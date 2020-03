Urge Ley de Salud Mental para atender trastornos en menores de edad: Vázquez Mota

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el aumento de casos de suicidio y presencia de trastornos mentales como depresión, ansiedad y consumo de sustancias en niñas, niños y adolescentes, urge contar con una Ley de Salud Mental, subrayó la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota.

La senadora por Acción Nacional, señaló que México ocupa el primer de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en bullying escolar. “En las escuelas, el lenguaje ofende, lastima, deja marcas y huellas por el resto de la vida, por ello es urgente revertir los códigos de violencia para resolver los conflictos y mejorar el trato en la sociedad”.

De acuerdo al INEGI, desde hace 10 años, cada mes se registran 52 suicidios infantiles y entre el año 2008 y 2018 cerca de siete mil menores de 18 se han quitado la vida, en promedio al día se suicidan 18 personas con una tasa de suicidio de 5 personas por casa 100 mil habitantes, refirió durante el foro “Salud Mental: Prevención del Suicidio en Niñas, Niños y Adolescentes”.

El mismo Instituto reportó que las mujeres de 15 a 19 años presentan la tasa de suicidio más alta con cuatro por cada 100 mil mujeres; en el mundo más de 800 mil personas se suicidan cada año, es decir una persona cada 40 segundos, comentó.

La senadora Vázquez Mota dijo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el 75 por ciento de éstos se producen en países de ingresos bajos y medianos, aunque ningún país está exento.

Por su parte, dijo, la Asociación Psiquiátrica Mexicana afirma que las generaciones de 12 a 17 años de edad, enfrentan más problemas de salud mental. Cerca del 17 por ciento presenta ansiedad, más de 10 siente problemas de afecto, más del ocho abusan del alcohol y drogas, y cerca del cinco por ciento tiene conductas de tipo antisocial y más del uno padece trastornos de alimentación.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó un estudio y reveló que el 92 por ciento niñas, niños y adolescentes encuestados por esta organización pudieron sufrir algún tipo de violencia escolar por parte de sus compañeros, y de acuerdo con un informe de la Cámara de Diputados, cerca del 60 por ciento de los jóvenes en 2017 fueron producto de bullying.

Eduardo Ángel Madrigal, director general del Instituto Nacional de Psiquiatría, “Ramón de la Fuente Muñiz”, dijo que es urgente una estrategia nacional de prevención de suicidio que se enfoque atender los factores de riesgo que tienen mayor peso en el contexto social y familiar.

Ésta debe integrar objetivos a corto y mediano plazo que tengan una evaluación integral; y ejecución de programas de prevención, tomando en cuenta los elementos relacionados con barreras para obtener el acceso a la salud que deriven en intervenciones pertinentes, selectivas e indicadas.

Además, la estrategia debe identificar tempranamente los riesgo y tener un manejo de los casos, si queremos disminuir las cifras se tiene que trabajar en el núcleo familiar y en las tres características más importantes: el apego, el monitoreo y los límites.

Dijo que un estudio realizado a 56 mil 877 personas de 12 a 65 años en zonas rurales, urbanas y metropolitanas, y hay una mayor prevalencia de ideas y conducta suicida en mujeres, especialmente en aquellas de 12 a 17 años. De 144 niñas en este rango de edad el 2.2 por ciento tiene intento suicida.

En otra encuesta realizada a tres mil cinco adolescentes de 12 a 17 años en la Ciudad de México en una entrevista psiquiátrica se observó que el abuso sexual y la violación determinan un “salto gigantesco” en la posibilidad de tener un intento suicida, detalló.

Por ello, dijo el especialista, se deben tener estrategias de salud para dar seguimiento a los menores que una vez que intentan suicidarse, no vuelvan a incurrir en la misma conducta, pues ese ha observado que lo volverán a repetir y muchas veces terminan por quitarse la vida.

En diversas mesas de trabajo los especialistas abordaron lo referente a la Evolución de los Presuntos Suicidios en México 1998-2018; Generalidades acerca del Suicidio y Patología en el adolescente; Sintomatología afectiva en niños y adolescentes; Suicidio y adicciones; Prevención del suicidio y factores de riesgo en la Adolescencia; El suicidio en el entorno de las personas que viven con alguna discapacidad.

También, los especialistas en salud mental y procuración de justicia abordaron lo relativo a la Fisioterapia en Salud Mental en adolescentes: cómo enfrentarla desde el movimiento corporal; Un enfoque jurídico/psicológico de la problemática. El adolescente frente a la sociedad del siglo XXI; Uso de Tecnologías: obstáculo o puente hacia los más jóvenes; Centenials ante la ansiedad y la depresión; y el Abordaje clínico con el paciente adolescente en riesgo suicida.

