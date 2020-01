Turismo internacional creció 8.3% en 2019

MÉXICO.- Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo de México (Sectur), informó que en 2019 el turismo internacional creció un 8.3 por ciento.

Asimismo, la derrama económica total del año fue de 24 mil 800 millones de dólares, lo que resultó un avance del 10.2 por ciento.

Todos estos crecimientos significaron la creación de 243 mil nuevos empleos en la industria turística y el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto.

El aumento en turismo internacional significó 44.7 millones de visitas de turistas a los diferentes estados del país.

La hotelería organizada del país atendió 129 millones 67 mil 800 turistas, de los cuales el 78% son nacionales y 22% internacionales. Esta cifra representa un incremento del 1.2% respecto al 2018 Importante destacar que en 2019 se construyeron 22 mil nuevos cuartos de hotel pic.twitter.com/f8MksxmMUl

— MiguelTorrucoMarqués (@TorrucoTurismo) January 9, 2020

