CANCÚN, QUINTANA ROO.- Un muerto y cinco heridos fue el saldo preliminar de un ataque a balazos que se registró esta tarde en las inmediaciones del parque La Corregidora, mejor conocido como El Crucero de este centro vacacional.

De acuerdo con los primeros reportes de los servicios de emergencias, el incidente se registró a las 2:45 horas en la supermanzana 63, en la confluencia de las avenidas José López Portillo y Tulum, en la zona de Plaza Las Tiendas.

Las cinco personas heridas, entre ellas un menor de edad, recibieron los primeros auxilios en el lugar del atentado y posteriormente fueron trasladados al hospital general Jesús Kumate Rodríguez; mientras en la banqueta, a un lado de Domino’s Pizza, sobre la avenida Tulum, se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre tirado boca abajo.

Elementos de la Policía de Quintana Roo, los primeros respondientes del ataque armado, realizaron la búsqueda de los responsables sin que hasta el momento hayan detenido a alguna persona.

En tanto, por la mañana, fue hallado en un lote baldío el cuerpo de una persona calcinada en la supermanzana 68 de este municipio. Personal del Servicio Médico Forense informó que por el grado de quemaduras que tenía el cuerpo era muy difícil determinar el sexo de la persona y en qué circunstancias murió.

AM.MX/fm

The post Un muerto y cinco heridos en balacera en Cancún appeared first on Almomento.Mx.

