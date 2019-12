CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unas semanas Disney lanzó su plataforma de contenido bajo demanda con un éxito rotundo en los Estados Unidos logrando más de 10 millones de suscripciones a la fecha, pero ¿qué están viendo los usuarios de este nuevo servicio de streaming? Una reciente encuesta revela que los clásicos animados de Disney superan en vistas a franquicias como Star Wars y Marvel.

The Hollywood Reporter ha publicado una encuesta sobre el contenido que ven los suscriptores en la plataforma de Disney. Los resultados se han mostrado en un gráfico, que sitúa a los clásicos de Disney como el contenido más visto. Esto suena lógico si se toma en cuenta que la edad media de los suscriptores ronda entre los 22 y 28 años.

La gráfica de pastel proporcionada por The Hollywood Reporter también exhibe los porcentajes menores de visualizaciones pertenecientes a Pixar, películas y series originales de Disney Channel, Los Simpson, National Geographic y contenido original de Disney Plus.

Para esta encuesta se contó con la entrevista de 496 usuarios de diferentes edades. Además, se hizo una división por generaciones, por lo que los Millennials resultaron consumir más los clásicos de Disney con 25% y en segundo lugar Star Wars con 19%, mientras la generación de Boomer y X ven principalmente la franquicia de Lucasfilm.

Estos datos corresponde unicamente a Estados Unidos por lo que la gráfica podría cambiar una vez que Disney Plus esté disponible en todo el mundo.

Continúa leyendo:

¡Las caricaturas de Cartoon Network llegan a Amazon Prime Video!

AMX/KMJ

The post Usuarios de Disney Plus prefieren los clásicos animados sobre Star Wars y Marvel appeared first on Almomento.Mx.