Turismo de cruceros en Yucatán va en aumento

PROGRESO.— Con una estratégica promoción turística y obras de infraestructura, el gobernador Mauricio Vila Dosal consolida al Puerto de Progreso como destino atractivo para el segmento turístico, y eso se demuestra con el arribo –por primera vez– del crucero de lujo Aurora.

Esta semana arribó por primera vez al Puerto de #Progreso el crucero de lujo Aurora de la línea naviera P&Q con 1,748 pasajeros y 850 tripulantes. Solo en el primer mes de 2020, rompimos récord con la llegada de 23 cruceros y 57,000 pasajeros … (1/2) pic.twitter.com/B4Sra2niV1

— Mauricio Vila (@MauVila) February 8, 2020

Como parte de su recorrido de 55 días por el Caribe y el Golfo de México, el crucero Aurora, que salió el pasado 4 de enero de Southampton, Inglaterra, arribó la semana pasada por primera vez a Puerto Progreso con mil 748 pasajeros y 850 tripulantes, con lo que el turismo de cruceros en Yucatán se mantiene a buen ritmo.

En representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman, acudió a la terminal de cruceros a recibir al capitán David Pembridge, su tripulación y a los pasajeros de esta embarcación de la línea naviera P&Q, quienes aprovecharon para pasear y disfrutar de la cultura, gastronomía y bellezas naturales que posee Yucatán.

El mandatario yucateco ha impulsado la promoción del estado enfocado en el turismo de cruceros, que en el 2019 registró la llegada de 146 embarcaciones y un total de 470 mil 418 pasajeros, es decir un incremento de 6.1 por ciento respecto de los 443 mil 233 que arribaron en 2018.

Tan sólo en el primer mes de este 2020, arribaron a Progreso 57 mil 042 pasajeros a través de 23 cruceros, por lo que nuevamente, el estado rompe récord en este tipo de turismo, pues desde 1998 que se empezó a tener registro, no se habían presentado estos números. Además de que se espera la llegada de otros 51 cruceros pertenecientes a compañías de lujo, como MSC Cruceros, Viking Cruise, Disney Cruise Line y Silversea, en los próximos dos años, se cumple la dinámica de crecimiento en el turismo de cruceros en Yucatán.

Hoy le dimos la bienvenida, por primera ocasión, al crucero británico Aurora de P&O, que trajo 1748 pasajeros y 792 tripulantes. Durante dos meses consecutivos el Puerto de Progreso ha roto récords históricos en llegada de cruceros y pasajeros.#YucaTANturistico 🚢 🛳 pic.twitter.com/R5FoW7fYfT

— Michelle Fridman (@Mich_fridman) February 7, 2020

La línea naviera MSC Cruceros programó 41 arribos de su crucero Armonía al Puerto de Progreso para la temporada 2020-2021, operaciones que comenzarán en noviembre; con una embarcación que cuenta con una capacidad de 2 mil 340 pasajeros y 721 tripulantes, por lo que sólo en ese periodo traerá consigo 30 mil tripulantes y 96 mil cruceristas a la costa de Yucatán.

El crucero Aurora realiza un viaje de 55 días denominado “Round-trip USA and Caribbean” y Progreso es uno de los últimos puertos que visita de llegar a Estados Unidos y de ahí retornar a Southampton, Inglaterra. Previamente recorrieron Cozumel, Quintana Roo.

Acompañada por el director de la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso, Agustín Arroyo Toledo, Michelle Fridman encabezó la tradicional ceremonia de intercambio de placas con el capitán del crucero Aurora, en donde se remarcó que entablar lazos y fortalecer relaciones con las navieras es un aspecto clave para atraer más turismo a Yucatán, en específico el segmento denominado de lujo que significa una importante derrama económica.

View this post on Instagram

Puerto Progreso Yucatán Merida . . . . . . . #puertoprogreso #puertoprogresoyucatan #progresoyucatan #meridayucatan #yucatanmexico #visityucatan #yucatanturismo #igersyucatan #igersmerida #mexicodesconocido #mexicomagico #mexicomaravilloso #mochilerosmx #deltingoaltango #mxlove #mexicoandando #descubremexico l#osojcm #jcmaney100 #osojcmaney #mimexico #mexico_tour #mexicoselecto #mexicoenunafoto #mexico_amazing #mexicoesfotografia #mexicosorprendente #descubremexico

A post shared by OSO / JCMANEY100 (@jcmaney100) on Jul 8, 2019 at 5:09am PDT

Esto se logra a través de una infraestructura que permita un mejor servicio y experiencia al turismo, por lo que el Gobierno del Estado invierte 57 millones de pesos en trabajos que revitalicen el rostro de Progreso y dotó al Ayuntamiento progreseño con camiones de recolección de basura para el mejor manejo de los residuos sólidos y una máquina, entregados el mes pasado, para limpiar la playa de sargazo, lo que ofrece una imagen limpia al puerto yucateco.

Las obras para la mejora de la imagen urbana del puerto consisten en la rehabilitación de calles, construcción de una vía peatonal y la creación de atractivos espacios de recreo como la construcción de una plaza con áreas verdes y espacios de esparcimiento, además del remozamiento de la Casa de la Cultura para el beneficio de habitantes locales y visitantes.

View this post on Instagram

#Mexico #México #caribemexicano #Yucatán #PuertoProgreso

A post shared by Mario Alberto Gómez (@mario.a.gm) on Feb 6, 2020 at 1:32pm PST

De igual forma, el Gobernador gestionó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, que Puerto Progreso fuera incluido este año dentro del Programa de Mejora a la Infraestructura Urbana, que contempla un presupuesto de 500 millones de pesos para mejorar la infraestructura del puerto, pero también para acciones de vivienda, calles y mejora en los servicios públicos.

Además de los logros obtenidos en el primer mes del 2020, el año pasado Yucatán rompió récord histórico en la llegada de turistas, de los que más de 2.8 millones de personas llegaron por aire y más de 400 mil a través de cruceros.

Te recomendamos:

Yucatán apuesta por el turismo deportivo este 2020

EM/dsc

The post Turismo de cruceros en Yucatán va en aumento appeared first on Almomento.Mx.