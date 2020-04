CIUDAD DE MÉXICO.- Hace una semana fuimos testigos de una publicación de la revista TV Notas en la que se presentaba la entrevista con una joven que asegura ser la ex de André Montes, novio de Yalitza Aparicio.

En dicha entrevista, la señora Wendy Ahumada, aseguraba que André Montes la abandonó a ella y al hijo que tienen en común, para iniciar un romance con la actriz nominada al Oscar por su actuación en el cinta Roma.

View this post on Instagram

Ya está aquí nuestro incomparable #MartesDeTVNotas, #Edición1209 ✍📱👌 Ex del novio de #YalitzaAparicio le advierte que él es macho y golpeador | «¡Que ya me supere!»: #JavierDíazBravo le responde a #InésGómezMont | #TVAzteca y #Televisa tiemblan por contagio de #Covid_19 | #LuzElenaGonzález estuvo cuatro años en depresión | #RaúlAraiza explotó porque no lo dejaron subir a un avión debido a que olía a alcohol… ¡Ya está a la venta! Más información en el link de nuestra biografía.

A post shared by Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas) on Mar 23, 2020 at 11:03pm PDT

Wendy Ahumada confesó a la revista de espectáculos que el hasta ahora novio de Yalitza Aparicio era un padre irresponsable y un hombre violento, pues en algunas ocasiones la agredió física y psicológicamente. Además, aseguró que la también representante de la Unesco sabía que él tenía pareja y un hijo.

A pesar de que Yalitza Aparicio no dio declaración alguna, sus seguidores se dieron cuenta de que la pareja dejó de seguirse en Instagram y de que, al parecer, el ahora ex novio de la actriz borró de sus redes todas las fotos en las que aparecían juntos. Como aquella en la que la nominada al Oscar lo acompañó a CU a celebrar su graduación de la Facultad de Odontología.

Al parecer en este 2020, las malas noticias no paran. Acá te dejamos el video de la entrevista a Wendy Ahumada:



AMX/TIV



The post ¡Ya basta 2020! Yalitza Aparicio terminó con el novio appeared first on Almomento.Mx.