DESDE FILOMENO MATA 8: Políticos no mueren en su lecho

Mouris Salloum George*

Cuando mueren políticos encumbrados, ¿de qué murieron?

Que recordemos, en el periodo contemporáneo, es el ex presidente Felipe Calderón quien más secretarios de Gobernación ha tenido: 5. Dos de ellos, murieron en accidentes aéreos, no aclarados satisfactoriamente ante la opinión pública

Entre 2009 y 2011, fueron responsables de la política interior del michoacano, Fernando Gómez Mont y Francisco Blake Mora. El segundo, muerto en un helicopterazo.

Si leemos sobre nuestra cultura judicial, nos enteramos de que, en México, los crímenes patrimoniales y financieros no son delitos graves. El lavado de dinero prescribe a los 10 años.

Sería a 2009 que la autoridad administrativa y ministerial podría indagar sobre aquel potencial delito: El lavado.

Ahora sabemos que, entre 2009 y 2011, desde el despacho de Gobernación, se firmaron libramientos del orden de más de 2 mil millones de pesos a favor de empresas relacionadas con el ex secretario de Seguridad Pública de Calderón, ahora arrestado en Texas, Genaro García Luna.

De 2000 a 2009, aunque ya no sean causal judicial, ¿cuántos contratos habían sido pagados a prestanombres de García Luna desde Gobernación y otras secretarías del gabinete presidencial de Vicente Fox y Calderón?

La Secretaría de la Función Pública no podría desentrañarnos tamaño misterio. Acaso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, podría volver a los voluminosos expedientes de revisión de las Cuentas Públicas del gasto federal en aquellos años y ofrecernos algunas pistas.

¿Para que distraer a la ASF, cuando está ocupada en procesar y sistematizar las trapacerías de Enrique Peña Nieto? No le büigas, dicen los rancheros. No tiene caso: La República amorosa no es vengativa. Hoy por ti, mañana por mí.

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

