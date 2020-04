DESDE FILOMENO MATA 8: Apuestan a que segundas partes sí son buenas

(Lo que no se sabe es quien será el Juan Guaidó mexicano)

Mouris Salloum George

Si nadie retira su nombre del desplegado electrónico, vale empezar diciendo que uno de los abajofimantes le entregó la constancia de mayoría a Vicente Fox. Otro, se la entregó a Felipe Calderón Hinojosa.

Alguien recuerda que el guanajuatense fue el candidato de la asociación Amigos de Fox (apéndice de El Yunque), de memorable disolución después del 2 de julio de 2000. También que, en 2006, el michoacano fue abanderado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente fue recompensado con merecidas y rentables prebendas a costa del Estado.

Por aquellas absurdas, pero amables cosas de la vida, el banderín que prestó su paño a los ex presidentes lleva el color azul y el logo del PAN. Hoy parece estar disponible el del Movimiento Ciudadano, de un inolvidable tránsfuga del PRI.

No es casual, pues, que entre los abajofirmantes aparezcan los nombres, acaso también la firma, de dos miembros del gabinetazo de Fox, y por lo menos uno efímero del gabinete de Calderón.

Ya está aquí el nuevo Consejo Consultivo Nacional Ciudadano

Los cinco magníficos que forman parte de los 316 convocantes del debutante Consejo Consultivo Nacional Ciudadano (COCONACI, con C) que le han tomado la palabra al actual presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín: Se proponen catalizar la voluntad de 30 millones de mexicanos para expulsar de Palacio Nacional al actual presidente de la República.

La valiosa experiencia corre a cargo de dos ex presidentes del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

El nuevo ente político (nos negamos a sospechar aproximaciones con el partido México libre, en gestación), airea reminiscencias del Grupo San Ángel, cuyos primeros respiros y suspiros se registraron en la segunda parte del sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Aquí nos estacionamos con la pregunta: ¿Segundas partes son buenas? Tendría que contestarse con otra: ¿Ya se tiene escogido el Juan Guaidó mexicano? Eso no lo revela el documento del COCONACI, con C.. Seguiremos las pistas electrónicas. Vale.

(*) Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

The post DESDE FILOMENO MATA 8: Apuestan a que segundas partes sí son buenas appeared first on Almomento.Mx.