DESDELABARRERA: El presidente más irresponsable del continente

Aletia Molina

Los presidentes de América Latina se la han pasado implementando medidas de aislamiento ante la ola de casos de COVID-19 que se empezaron a presentar, sin embargo, nuestro flamante presidente, Andrés Manuel López Obrador fue criticado a nivel internacional por no decretar medidas de aislamiento a pesar de que el en país se registra un mayor número de casos en comparación a otros que sí implementaron cuarentena obligatoria.

Finalmente, López decretó el martes la Fase 2 que contempla la suspensión de eventos masivos y actividades no prioritarias, además de otras medidas por parte de la población. Sin embargo, no se libró de ser tachado como el “presidente más irresponsable del continente”, calificativo que le atribuyó el medio digital Mother Jones que publicó que “si hubiera estado escuchando al presidente de México, pensaría que no existe una pandemia de coronavirus, y que mientras todo el mundo está tomando medidas extremas para combatir esta crisis de salud pública, los mexicanos están de alguna manera exentos de la virus”. Y como a este señor ni siquiera se le puede defender, publicó el domingo en su cuenta de Facebook un video en el que durante una gira por Oaxaca invitó a la gente a seguir “con nuestras vidas como de costumbre» y aclaraba a la población «no dejes de salir, todavía estamos en la fase uno… si tiene los medios para hacerlo, continúe llevando a su familia a restaurantes y comensales. Eso es lo que fortalecerá la economía». 48 horas después y luego de una polémica con la Organización Mundial de la Salud, tuvo que recular. Durante una de las mañaneras, un periodista le preguntó a López cómo protegería a México, y él respondió sacando amuletos religiosos de su cartera y diciendo que esos eran sus escudos protectores. Al menos, el resto de la administración federal y los gobiernos estatales, han hecho algo bueno, la Secretaría de Educación adelantó el periodo vacacional, cerró las escuelas en todo el país (públicas y privadas), la jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum pidió a los residentes quedarse en sus hogares al igual que el gobernador de Jalisco; la Secretaría de Salud comenzó a promover el distanciamiento social con una heroína animada llamada Susana Distancia… Por si le faltaba que le lloviera otro poco, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), le urgió a no perder el tiempo y tomar medidas, para actuar contra el coronavirus. Pidió estudiar a fondo la propuesta empresarial para hacerle frente a la emergencia. A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, De Hoyos Walther, señaló que hace unos días presentaron ante la Presidencia de la República un decálogo de acciones para enfrentar la pandemia, “En medio de una crisis global en materia de salud pública, que trae como consecuencia una crisis económica, lo que hace la diferencia es cómo lo enfrentan los países”. Señaló que los gobiernos tienen un papel fundamental y que su tarea es la presencia de líderes que sepan marcar el rumbo y tomar las decisiones necesarias. Pero, ¿de dónde Don Gustavo? ¿Líder? ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Quién? Hoy más que nunca, espero que todos los que estamos seguros de que los contagios y muertos por #covid19 en nuestro país son muchísimos más que los que la administración federal se digna aceptar, estemos equivocados. El Gobierno debería estar dándonos certezas y al contrario, cada día es más fácil que la iniciativa privada tome acciones, ya que nuestro presidente, sigue en el limbo. Aletia Molina

@AletiaMolina

