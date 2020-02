CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Turismo, Miguel Torruco, adelantó en redes sociales que trabajó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo, Jefe del Gabinete Económico en atender la propuesta de respetar las fechas cívico-históricas del país. Indicó que pondrá sobre la mesa a la Secretaría de Educación Pública propiciar a través de “nuevos puentes”, la convivencia familiar y los viajes a las 134 plazas turísticas.

La semana pasada el mandatario descartó que la posible eliminación de los puentes vacacionales vaya a afectar al turismo, tal y como lo denunció la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), que solicitaron frenar la iniciativa del gobierno federal.

La ANCH, a través de su presidente, Braulio Arsuaga, envió una carta al secretario de Turismo donde le menciona que los fines de semana largos fueron una propuesta que nació de la iniciativa privada en el 2006 para incentivar el turismo en México.

Ahora el funcionario detalle en su cuenta de Twitter la reunión con el jefe del Ejecutivo y Alfonso Romo de la cual se han´ira derivado la siguiente alternativa: “ajustar el calendario escolar, en coordinación con el Titular de la SEP, Esteban Moctezuma, para propiciar a través de nuevos ‘puentes’, la convivencia familiar y los viajes a las 134 plazas turísticas, para fortalecer el turismo interno y beneficiar económicamente a la población local”.

AM.MX/fm

The post AMLO crearía nuevos puentes: Miguel Torruco appeared first on Almomento.Mx.