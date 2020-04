Youtube celebra sus XV y recordamos el video con el que se estrenó

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde tráilers de películas, videos musicales, conciertos, youtubers, tutoriales, hasta entrevistas, noticias, transmisiones en vivo, repeticiones, y videos virales. Todo lo que quieras ver lo puedes encontrar en Youtube.

La verdad es que Youtube es una plataforma de videos que forma parte de nuestro día, tanto que estamos seguros que no podrías imaginarte la vida sin ella, pero debes saber que algunos ayeres, la gente no contaba con este beneficio de internet.

Youtube comenzó en febrero de 2005, pero fue hasta el 23 de abril del mismo año, que se subió el primer video que inauguró la plataforma: “Me at the zoo”.

El clip que tenía solo 18 segundos de duración en el que se veía a Jawed Karim, cofundador de YouTube, frente a un par de elefantes en el zoológico de San Diego.

“Aquí estamos frente a los elefantes. Lo mejor de estos chicos es que tienen unas trompas, muy, muy grandes, y eso es genial. Y eso es todo lo que tengo que decir”.

Hoy en día, cualquier persona que tenga acceso a internet, puede tener un canal de Youtube y subir contenido de todo tipo de forma gratuita y hasta ganar dinero con sus producciones o si no pregúntele a los youtubers.

