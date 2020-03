ANÁLISIS A FONDO: OMS y OPS: México, un paso delante de Europa

Francisco Gómez Maza

Medidas de prevención, oportunas

Sigue los protocolos internacionales

Mientras en México se cuestiona, con severidad, el tratamiento que las autoridades sanitarias dan a la pandemia de coronavirus (covid-19), las organizaciones que rigen la política internacional de salud aseguran que “México va un paso adelante en comparación con lo hecho en países europeos”.

Respeto la opinión de los colegas que descalifican al actual gobierno. Yo mismo cuestioné la displicencia con la que el presidente López Obrador veía el protocolo de cuidados. Quienes cuestionan están en su derecho de cuestionarlo, por la razón que sea. Defiendo ese derecho de crítica y hasta de denostación.

Sin embargo, en el caso de la pandemia, los hechos no mienten: Mientras en Europa, la enfermedad Covid-19 está desatada, principalmente en Italia y España, México, entrado en la Fase 2, hasta la mañana del miércoles 25 de marzo contabilizaba 5 muertes, 405 casos confirmados, 1, 219 casos sospechosos y 2, 161 casos negativos, desde que se declaró la presencia del virus en el país por contagios de personas venidas del exterior, principalmente de China y Europa. España, por mencionar un solo caso europeo, supera a China en muertes por coronavirus con 3.434 fallecidos.

Es una pandemia, como las pestes que ha padecido la humanidad. Al final los casos mortales pueden multiplicarse, pero se habrá hecho hasta lo imposible por salvar las más vidas posibles.

La información, a la que los medios no le dan la importancia que le dan a las críticas, reporta declaraciones de Cristian Morales Fuhrimann, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el sentido de que las medidas de prevención ejecutadas por las autoridades sanitarias de México han sido tomadas en un momento oportuno, en comparación con países europeos.

No es un secreto, amigos, que las medidas de protección en el país obedecen a los protocolos de la OPS y la OMS y, de acuerdo con el representante de estas organizaciones:

“Estamos muy contentos y aprovechamos para saludar esas iniciativas, que se hayan tomado con antelación, que no se haya esperado al último minuto, al igual que estas que anuncia, en un momento muy oportuno, la autoridad federal, porque cuando uno compara justamente lo que han hecho otro países que están viviendo situaciones muy complejas, como países europeos: Italia, España, Francia, Alemania, etcétera, uno puede ver, en la comparación del desarrollo de la epidemia, que las medidas de distanciamiento social se toman cuando ya llevamos tres o cuatro veces más casos de los que habían hasta el día de hoy en México”, declaró el funcionario internacional al Centro de Información de las Naciones Unidas en México.

En cuanto a la accesibilidad a las pruebas para detectar el SARS-CoV-2, y la zozobra que impera en quienes han presentado síntomas símiles a los producidos por el virus y no han podido aplicar para el diagnóstico de la enfermedad, con un alcance de 23 pruebas por un millón de habitantes, Morales Fuhrimann sostuvo que en México sí se están cubriendo todos los casos sospechosos. Los casos confirmados vienen de haber recibido una prueba, y los dos mil y tantos casos que se han testeado y que han resultado negativos también vienen de esa búsqueda de contactos.

Los periodistas tenemos la obligación de cuestionar, de ser críticos, de divulgar lo que no gusta a las clases dominantes. Sin embargo, en este caso, en el que están en juego la vida de todos, tenemos que ser justos. No tenemos por qué politizar la lucha por la vida. Ésta es lo único que poseemos todos y lo hemos comprobado en estos momentos de incertidumbre, de encierro, del encuentro con nosotros mismos. Este martes yo cuestionaba la ligereza de López Obrador frente a la defensa de su propia vida porque, independientemente de razones políticas, él es el responsable de aplicar las medidas adecuadas para salvar el mayor número de vidas posible.

Ahora leo una nota en la página de la presidencia: “Presidente acatará sana distancia en eventos públicos; mantiene agenda”. Por lo menos que acate la sana distancia ya es ganancia, aunque no es suficiente. Pero me reconforta el juicio de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Con mis críticas ciertamente no voy a contribuir a salvar vidas.

