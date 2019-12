Un exceso, comparación de Irma Eréndira Sandoval con Virgilio Andrade: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMX).— El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, como una funcionaria honesta e integra y que confía en el trabajo que hizo sobre el titular de la CFE, Manuel Bartlett.

“Creo que es suficiente lo que hizo la secretaria de la Función Pública (Irma Eréndira Sandoval Ballesteros). Ella es una mujer íntegra, es una mujer honesta, no sería capaz de tapar un acto de corrupción”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Están comparando a Irma Eréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca, (Virgilio Andrade), la vedad un exceso, pero lo que sucede es que el conservadurismo está muy enojado, andan como desquiciados”, dijo. https://t.co/kylink6sya

— Proceso (@revistaproceso) December 23, 2019

Aseguró que son injustas las críticas que está recibiendo la funcionaria, a quien incluso se le compara en redes sociales con Virgilio Andrade quien investigó el caso Casa Blanca en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a lo que se refirió como un exceso.

“Están comparando a Irma Eréndira con el que hizo la investigación de la Casa Blanca. O sea como se llama (Virgilio Andrade), si, ya no lo repito yo, la verdad un exceso”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina.

Indica #AMLO en la #ConferenciaMañanera que es un exceso comparar a Irma Eréndira Sandoval con Virgilio Andrade.(Por las investigaciones que realizaron. Sandoval, a partir del reportaje#BartlettBienesRaíces y Andrade,#LaCasaBlancaDePeñaNieto).pic.twitter.com/WDVhPrIyij

— Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) December 23, 2019

Afirmó que “los conservadores están muy enojados”, por la investigación a Bartlett —por la presunción de enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de intereses y tráfico de influencias— a la que se refirió como profesional y apegada a la realidad.

“La investigación de Irma Eréndira es profesional, apegada a la realidad y lo que hay en todo esto es mucha fobia, mucho coraje del conservadurismo. Todo esto que se ha desatado contra Bartlett es con la idea de que todos somos iguales. Eso es muy socorrido”, apuntó.

AM.MX/dsc

The post Un exceso, comparación de Irma Eréndira Sandoval con Virgilio Andrade: AMLO appeared first on Almomento.Mx.