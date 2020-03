UGiN, informa las consecuencias del desgaste laboral en los mexicanos

•México es el país con jornadas laborales más extensas del mundo.

•GINgroup, a través de UGiN, brinda capacitación a más de 300 trabajadores.

Ciudad de México, a 13 de marzo.- Recientemente, el Centro de Consultoría y Capacitación de UGiN, Universidad de Gestión de Innovación de GINgroup, el consorcio que preside el Dr. Raúl Beyruti Sánchez, realizó un estudio sobre las principales afectaciones de los mexicanos en el mundo laboral y el resultado que arrojó fue el estrés generado por las exigencias que los líderes imponen a los colaboradores y que exceden su capacidad mental y emocional, además de la interferencia en la relación trabajo-familia ocasionada por jornadas de trabajo extensas.

Alfredo Rojas, Gerente de Operaciones de Consultoría y Capacitación de UGiN, comparte que después de haber entrado en vigor la norma mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en 2019, UGiN Consultoría y Desarrollo SC. realizó dicho estudio aplicando su propia herramienta de diagnóstico de bienestar laboral a 100 empresas integradas por talento mexicano y extranjero, con una plantilla entre 50 hasta 500 colaboradores.

La metodología del diagnóstico se encuentra certificada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) bajo las especificaciones técnicas de la UGiN e incluyendo los requisitos del diagnóstico de la NOM035, por lo que en este primer análisis, el 92% de las empresas presentan los niveles más bajos en la categoría FACTORES PROPIOS DE LA ACTIVIDAD, relacionados a un exceso de cargas de trabajo y a la falta de involucramiento de los líderes con sus colaboradores en las actividades que realizan. Sin embargo, el personal más afectado dentro de esta categoría son los mandos medios, los cuales presentan el nivel de desgaste ocupacional más alto en la empresa, ya que, por la naturaleza del puesto, responden por los resultados de todo el equipo operativo, ocasionando un mayor nivel de estrés.

Uno de los principales problemas que ocasiona este nivel de desgaste ocupacional, se debe a que las organizaciones buscan desarrollar al personal con nuevos retos y nuevas posiciones de mando, tomando únicamente en cuenta los buenos resultados que han generado al negocio, pero ignoran la importancia de fortalecer, previo al ascenso, las competencias suaves que todo líder con sentido humano debe tener.

Otro punto importante que presenta el estudio realizado en 2019 es que en segundo lugar el tema más afectado es la ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO EN EL TRABAJO, resultado que se encuentra alineado con el informe generado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) donde menciona que México es el país con jornadas laborales más extensas del mundo.

Una inadecuada gestión en las jornadas de trabajo ocasiona conflicto entre las actividades familiares o personales de los colaboradores, dando como resultado que las personas destinen gran cantidad de tiempo en estar pensando en asuntos personales y pierdan el foco al realizar y ejecutar sus tareas.

Un estudio realizado por PriceWaterhouseCoopers (PWC) arrojó ciertos indicadores de los beneficios laborales más valorados, en donde destacaron la capacitación y horarios flexibles. En este sentido, GINgroup, a través de sus diferentes plataformas de capacitación, siendo una de ellas UGiN, beneficia a sus colaboradores con capacitación, actualización y profesionalización para garantizar el desarrollo de su potencial, al mismo tiempo que genera oportunidades de crecimiento laboral. Así como lo hace el consorcio de Beyruti Sánchez, es imprescindible que las organizaciones brinden beneficios que apoyen a los colaboradores a contar con balance de vida y contribuyan a mejorar los resultados del negocio e incrementar la productividad.

En la siguiente gráfica se muestran los resultados del diagnóstico aplicado por la UGiN a las organizaciones durante el 2019.

Las organizaciones que trabajen en una estrategia adecuada de capacitación de competencias suaves en los colaboradores y que brinden beneficios que se adapten a las necesidades de los trabajadores, contarán con una ventaja competitiva en el mercado, pues tendrán trabajadores más productivos.

