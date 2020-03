DESDE FILOMENO MATA 8: El pozolero dejó escuela en Bahía de Banderas

Por Mouris Salloum George*

Hasta donde se conoce ahora del expediente, no se sabe aún si el albañil que cobró celebridad como El pozolero tuvo acceso a los manuales de los operadores de Adolfo Hitler para exterminar judíos.

Sí es del dominio público, que El pozolero -capturado en 2009, a mitad del sexenio de Felipe Calderón- tenía en su cuenta la disolución de entre 300 y 650 cuerpos en su “laboratorio”, sito en Tijuana, Baja California. Su fórmula era más barata que el plomo: Sosa cáustica. En los ocho años siguientes, en una gran fosa en el mismo predio en que fue arrestado, se localizaron siete mil fragmentos humanos y dos mil piezas dentales.

El alquimista trabajaba al servicio del cártel de los Arellano Félix, aquellos por los que abogó el nuncio apostólico Girolamo Prigione ante la Procuraduría General de la República, para que se les exonerara del asesinato, en fuego cruzado, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 23 de mayo de 1993.

Tan macabro antecedente parecía perdido en la noche de los tiempos por la sucesión de barbaridades perpetradas por sicarios del crimen organizado, con la aplicación de diversas técnicas. cada vez más intimidatorias.

Bahía de Banderas, Nayarit, ingresa al museo del horror

Frente a la barbarie, sin embargo, no se puede perder la capacidad de asombro.

En recientes horas, la agencia de noticias española, EFE, nos remite de nuevo al museo del horror mexicano.

Según el reporte de EFE, con testimonios del director de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nayarit, Gerardo Serrano, en cinco terrenos del municipio turístico de Bahía de Banderas, se localizaron tambos de acero de 200 litros donde se disuelven cadáveres. Se hallaron también restos de ácido, ropa y diversos artículos. Ahí no hay narcofosas.

El hallazgo se hizo después de que familiares de desaparecidos recibieron una denuncia anónima, de cuyo seguimiento se dio con un campamento, presuntamente utilizado por el crimen organizado.

Nayarit, como Colima, son estados convertidos en teatro de guerra por los cárteles Jalisco Nueva Generación y el H-2, en pugna por control de territorios ribereños del litoral del Pacífico.

La Comisión citada, solicitó el auxilio de la correspondiente Nacional para que se destaquen peritos forenses a fin de que, entre el 16 y el 18 de marzo trabajen en la escena del crimen y traten de cuantificar, hasta donde sea científicamente posible, cuál es el número de víctimas desaparecidas por aquel inhumano método.

Occidente, puerta de entrada de precursores de drogas sintéticas

Desde hace por lo menos tres décadas, los estados de Jalisco, Nayarit y Colima, localizados en el occidente de México, fueron del dominio del Cártel de Sinaloa-Guadalajara. En lo sucesivo, entraron a la pugna territorial el Cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana-Caballeros templarios.

Si bien desde la década de los ochenta, Colima fue estado de tránsito de cocaína procedente de Colombia, ya para los noventa, particularmente el puerto de Manzanillo, de la misma entidad, fueron noticia por la actividad de un cártel local dedicado a la producción de drogas sintéticas.

En años recientes, Manzanillo es ubicado como puerto de entrada de fentanilo, precursor de las llamadas drogas de la muerte, procedente del continente asiático. Es el nuevo móvil de guerra entre los cárteles regionales.

Entre Manzanillo y Bahía de Banderas media una distancia de escasos 240 kilómetros. De Bahía de Banderas a Tijuana el tiempo de vuelo es de una hora 35 minutos. Toma precauciones.

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

