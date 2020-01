Francisco Rodríguez

“¿Quién se cree Del Mazo?, ¿quién lo designó coordinador de los gobernadores del PRI?”, me dijo ayer, más que molesto, el mandatario estatal de una entidad del norte del país a quien le acababan de avisar que el mexiquita lo estaba convocando a una reunión con el Presidente de la República el próximo lunes.

— Así no se estila. Nosotros fuimos electos en estados libres y soberanos. Nos debieron hablar uno a uno, como es la sana costumbre –agregó.

— ¿Por qué los cuatroteros usan a Del Mazo? –pregunté.

— Porque lo tienen apergollado, agarrado del cogote. Nada más acuérdate de quién es primo –me dijo el gobernador–, de su triste papel como alcalde de Huixquilucan, de su controvertido paso por la dirección de Banobras y, claro, de que lo pescaron con depósitos millonarios en euros en un banco de Andorra que, además, ¡el güey salió a aceptar!

Primo de Enrique Peña Nieto, en efecto. También nieto de Alfredo del Mazo Vélez e hijo de Alfredito del Mazo González, ex gobernadores del Estado de México, Alfreditito, en efecto, se ha allanado a todo cuanto le piden –¿ordenan?– desde Palacio Nacional. Que si en Santa Lucía esto, que si en Santa Lucía lo otro… lo traen a toallazos y él obedece en todo.

Hay razón en la molestia de sus pares.

En primer lugar porque, hasta donde se sabe, hasta donde me dijo ayer el gobernador con quien platiqué, “nadie lo nombró nuestro coordinador”.

En segundo término, por la falta de aseo de quienes, desde Palacio Nacional, no tuvieron la atingencia ni el respeto a la investidura de los mandatarios estatales priístas.

Caras largas habrá el lunes en la reunión con AMLO el próximo lunes en Palacio Nacional.

Y la de Alfreditito Del Mazo, seguro, estará roja de vergüenza, ante los reclamos de sus pares.

https://www.indicepolitico.com / indicepolitico@gmail.com / @IndicePolitico / @pacorodriguez

The post BALCONEANDO: Gobernadores del PRI, encaboronados con Del Mazo appeared first on Almomento.Mx.