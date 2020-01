DIARIO EJECUTIVO: Carta de un enfermo desesperado

Roberto Fuentes Vivar

Cómo un paciente puede ser

En varias ocasiones he escrito en este espacio sobre cómo se ha deshumanizado la medicina privada hasta convertirse en un negocio en el cual el paciente vale únicamente lo que tenga en la bolsa y en sus tarjetas de crédito.

Y específicamente me he referido a que muchas clínicas privadas de hemodiálisis no cumplen cabalmente con las condiciones para otorgar el servicio.

Quizá por ese motivo recibí una carta de un enfermo que expresa su desesperación porque un médico, según él, “se está vengando de no haberme sometido a sus condiciones, callarme la boca”.

A continuación el texto íntegro de la carta, respetando su sintaxis:

“Antes que nada reciba un cordial saludo. No es mi intención molestar, pero ya no me es posible saber qué hacer. Trate de esperar a ver como las cosas referentes a mi caso se iban desarrollando. Desafortunadamente está todo más complicado, pues personal médico (clínicas de hemodiálisis), no pueden llegar a comprender la importancia en la calidad de los servicios médicos que ofertan, no solo se trata de un negocio sino también del mejoramiento de calidad de vida de quienes padecen IRC.

“Por lo pronto en Querétaro, nada, No tengo acceso al servicio de hemodiálisis, y menos sin haber alguna condición de seguridad que me permita no recibir acoso u hostigamiento por parte del personal de las clínicas de hemodiálisis.

“El Dr. Héctor J. Mayorga Madrigal (Nefrólogo) se encargó de boletinarme con el gremio de nefrólogos (clínicas de hemodiálisis), aseverando que tenía yo una enfermedad psiquiátrica (esquizofrenia), para que según a su parecer tuvieran cuidado conmigo. (Tengo manera de demostrar lo que estoy manifestando). Se está vengando de no haberme sometido a sus condiciones, callarme la boca.

“Me acusó además de haber causado daño físico a personal de la clínica, cuando esto es imposible; debido a que yo durante el lapso que estuve en su clínica antes de que me corriera, entraba a la unidad acompañado a recibir mi tratamiento.

“Cabe señalar que siendo a su parecer un enfermo mental como dice él, me fue otorgado un amparo por un juez federal, pero sin seguridad a que se atiene el común denominador de ciudadano.

“Yo estuve de alguna manera acudiendo con psiquiatra y psicólogo, con ansiedad generalizada, no esquizofrenia. Además el personal médico de salud mental, me hizo ver que si se tratara de esquizofrenia, menos podían negarme el servicio de hemodiálisis como en su momento también lo hicieron en una clínica de nombre Sta. Carmen. Pues estamos hablando de un servicio indispensable para la subsistencia de un ser humano.

“Estuve una temporada yendo y viniendo para hacer mi tratamiento en otros lugares, pero desafortunadamente así se lo digo: no están cumpliendo con la normatividad, reglamentos, técnica y condiciones necesarias para la prestación de este servicio: hemodiálisis. Poniendo en riesgo la integridad, salud y bienestar de los pacientes que acuerden a sus clínicas. (No hablo ahora de Querétaro, es en otros lugares más).

“Mi vida personal y familiar esta en mi estado, he gastado más allá de lo que pensé; yendo y viniendo. Por el gusto de un médico o médicos, uno tiene que acomodar su vida al antojo de personas que supuestamente están para salvar o mejorar la calidad de vida de otros.

“Inclusive en uno de estos sitios, tuvieron a bien negarme el servicio, porque a su parecer exigía más allá de lo que ellos podían brindarme. Es más allá pedir un médico general, un nefrólogo, especificaciones de tratamiento; la norma en materia de hemodiálisis es muy clara, yo no pedía más allá que lo básico o elemental que debe cumplir una unidad de hemodiálisis.

“La Insuficiencia Renal Crónica, es una enfermedad multifactorial; depende del paciente, de la máquina, del personal médico y de enfermería. Cualquier error o carencia repercute no solo en la salud paciente, sino en la misma vida de este.

“En el 2016 – 2017, se presentó una propuesta de reforma a la norma en materia de hemodiálisis (003 SSA) que permitía una verificación más exhaustiva de estos lugares que prestan el servicio de hemodiálisis, pero sigue sin ser aprobada. Yo voy de acuerdo que al final del día los dueños de las clínicas son empresarios, pero este no es un servicio médico más, los mismos manuales de fabricación y procedimiento en el manejo de las maquinas (riñón artificial) indican que un mal manejo, una no adecuada programación repercute en la salud o vida del paciente. Es tan difícil que todos tengamos un poco de conciencia para hacer lo que a cada uno corresponde hacer.

“Quien realmente puede hacer algo, quien realmente puede pensar en los pacientes y no en un gremio. Porque si al Secretario de Salud en mi estado, al IMSS, etc. No les compete como me lo hicieron saber, a quien entonces.

“Hoy no tengo donde hacerme mi tratamiento, si no se cumplen con las condiciones adecuadas en materia de salud (normas nacionales e internacionales); un paciente corre el riesgo no solo propio de su enfermedad, si no situaciones alternas (VIH, hepatitis B, C; Sepsis, etc.).

“Gracias y Saludos Cordiales.

“Atentamente,

“L.E.M. Uriel Arturo Escobedo Lara”

Después de leer la angustia de este paciente, no puedo más que solidarizarme con él y reproducir su desesperación. Ojalá las clínicas de hemodiálisis se profesionalicen más y ojalá también el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ponga atención a casos como éste. Dice el filósofo del metro: No hay nada más indecente que atentar contra un paciente.

Tabasco, primer lugar en ciberbullyng

Social Intelligence Unit (SIU) dio a conocer un estudio en el cual trata el ciberacoso en nuestro país. Resulta, curiosamente, que el estado en donde más se presenta este tipo de ataque cibernético es Tabasco, de donde proviene el presidente López Obrador.

El análisis, firmado por Samuel Bautista Mora, señala que el abundante uso de herramientas digitales y de comunicación deriva en el más expedito acceso a contenidos educativos y en el fortalecimiento a la garantía de derechos como el de la libertad de expresión y el acceso a la información; sin embargo, de manera paralela, constituye un medio para problemáticas sociales como el ciberacoso o ciberbullying.

“El ciberacoso se refiere al uso intencionado de las TIC por parte de un individuo o grupo con el objeto de ofender, humillar, amenazar, acosar, dañar o abusar de una persona”, define SIU.

Indica también que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que, en 2017, 17 de cada 100 mexicanos entre los 12 y 59 años que son usuarios de internet y teléfono celular sufrieron algún tipo de ciberacoso, esto se traduce en 10.4 millones de víctimas.

Entre los estados más afectados se encuentran Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes donde el porcentaje de los afectados ronda entre 20.3 y 22.1 por ciento del total de usuarios de internet y celulares en dichas entidades. Por el contrario, en Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero y Sinaloa, esta proporción se ubica entre 12.3 y 14.6 por ciento.

De este grupo de afectados, 40.1 por ciento fueron sujetos de mensajes ofensivos con insultos o burlas, 27.5 por ciento recibieron llamadas de la misma naturaleza, y 31.4 por ciento fueron contactados a través de identidades falsas, siendo estas las formas de ciberbullying con mayor incidencia.

Desde luego que, según esta central dedicada al análisis cibernético y social, el mayor acoso es a través de mensajes ofensivos (40.1 por ciento de los casos). Sin embargo hay dos acciones de ciberbullyng que merecen un análisis aparte: “suplantación de identidad” (19.4 por ciento) y “críticas por apariencia y clase social” (11.8 por ciento).

Tianguis

Bien por el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, al anunciar que saldrán de las clínicas y hospitales de la institución todos los Oxxos y las tiendas de conveniencia en generan, al no renovárseles el contrato a partir de este año. “En muchas instalaciones del Seguro Social, centros médicos en Umaes (Unidades Médicas de Alta Especialidad), hospitales y centros vacacionales están adentro muchas tiendas de conveniencia que venden productos que no tienen nada que ver con estos alimentos y bebidas saludables. El 31 de diciembre fue el último día que hubo abierta una tienda de conveniencia”, dijo. Según él, en 2009 se estableció una política en el IMSS de venta exclusiva de alimentos y bebidas saludables en inmuebles institucionales del Seguro que resultó “ser un fracaso”, porque concesionaron a tiendas que no expenden bebidas y alimentos saludables. En su lugar, hay un proyecto de tiendas que ofrezcan productos de mayor contenido alimenticio… El consorcio de Raúl Beyruti, GINgroup, informó que en 2020 mantiene su compromiso de apoyar al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal, con el fin de seguir brindando oportunidades a la juventud mexicana a través de la integración al mundo laboral formal. En 2019 abrió la puerta de 45 de sus empresas inscritas como centros de trabajo y tiene 41 planes de capacitación, de acuerdo con los perfiles de puestos de los vacantes, mismos que han sido registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social… Como se esperaba, el Índice Nacional de Precios al Consumidor concluyó 2019 en 2.83 por ciento a tasa anual. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que se trató del segundo nivel más bajo desde 1970, cuando comenzó a medirse la inflación. Incluso, la inflación logró cerrar el año ligeramente por debajo del objetivo fijado por el Banco de México, lo que no se lograba desde 2017. La inflación subyacente, que no toma en cuenta los productos con alta volatilidad en sus precios, logró romper la barrera de 3.6 por ciento, al ubicarse en 3.59 por ciento a tasa anual, lo que significó su nivel más bajo en nueve meses… Mientras la industria automotriz en general sigue llorando su pena de que 2019 cerró con un decremento en sus ventas, Kia rompió record en México, con 95 mil 539 unidades colocadas en 2019. Tan solo en diciembre colocó ocho mil 319 unidades y se consolidó como la quinta marca más vendida en el país con una participación de mercado del 7.3 por ciento. Con tan solo cuatro años en México, los consumidores han mostrado su confianza en los vehículos producidos orgullosamente en la planta de Pesquería, Nuevo León, con Kia Rio y Kia Forte sedán, al frente de la lista de la armadora coreana… Santander México dio a conocer que en 2019 entregó seis mil 300 becas a estudiantes de educación superior de universidades públicas y particulares de todo el país, con lo que se convierte en un año récord en este tipo de apoyos. “Santander México tiene un compromiso con la educación superior y el impulso a los universitarios, que nos ha llevado a invertir más de mil 362 millones de pesos en apoyo a estudiantes, profesores y las propias universidades, lo que nos acredita como el banco de los universitarios en México”, dijo el director ejecutivo de Santander Universidades, Arturo Cherbowski Lask… Por cierto, gracias a ese banco que de manera inmediata tomó nota del cajero automático de la colonia Anzures. Este jueves que acudí ya estaba en servicio… Una empresa que merece un aplauso es Faber-Castell que se ha dedicado a promover el lettering (arte de dibujar letras a mano). Esta afición crece día y se trata una técnica que existe desde los inicios mismos de la escritura. De hecho ya ofrece un kit de la línea Pitt Artist Pen de Faber-Castell, que sirve para practicar el arte de hacer bellas letras a mano… Interesante que AHF (Fundación para el cuidado de la Salud y el Sida) México participa como patrocinador en la organización del 17 Festival Internacional de Cine Judío México 2020 que se llevará a cabo del 17 de enero al 6 de febrero en nuestro país. En esta edición, las mujeres serán el centro temático y bajo el lema “Historias que Inspiran”, los organizadores proponen una reflexión sobre su posición a nivel latinoamericano y la urgencia de cambio, informaron Vivian Silberstein y Fredel Saed Raffout, directivas del festival.

