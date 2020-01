Video Juegos Violentos son dañinos para los niños

Francisco Medina

CIUDAD DE MÉXICO.- Los juegos de video se ha convertido en una actividad popular para las personas de todas las edades. Muchos niños y adolescentes dedican una enorme cantidad de tiempo jugándolos.

Los juegos de video son una industria de dólares multibillonaria—creando más dinero que las películas y los DVDs. Los juegos de video se han convertido en unos juegos muy sofisticados y realistas. Algunos se conectan con la Internet, por lo que le permite a los niños y adolescentes jugar en línea con adultos y pares desconocidos.

Mientras que algunos juegos tienen contenido educacional, la mayoría de estos juegos populares enfatizan temas negativos y promueven la violencia: el matar a personas o animales, el uso y abuso de drogas y alcohol, el comportamiento criminal, la falta de respeto por la autoridad y las leyes, la explotación sexual y la violencia hacia la mujer, los estereotipos raciales, sexuales y de género, así como el uso de palabras indecentes, obscenidades y gestos obscenos.

Hay una investigación creciente sobre los efectos de los juegos de video en los niños. Algunos juegos de video pueden promover el aprendizaje, ayudar en la solución de problemas y en el desarrollo de las destrezas motoras y la coordinación. Sin embargo, hay preocupación sobre el efecto que tienen los juegos de video violentos en las personas jóvenes que los juegan en exceso.

Los estudios de niños expuestos a la violencia han demostrado que ellos pueden: ponerse “inmunes” o insensibles al horror de la violencia, imitar la violencia que ellos ven y demostrar un comportamiento más agresivo debido a una mayor exposición a la violencia. Algunos niños aceptan la violencia como una forma de manejar los problemas. Estudios también han demostrado que mientras más realista y repetida sea la exposición a la violencia, mayor será el impacto en los niños. En adición, los niños con problemas emocionales, de comportamiento y de aprendizaje se pueden afectar más por las imágenes violentas.

Los niños y adolescentes se pueden involucrar demasiado y hasta obsesionarse con los juegos de video. El dedicar grandes cantidades de tiempo a jugar estos juegos puede crear problemas que conduzcan a: unas destrezas sociales pobres, quitarle el tiempo que se le dedica a la familia, al trabajo escolar y a otros pasatiempos, calificaciones más bajas y que se lea menos, que se ejercite menos y gane sobrepeso, pensamientos y comportamientos agresivos.

Algunos argumentan que muchos niños y adultos juegan video juegos violentos y miran programas de televisión violentos sin hacerse violentos. Los estudios demuestran que los medios de comunicación violentos fomentan la conducta agresiva en niños y adultos susceptibles. ¡Los niños “a riesgo” son los más vulnerables a hacerse agresivos cuando son expuestos a la violencia!

La Dra. Leedom ha comenzado a revisar el contenido de los videojuegos Play Station II para proveerle guías a los padres de familia, y pronto publicará una lista de juegos positivos y recomendados. Ella se horrorizó al descubrir que MUCHOS de los juegos clasificados E (para todas las audiencias) NO son aceptables para los niños “a riesgo”. Cuando ella le preguntó a su adolescente por qué esos juegos (traídos por una de sus amistades) habían sido clasificados E, la chica respondió “Bueno, porque no muestran la sangre. Mamá, en los juegos violentos los cerebros y las tripas de la gente salen disparados.”

Los videojuegos que son dañinos para los niños “a riesgo” son aquellos en los que el niño pretende tener un arma y/o disfruta atacar a otras personas. Esto es así aún si las otras personas supuestamente son “los malos”. Algunos de los juegos también sancionan que los personajes masculinos ataquen a los personajes femeninos. ¿Quiere usted que su niño piense que está bien lastimar a cualquiera que supuestamente sea “malo”?

Lo que hace daño a los niños “a riesgo” es que aprenden a disfrutar la violencia. Este aprendizaje trastorna el balance interior relacionado al placer de los niños “a riesgo”. Cuando el balance de placer es alterado, los niños no disfrutan lo que deberían disfrutar. ¡Algunos niños hasta se rehúsan a salir afuera a jugar!.

¿Por qué exponemos a nuestros niños a la violencia mientras los protegemos de la sexualidad? Instintivamente sabemos que los niños expuestos a material sexual estarán motivados a actuar de manera sexual. La violencia no es diferente. Parece que preferimos que nuestros niños sean violentos a que sean sexuales. Los niños “a riesgo” necesitan ser protegidos tanto de la violencia como de la sexualidad en los medios de comunicación.

La Corte Suprema de Estados Unidos decidió la semana pasada que una ley que prohibía la venta de videojuegos violentos a niños en California iba demasiado lejos.

Dicha resolución es sólo el último eslabón de una larga cadena de momentos dignos de titulares en la historia de los videojuegos.

Esos titulares a menudo se centran en la violencia de los videojuegos, enfocándose particularmente en cómo afecta a los niños.

El actual sistema de clasificación de videojuegos, basado en la pertinencia para niños o adultos —basado en el contenido sexual, de violencia o groserías— nació de la controversia. Desde que los videojuegos se volvieron más explícitos y complejos, la ola de quejas no ha dejado de crecer. Estos son los 10 videojuegos con un contenido más violento: Death Race, Mortal Kombat, Doom, Grand Theft Auto, Silent Hill. Postal, MadWorld, Bioshock, Call of Duty, Modern Warfare 2 y Bulletstorm.

AM.MX/fm

The post Video Juegos Violentos son dañinos para los niños appeared first on Almomento.Mx.

Share this...

Pinterest Linkedin