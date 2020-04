DESDELABARRERA: #Covid19 va a reinventarnos

Aletia Molina

Cuando la pandemia del Coronavirus haya terminado, cuando la cura y la vacuna contra el Covid-19 sea accesible para todos, o al menos, la mayoría, cuando podamos regresar a las calles y disfrutar de los eventos culturales y deportivos, el mundo será otro.

Todo se habrá reinventado. La capacidad de transformarnos, es también la forma de sobrevivir. En esta etapa, todos tendremos que adecuarnos a nuevas situaciones, muchas de ellas, inéditas. La resiliencia, ya se observa. Por ejemplo, es sorprendente como los grupos de redes sociales hoy concentran, eficientemente, a los negocios locales. En ellos es fácil ubicar qué restaurantes cercanos continúan con servicio a domicilio, qué tiendas pueden acercarte lo que necesites, qué productores trasladan hasta tu mesa frutas y verduras. Las maquiladoras, famosas por confeccionar cientos de pantalones de mezclilla, hoy han adecuado sus talleres y máquinas para producir a destajo cubrebocas, botas quirúrgicas, overoles desechables y todos aquellos elementos de los Equipos de Protección Personal que hoy se volvieron indispensables. En la Ciudad de México, uno de los mayores centros expositores, se transformó en un hospital temporal y tal vez no estemos lejos de ver que los hoteles del país podrían seguir los pasos de España e Italia, donde se adecuaron los cuartos para dar alojo a personal sanitario o a quienes enfermaron y no tienen un sitio para realizar el confinamiento sin contagiar a sus familiares. En todo el mundo, los eventos deportivos desde los torneos locales hasta los Juegos Olímpicos, tendrán que replantearse muchas cosas. Difícilmente veremos este o el próximo año, un estadio lleno de espectadores y los atletas tendrán que reinventarse ante la posibilidad latente de la cancelación del ciclo olímpico que culminaba en Tokio 2020. El arte, los espectáculos y la cultura, también encontrarán nuevas formas para llegar a todos los rincones del planeta. El llamado e-commerce es un paraíso que algunos habíamos desdeñado, pero ya toma un enorme impulso durante los días de confinamiento y permanecerá con fuerza en la etapa de recuperación económica. Incluso, realizamos más pagos online que en efectivo. Así, el resurgimiento económico será uno de los factores que veremos modificar sus orígenes. Y en todos estos cambios, así como muchos fabricantes y comerciantes encontraron una veta de negocio en los productos de salud, triste y desafortunadamente, también habrá grandes perdedores… Lo que nos queda es ser sumamente creativos para sobrevivir a esta crisis, en donde nuestra inteligencia estriba en nuestra capacidad de reinventarnos. Porque ya nada volverá a ser igual… pase lo que pase, el #Covid19 va a reinventarnos. Aletia Molina

@AletiaMolina

