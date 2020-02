ANÁLISIS A FONDO: ¿Va el de Atlacomulco?

Francisco Gómez Maza

Alejandro Gertz Manero no descarta que EPN sea procesado

“Lozoya no se mandaba solo”, ha dicho el ex Fiscal de Hierro

El diario financiero The Wall Street Journal, de Nueva York, en su edición en inglés del miércoles 19 de este febrero, no dijo nada nuevo al publicar que, de acuerdo con una importante fuente judicial mexicana, el ex presidente Enrique Peña Nieto es investigado como presunto participe de la más escandalosa corrupción desplegada en México en muchos años.

La traducción de los primeros dos párrafos del reporte del WS, en su edición en inglés, dice:

Agentes de la Fiscalía General de la República investigan al ex presidente Enrique Peña Nieto, como parte del caso de corrupción de más alto perfil en el país en años, dijo (al WSJ) un alto funcionario de la Fiscalía mexicana. (Miren qué geniales. Los del WS se cubren con eso de “un alto funcionario” y les venden a sus lectores una noticia que puede o no ser verdadera, cuando el mismo fiscal Alejandro Gertz Manero había afirmado ya que el cerco sobre el expresidente Enrique Peña Nieto se había hecho más estrecho, después de la detención de Lozoya Austin y otros.)

La investigación que se sigue al ex mandatario, agrega el reporte del periódico neoyorquino, forma parte del proceso que se sigue a Emilio Lozoya Austin, el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex). Lozoya fue arrestado en España, la semana pasada, y espera una audiencia en la que los jueces españoles tratarán la solicitud de México para su extradición. Los fiscales mexicanos acusan a Lozoya Austin de recibir millones de dólares (en sobornos) de la contratista brasileña, Odebrecht…

Este jueves 20 de febrero, en su conferencia matutina, a pregunta de un reportero, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él no había ordenado ninguna investigación en contra de su antecesor, aunque aclaro que, si la ciudadanía lo pidiera, su gobierno haría lo conducente para que el ex mandatario fuera investigado.

Con todo, no es nada descabellado pensar que Peña Nieto sí está en el ojo del huracán y que es investigado por la FGR de Gertz Manero. El mismo abogado de Lozoya Austin, el chiapaneco ex Fiscal de Hierro, Javier Coello Trejo, ha dicho que su cliente no se mandaba solo. El 13 de febrero, el columnista Francisco Garfias escribió en su espacio del diario Excélsior: “’Lozoya no se mandaba solo’, dijo ayer el abogado del exdirector de Pemex, Javier Coello Trejo, en entrevista con Carmen Aristegui. Era una clara alusión a Peña Nieto.”

Adicionalmente, no obstante que López Obrador intente restarle importancia al asunto o cubrir las cosas bajo el manto del misterio judicial, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, aseguró, por ahí del 16 de febrero, y muchos medios reprodujeron las declaraciones del abogado, que el cerco sobre el expresidente Enrique Peña Nieto, se ha hecho más estrecho, después de algunas detenciones y los procesos que ya viven algunos de sus exfuncionarios.

En entrevista con el diario español EL PAÍS, tras la detención del exdirector de PEMEX, Gertz Manero dijo que las investigaciones continúan ante los hechos de corrupción que se detectaron de la administración pasada.

Durante la entrevista y al preguntársele si cada vez están más cerca del expresidente Peña Nieto, por el vínculo que sostiene con los investigados, el funcionario federal manifestó que es una razón natural para que se pueda llegar hasta él.

A la pregunta directa de si está siendo investigado el expresidente Peña Nieto, el fiscal comentó: “Nosotros tenemos un principio muy claro. La secrecía en las investigaciones que todavía no han generado molestias sobre las personas a las que se está investigando. Yo ahí cometería una falta procesal”.

Así que usted, amigo lector, tiene la palabra. Saque sus conclusiones y no lo vaya a sorprender la realidad.

The post ANÁLISIS A FONDO: ¿Va el de Atlacomulco? appeared first on Almomento.Mx.