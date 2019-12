CIRCUITO CERRADO: Manlio saca las manos de Sonora

HÉCTOR MOCTEZUMA DE LEÓN

Manlio solicitó amparo contra una posible detención por el caso del desvío de recursos públicos a las campañas Políticas del 2016, soltó el presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera de la semana pasada y no faltaron quienes se burlaron del mandatario, que le recordaron que ese amparo fue presentado el 23 de julio del presente año, pero la mención de López Obrador llevaba jiribilla.

Pocos entendieron el mensaje del tabasqueño, quien colmilludo como es lo que le estaba diciendo al sonorense que sacara las manos de Sonora en donde Beltrones ya se frotaba las manos para imponer a su hija Silvana, actual senadora del PRI como candidata al gobierno del Estado en coalición integrada además por el PAN y el Movimiento Ciudadano, alianza con la que ganarían al candidato que les ponga Morena.

Manlio saca las manos de Sonora, fue el mensaje presidencial, o al menos así se interpretó. A Beltrones no sólo se le está investigando por el desvío de recursos públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua entonces encabezado por el priista, César Duarte prófugo de la justicia, ubicado en los Estados Unidos.

A Manlio también se le está investigando por el pago de facturas infladas y empresas fantasma cuando fue coordinador de los senadores priistas en la Cámara Alta, cuyo monto podría llegar a los 4 mil millones de pesos. También hay otros asuntos que le tienen guardados como lo relacionado con la fundación para tratar del cáncer de mama.

Beltrones tendrá que conformarse con ver los toros desde la barrera, no como lo hizo cuando impuso como candidata del PRI a Claudia Pavlovich Arellano, a la que ayudó a ganar la gubernatura no sin el uso de artimañas en la que el ex -senador y ex -diputado es muy ducho. Esta vez no podrá imponer a su hija ni con la ayuda de la gobernadora que le debe el favor.

Por cierto, en el 2016 cuando se realizó el desvío de los recursos que llevó a su amigo Alejandro Gutiérrez a la cárcel, el PRI fue arrasado en las elecciones para gobernador y otros cargos de elección popular. La gran debacle le costó al partido en el poder 7 de las 12 gubernaturas en disputa y Malio fue echado por los peñistas de la dirigencia nacional del tricolor.

*****

Irma Erendira (Andrade) perdón Sandoval, quien cobra como Secretaria de la Función Pública investigó a Manuel Bartlett y llegó a la conclusión de que el poblano es una dama de la caridad, pero no son iguales, dice el de las mañaneras. A los amigos justicia divina, a los enemigos la ley a secas…Cayó la primera víctima del libro “El Traidor” de Anabel Hernández, se trata de Ismael “el Mayito Gordo” Zambada Imperial, quien estaba preso en Puente Grande y ahora pasará sus días en una frìa cárcel estadounidense, como su medio hermano Vicente, “el Vicentilo, Zamabada Niebla…Aguas con Raquel Buenrostro, porque si ssu antecesora, Margarita Ríos Farjar, ahora magistrada de la corte metió en cintura a muchos grandes evasores, la ex -oficial mayor de Hacienda viene dispuesta a superarla.

