Trabaja CONALEP en vínculos con empresas y organismos sociales para beneficio social

CIUDAD DE MÉXICO.- Brinda CONALEP educación de calidad y es una buena opción para los jóvenes que desean estudiar el nivel medio superior: Esteban Moctezuma.

El uso de la ciencia y la tecnología hacia nuevos proyectos de beneficio social y el fortalecimiento de los vínculos interinstitucionales con empresas, organismos sociales e instancias de gobierno, para beneficiar a alumnos y mejorar planteles, son las vertientes con las que ha trabajado este año el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), afirmó el Director General, Enrique ku Herrera.

Ante ello, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha reiterado que el CONALEP es una institución que brinda educación de calidad, por lo que es una buena opción para los jóvenes que desean estudiar el nivel medio superior y que, sí así lo desean, pueden integrarse al mundo laboral ya que cuentan con los conocimientos y aptitudes necesarias para ello.

Durante la Reunión Nacional de Directores Generales del CONALEP, celebrada en el Acapulco, Ku Herrera destacó que los resultados alcanzados, tanto en el escenario nacional como en el ámbito internacional, muestran el rumbo y la transformación institucional en beneficio de la calidad educativa, los estudiantes y sus comunidades.

Antes los 25 directores generales del CONALEP a nivel nacional, Ku Herrera dijo que “lo que se diga y lo que sea el CONALEP, es obra de los alumnos y maestros, encabezados por sus directores estatales, quienes con entrega y pasión están dando excelentes resultados a la sociedad”.

Detalló que el trabajo se ha enfocado en vertientes como: la transformación del CONALEP y el desarrollo de la Nueva Escuela Mexicana, que impulsa el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; la educación de excelencia con calidad y la formación continua de docentes y directivos.

Precisó que esto ha sido la base para que el CONALEP ocupe los primeros lugares en las competencias dentro y fuera de México, e incremente su contribución en las soluciones que necesita el país.

“Avanzamos por una buena ruta para formar, mediante educación de calidad, incluyente y con valores, a los líderes tecnológicos y sociales que combatan la desigualdad, eliminen la pobreza extrema, la discriminación y la violencia”, apuntó Ku Herrera, al tiempo de resaltar la importancia de trabajar de la mano con autoridades estatales, municipales y los sectores productivos.

Al inaugurar las sesiones de trabajo, el Secretario de Educación de Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, agradeció los esfuerzos del CONALEP, en beneficio de los jóvenes de guerrerenses y su contribución para enfrentar sus retos, atendiendo a las necesidades locales.

Añadió que en esta tarea se muestra una mayor la vinculación con los sectores productivos de la entidad para generar soluciones específicas tanto a necesidades de los sectores productivos como en las aspiraciones de los jóvenes.

