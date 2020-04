UGiN: La confianza en equipos virtuales

Diagnóstico de Bienestar Laboral alineado a la NOM035, a aproximadamente 100 empresas.

Sistemas de comunicación efectiva, Comunicación necesaria y Cumplimiento de acuerdos.

Ciudad de México, a 7 de abril.- Hoy en día, la situación del COVID-19, ha propiciado que el mercado empresarial cuente con miles de mexicanos realizando sus actividades laborales con apoyo de la tecnología desde sus hogares. A pesar de que existen organizaciones que implementan la práctica del “Home Office”, hay muchas empresas que, por su naturaleza o giro, no practican ese beneficio de manera regular.

La UGiN, consultora de GINgroup, empresa líder en la administración del talento humano que preside el empresario mexicano, Dr. Raúl Beyruti Sánchez, aplicó su propio diagnóstico de Bienestar Laboral alineado a la NOM035 a aproximadamente 100 empresas durante el 2019.

Los resultados obtenidos, mostraron que incluso las empresas mejor evaluadas, cuentan con áreas de oportunidad relacionadas en comunicar oportunamente los asuntos del trabajo. Cuando los líderes o la empresa no comunican los temas laborales de forma apropiada, generan desconfianza en el equipo de trabajo. Y es que la comunicación toma en este momento, un tema de suma importancia para implementar acciones y generar resultados tangibles para el mundo laboral que, actualmente, está implementando la medida del teletrabajo para cuidar la salud de sus colaboradores.

Pero ¿Cómo incrementar los niveles de confianza en los colaboradores en el teletrabajo?

Alfredo Rojas, Gerente de Consultoría y Capacitación de UGiN, comparte tres puntos clave:

Sistemas de comunicación efectiva: Transmitir expectativas y mensajes de manera clara y transparente, asegurando que no exista ningún tipo de coyuntura en la comunicación. Así como, apoyarse con herramientas tecnológicas para facilitar las reuniones laborales.

Evitar la comunicación innecesaria: Notificar lo necesario, las personas que trabajan fuera de la oficina tienden a comunicar cosas innecesarias con mayor frecuencia para hacer notar que están trabajando.

Cumplimiento de acuerdos: Éstos deben ser claros y concisos. Como trabajador es importante que se cumplan los objetivos estipulados por el líder, mismos que deben ser medibles y tener fecha compromiso. En caso de que se estime incumplir las fechas acordadas, se puede usar la negociación como estrategia para no romper la promesa de cumplimiento.

Las circunstancias actuales del país invitan a que los mexicanos puedan restructurar y recrear la manera tradicional de trabajar. Premisa básica del corporativo de Beyruti Sánchez, por lo que, a través de UGiN, ofrece un amplio catálogo de capacitación a distancia con cursos que ayudan a desarrollar habilidades de comunicación, colaboración y liderazgo; fundamentales para generar confianza con el equipo de trabajo.

