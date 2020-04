Trump suspende la emisión de permisos de residencia ante crisis por coronavirus

DINTEL.- El que no cae… ¡está en el suelo!

ESTADOS UNIDOS. -El presidente estadounidense anunció la suspensión de la emisión de permisos de residencia permanente para inmigrantes, conocidos como “green card”. Con esta medida pretende contrarrestar la pérdida de empleos sin precedentes que enfrenta el país por la crisis provocada por el Covid-19.

Pese a que Trump aseguró este lunes que tenía intención de pausar toda migración, la medida aprobada por el Gobierno excluye visados especiales temporales como los agrícolas o los de especialistas tecnológicos. Además, la medida tendrá una duración únicamente de 60 días.

En la rueda de prensa diaria el presidente declaró: “Pausando la inmigración, ayudaremos a que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la búsqueda de empleos mientras Estados Unidos reabre. Sería incorrecto e injusto que los estadounidenses despedidos fuesen reemplazados por inmigrantes llegados desde el extranjero”

Agregó que el gobierno tiene “el solemne deber de asegurar que estos estadounidenses desempleados recuperen sus trabajos y sus sustentos”.

En los últimos meses han desaparecido alrededor de 22 millones de empleos es todo el país a causa de las medidas de confinamiento necesarias ante el coronavirus, según datos del Departamento de Trabajo. Se trata de una cifra sin precedentes en las crisis anteriores enfrentadas por el país.

El presidente detalló que la suspensión se hará efectiva tras la firma de una orden ejecutiva que contendrá algunas excepciones. También dijo que una posible extensión de la orden dependerá de las “condiciones económicas”.

Las excepciones, de acuerdo con medios locales, permitirán que familiares extranjeros de ciudadanos estadounidenses sigan recibiendo el permiso de residencia.



