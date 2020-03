CIUDAD DE MÉXICO.— Disney Pixar está decidido a entrarle con todo a historias originales y luego de ganar el Oscar con Toy Story 4, definitivamente nos quieren volver a exprimir hasta la última lágrima con su nueva apuesta: Soul.

Y hoy nos acaba de dar una probadita con el lanzamiento del nuevo tráiler de una de las cintas más prometedoras de la empresas líder en la industria de la animación.

En el clip de aproximadamente 2:30 minutos, podemos ver aJoe Garner, un maestro de música y amante del jazz que toda su vida ha soñado con formar una banda y brillar como músico dentro de este difícil género. Un día y después de impresionar a un grupo de jazzistas en el Half Note Club de Nueva York, lo invitan a tocar junto a ellos, cosa que por supuesto lo emociona porque por fin está logrando lo que tanto deseaba.

Sin embargo –y como todo en la vida–, las cosas no saldrán como él quisiera. Tras caer en una coladera, el alma de Garner se separa de su cuerpo y es transportada al “Seminario You”, un lugar en el que preparan a las almas para regresar a la Tierra. Ahí, en esa dimensión se encuentra con 22, una pequeña alma que se niega a volver y que junto a Joe descubrirán la importancia de reconectar con todas las cosas que amamos y al mismo se ayudarán para recordar sus pasiones y así volver al camino.

Tal y como lo acabas de imaginar, esta cinta, muy al estilo de Intensamente, también nos hará berrear agarrados con todas nuestras fuerzas de nuestra butaca.

Si el coronavirus no provoca más retrasos en los próximos estrenos de la industria cinematográfica, esta cinta llegará a las salas de cine el 19 de junio de 2020.

Obviamente te recomendamos que corras por tus pañuelos y corre video:

AMX/TIV

The post Ya llegó el nuevo tráiler de ‘Soul’, la nueva cinta de Pixar que te va a robar el corazón appeared first on Almomento.Mx.