Walmart garantiza abasto de productos, así como no subir precios

CIUDAD DE MÉXICO.— Walmart, la mayor cadena de autoservicios, afirmó que cuenta con abasto y una fuerte cadena de suministro para afrontar la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus Covid-19. Además de que continuará operando en sus horarios normales en la gran mayoría de sus unidades.

“Estamos logrando continuar abasteciendo a la población que servimos, y tenemos contemplado seguir haciéndolo con base en nuestra mayor fortaleza: nuestra gente“, indicó en un comunicado.

La empresa que dirige Guilherme Loureiro manifestó que, en las zonas en las que las autoridades han impuesto restricciones de movilidad, o bien, limitado los horarios de apertura, trabaja “conscientes de la necesidad de seguir prestando el servicio esencial que la población necesita en estas circunstancias“.

Proteger la salud es primero, por ello, hemos decidido que a partir del 21 de marzo los adultos mayores, empacadores voluntarios en nuestras tiendas, dejen de realizar sus actividades ya que son un grupo especialmente vulnerable ante el virus del COVID-19. pic.twitter.com/BXINhnlgia

— Walmart México (@WalmartMexico) March 21, 2020

Con 2 mil 572 unidades cuyas operaciones en conjunto contemplan cerca de 200 mil trabajadores, Walmart resaltó que se encuentra trabajando en una política de contención de precios en los productos que más demanda tienen en la población durante esta época.

“La labor de contención de precios que realizamos implica no permitir que se aumenten los precios en la medida en que sea posible, siempre y cuidando esta acción de contención no implique una afectación al resto de la cadena, especialmente a los pequeños o medianos productores”, indicó. “Prestaremos especial énfasis en la contención de precios de una canasta básica de productos en cada uno de los países en los que operamos”.

Sin embargo, reconoció que los precios de algunos productos podrían subir ante la alta demanda registrada y la devaluación del peso que ha generado un encarecimiento inmediato por tipo de cambio de los productos importados.

Walmart de México y Centroamérica anunció que ante la pandemia por coronavirus permitirá a más de 4 mil 800 trabajadores vulnerables al virus, incluidas mujeres embarazadas y adultos de más de 60 años, ausentarse por 14 días con goce de sueldo https://t.co/iPSibAjdGx pic.twitter.com/9WZHbU9Z34

— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) March 27, 2020

“Aun cuando la gran mayoría de nuestros productos son nacionales, existen muchos de ellos que usan a su vez insumos importados o están sujetos a precios internacionales de commodities y que, con las variaciones del tipo de cambio o la alta demanda en otras partes del mundo, tienen que aumentarse”, indicó.

La minorista precisó que, en caso de detectar alzas injustificadas en los precios por parte de sus proveedores, ejercerá acciones legales e incluso reducirá sus volúmenes de compra. La marca dijo que informará de estas potenciales medidas al público en general y a las autoridades competentes.

Por el brote de coronavirus en México, la cadena envió a sus casas a sus empacadores voluntarios de la tercera edad que trabajan en sus sucursales, ya que pertenecen al sector de la población más vulnerable. Les dará una tarjeta con mil pesos y, para principios de abril, les proporcionará una despensa para dos personas.

