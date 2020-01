Yalitza Aparicio empieza el año colaborando en la revista Vogue México

CIUDAD DE MÉXICO.— La actriz oaxaqueña, Yalitza Aparicio, celebró su primer aniversario de aparecer en la portada de la revista Vogue México, con una nueva faceta que algunos no conocíamos: la de escritora.

La actriz nominada al Oscar colaboró con la revista escribiendo un precioso artículo dedicado a la Madre Tierra en el que describe la belleza de su natal Tlaxiaco.

A un año de su icónica portada, @YalitzaAparicio debuta como escritora en Vogue con esta carta a la madre tierra, escrita y retratada desde su natal: Tlaxiaco, Oaxaca. https://t.co/s5pJVnzHlz

— Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) January 9, 2020

La también embajadora de Buena Voluntad de la Unesco celebró el haber recibido a Vogue México en Tlaxiaco, Oaxaca, pues tuvo la oportunidad de mostrarles su pueblo natal y explicarles la conciencia ambiental con la que los pueblos originarios crecen, gracias a la cual, aprenden a convivir y respetar a la naturaleza.

La actriz compartió la portada de su artículo en su cuenta de Instagram, donde recibió muy buenos comentarios por parte de sus seguidores.



Aquí les dejamos un pequeño fragmento del texto que Yalitza Aparicio compartió con los lectores de la revista.

Me siento afortunada de haber recibido a Vogue en Tlaxiaco, Oaxaca, y poderles mostrar la riqueza del lugar donde nací, donde sus habitantes tienen una relación de identidad muy cercana con la naturaleza. Para nosotros el contacto con nuestros cerros y bosques es la forma de reconectarnos con quienes somos y de dónde venimos, mientras nos empapamos de nuestra cultura y tradiciones.

Ahora, más que nunca, es importante abrazarnos de nuestras tradiciones y valores inculcados en casa, para crear conciencia de lo que hoy definimos como sustentabilidad.

Tengo recuerdos que en mi familia siempre se nos inculcó la conciencia ambiental, nos enseñaron el respeto hacia la naturaleza, el lema que nos decían era: “Debes cuidar el hogar en donde vives”, con esto se referían a que el planeta es el hogar de todos y debemos cuidarlo.

Estos últimos años he tenido oportunidad de viajar a distintos países y para mí siempre es un respiro regresar al lugar donde crecí, hay lugares inmensamente ricos, puedo hablarles del Calvario, uno de los lugares en donde puedes observar el centro de la ciudad de Tlaxiaco.

El cerro del Tambor, en el cual para llegar debes hacer una caminata en la que disfrutas del contacto con la naturaleza hasta llegar a la cima de la montaña, y de ahí observar toda la ciudad de Tlaxiaco. En la presa del boquerón puedes disfrutar de la naturaleza directamente y ver el paisaje con la mezcla de colores, del agua y el bosque.

En ocasiones me pregunto cómo vamos hacer para mantener vivo esto que tenemos (nuestro planeta) lo estamos destruyendo, estamos a punto de perderlo si no hacemos algo a tiempo.



Si quieres seguir leyendo, puedes dar clic aquí.



