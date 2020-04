Tras nueve años de ausencia, Evanescence lanza sencillo y anuncia nuevo álbum

CIUDAD DE MÉXICO.- La agrupación Evanescence anunció que a lo largo de este año lanzará The Bitter Truth, su primer disco con música original en nueve años. Como adelantó de este nuevo material, este viernes liberaron el sencillo Wasted on you.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y el vídeo se estrenó también este 24 de abril en vivo a través de YouTube con la participación de la vocalista Amy Lee.

El video de la canción fue grabado con los celulares de cada uno de los integrantes de la banda, desde el aislamiento a causa de la pandemia global de coronavirus.

“Estábamos grabando esta música hasta que ya no pudimos entrar en el estudio, y la terminamos a distancia mediante el intercambio de archivos y llamadas telefónicas. Seguimos escribiendo y tenemos mucho más trabajo que hacer en este álbum, pero esta vez queríamos lanzar las canciones individualmente, a medida que creamos, para vivir más el momento con nuestros fans y nuestra música”, explicó Amy.

La banda dará a los fans una serie de canciones del álbum de forma escalonada, culminando con el lanzamiento del álbum completo.

AMX/KMJ

