CIUDAD DE MÉXICO.- La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se pronunció porque el Senado haga un exhorto al titular del Ejecutivo Federal, para que a través del Sector Salud, se analicen y determinen medidas preventivas indispensables para evitar el contagio del virus 2019-nCoV o Coronavirus.

Mediante un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado del 5 de febrero, la legisladora recordó que en los primeros días de enero, las autoridades chinas confirmaron que habían identificado un nuevo coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS y el SARS. Este nuevo virus se denominó, provisionalmente, 2019-nCoV.

Se trata, explicó, de un virus distinto a los conocidos, lo cual resulta preocupante porque aún no se sabe de qué manera pueden afectar a las personas.

Refirió que Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó que se han preocupado por el progreso del virus, debido a los casos de transmisión entre humanos en países como Alemania, Vietnam y Japón.

El comité de emergencia de la OMS declaró el jueves 30 de enero de 2020 la emergencia sanitaria internacional por el brote del nuevo coronavirus responsable de la neumonía de Wuhan (China) — que ya ha causado 563 muertes y 28 mil 18 casos confirmados.

La legisladora recordó que en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de los artículos 1° y 4° reconoce el derecho a la salud de las personas, donde se remarca en el Artículo 4° que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

En la propuesta de la senadora del PAN, se señala que el Sistema Nacional de Salud Mexicano está cruzando por una crisis que ni siquiera permite garantizar el derecho fundamental a la salud de las y los mexicanos.

AM.MX/fm

The post Urge PAN medidas preventivas para evitar contagio de Coronavirus appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin