¡Ya hay plan! Festival ‘Ceremonia en Casa’ este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los eventos más esperados que también se vieron afectados por la ola de suspensiones por causa de la pandemia de coronavirus fue el Festival Ceremonia que se llevaría a cabo, por primera vez, en la CDMX.

Y la presentación de Thom Yorke, el líder de Radiohead era una de las grandes ilusiones de los fanáticos, que vieron como la pandemia se llevaba sus sueños entre las patas.

Perooo… hoy te tenemos una gran noticia que tal vez sirva de consuelo para tu ‘maltrecho corazón en cuarentena’ y es que para que no te quedes con las manos vacías, se acaba de armar ‘Ceremonia en Casa’.

Me uno… ¿cuándo y dónde?

La cita es este próximo 25 de abril, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Solo entra a cualquiera de sus redes sociales: YouTube, Facebook o Instagram.

Ceremonia TQM. 💗 Por eso, mientras trabajamos en una nueva fecha, traemos para ti diferentes actividades virtuales con amigxs y #CeremoniaSocial. pic.twitter.com/UloNouahSq

Y es que aunque no podrás ver un concierto como tal, el festival Ceremonia ha programado una serie de actividades con los artistas y bandas que estaban confirmados. ¡Así que límpiate las lágrimas que este fin de semana hay Ceremonia!

