el estado. Los beneficios del Tianguis no es la gente que vendrá, sino las oportunidades que esta gente puede dar.

El impacto no lo vamos a medir en los siguientes días, este es algo que pensamos que puede ser un antes y un después en la industria turística de Yucatán, y los beneficios los vamos a estar viendo mucho durante muchos años en adelante”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, detalló que este evento —cuya principal razón son las citas de negocios— asistirán compradores, agencias de viajes y medios de comunicación de todo el mundo. “Es el encuentro en el que se siembra el turismo del mañana, no solo de Yucatán, sino del país”, apuntó.

Fridman Hirsch indicó que este escaparate reunirá a personas procedentes de más de 70 países, se espera de 7 mil a 8 mil asistentes y se augura romper el récord de 50 mil citas de negocios. “El evento en Yucatán ya ronda los mil 300 compradores y faltan aún dos semanas, por lo que esperamos superar las métricas del año pasado”.

La funcionaria reiteró que los beneficios del Tianguis Turístico se verán en los próximos cinco, diez o quince años, con la inversión que llegará al estado después del evento. “Una vez que mostremos las bellezas del estado y sus novedades, regresarán con más inversiones, turismo y derrama económica”, aseguró.

La funcionaria estatal afirmó que no solo “durante el tianguis turístico se llevarán a cabo citas de negocios, sino desde tres días antes y tres posteriores tendrán recorridos por los distintos productos de aventura del estado, de aventura, naturaleza, gastronomía, lujo y romance, los cuales han perfeccionado en un año”.

Michelle Fridman recordó que es la primera vez que se realizará un Tianguis incluyente, por lo que aseguró que será un evento accesible y sostenible en el que se pondrá énfasis en los elementos que hacen a Yucatán tan grande como la gastronomía y los pueblos originarios.

Además, es la primera vez que un Tianguis Turístico adopta un “apellido”, ya que coincidirá con una de las expresiones más importantes del estado, el Equinoccio, “y no es solo una coincidencia de fechas, sino la posibilidad de que sea una nueva etapa para el turismo en la entidad”, adelantó.

En la zona exterior del Centro de Convenciones Siglo XXI se instalará un área denominada Expo Yucatán, un espacio donde los asistentes tendrán la oportunidad de conocer los productos típicos locales, como mieles yucatecas, cervezas artesanales, hamacas de municipios y bordados para que la gente pueda apreciarlas y adquirirlas.

Asimismo, a partir del miércoles 25, las puertas del Centro de Convenciones estarán abiertas para que el público en general asista a conocer la oferta turística del estado. Ese mismo día por la noche se ofrecerá un espectáculo de drones en la zona arqueológica de Dzibilchaltún, la cuál también estará abierta al público.

