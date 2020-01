DESDE FILOMENO MATA 8: T-MEC, no por mucho madrugar, amanece más temprano

Mouris Salloum George*

El gran trance de las llamadas economías periféricas es que, por designios de las metrópolis, Estados que someten su soberanía nacional -casi en condición de protectorado-, quedan a remolque de los socios mayores.

Desde el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, el Estado mexicano ha pasado por retortijones con la amenaza, ya cumplida, de la extinción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACAN).

El gobierno de la cuarta transformación da la impresión de que ha puesto todos los huevos en la canasta del nuevo T-MEC, cuyo protocolo modificatorio fue firmado por las partes hace un mes. Los actores en escena activaron las fanfarrias, haciendo suponer que el maná se recogería como obsequio navideño del Niño Dios.

La espera puede prolongarse hasta el segundo semestre 2020

Los Reyes Magos pasaron por México y, por lo que sabe, si bien nos va, dicho instrumento entraría en vigor hasta el segundo semestre de 2020. Lo dice la conseja popular, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Los pomos de champaña siguen en la heladera.

Para la Secretaría de Economía mexicana, la espera puede prolongarse hasta abril, pues el T-MEC quedó sujeto a la firma del último socio comercial que proceda a su aprobación, a fin de ponerlo a caballo tres meses después.

El deshielo final corresponde a una de las partes: Canadá. El Parlamento no parece tener prisa para el desahogo de ese punto de su agenda. Se tomará con calma el primer trimestre del año.

Para calmar los nervios, el sector empresarial de este lado cruza los dedos confiando en que el Comité de Finanzas del Senado estadunidense dará luz verde al dictamen, que sería bajado al pleno, con lo que se allanaría una ley específica de ejecución del mandato legislativo. Ese procedimiento podría extenderse eventualmente durante 15 días.

Una vez corrido el trámite parlamentario, la carpeta correspondiente será puesta en el escritorio de Trump en el Salón Oval. Es ahí donde la puerca puede torcer el rabo.

Otra causa contra Donald Trump: La crisis Irak-Irán

Es que al inquilino de la Casa Blanca le están creciendo los enanos en El Capitolio. La Cámara de representantes, hasta la hora en que redactamos estas notas, no ha remitido a la Cámara alta la notificación sobre el procedimiento de juicio político contra el desquiciado Presidente.

No sólo eso: La lideresa demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha convocado al pleno a discutir una nueva causa por la crisis Irak-Irán, con la proposición de que se limiten las facultades militares de Trump quien, de su lado, desde hace unas horas advirtió que, en esa asignatura, procederá, con o sin la aprobación del Congreso, para actuar en el Medio Oriente.

Es llegada la hora de que México recupere su autonomía de vuelo

Con tantos fierros en la lumbre, ¿Trump dará prioridad a la firma y promulgación de la ley T-MEC? En caso de que la respuesta fuera afirmativa, todavía quedaría pendiente la respuesta final del Parlamento de Canadá para cerrar el tortuoso proceso.

Se antoja que es llegada la hora de que el gobierno mexicano recupere su autonomía de vuelo. Dejar que las soluciones a los problemas económicos domésticos queden a criterio de terceros, como se ha visto hasta ahora, lejos de atemperar, profundiza la incertidumbre. Y el horno de 2020 no está para bollos. No es mera percepción: Los signos son visibles.

*Director General del Club de Periodistas de México, A.C.

