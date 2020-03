DIARIO EJECUTIVO: EPN y Ruiz Esparza: ¿al banquillo, ahora sí?

Roberto Fuentes Vivar

Por la gratuidad en el Viaducto Bicentenario

Outsourcing, Pemex, Minas, PAOT, prime, fraude

“Parece ser que el grupo de Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza estaba comprometido con la opacidad”, dice el abogado Paulo Díez Gargari, en conferencia de prensa al presentar documentos (obtenidos por la vía de transparencia) en los que se demuestran nuevas anomalías en el Viaducto Bicentenario.

El abogado explicó (con más un centenar de hojas de copias de documentos oficiales) que primero la empresa española OHL y posteriormente la australiana Aleática han usufructuado bienes de la nación, sin tener permiso para hacerlo.

Concretamente señaló que el gobierno de Enrique Peña Nieto en el estado de México, representado e manera directa por su secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, maniobraron de manera deliberada para concesionar a OHL el doble piso (de cuota) que va del Toreo de Cuatro Caminos a la carretera México-Querétaro.

Para esta obra, de acuerdo con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, debieron haber pedido autorización del Gobierno Federal, lo cual no hicieron (“si la hubieran solicitado seguramente se les habría dado”, dice el abogado) .

¿Por qué no lo hicieron? .Seguramente -se responde- porque no podían haber dado la concesión a la empresa OHL, sino que tendrían que haber hecho una licitación en la cual participaran otros interesados.

En síntesis, Díaz Gargari señala que OHL (hoy Aleática) no tiene permiso para cobrar peaje sobre los tramos se encuentran construidos sobre el periférico, los cuales son bienes nacionales. Y al respecto asegura que en esta ocasión la Fiscalía General de la República ya investiga todos los actos de posible corrupción relacionados con el Viaducto Bicentenario.

Por ello confía en que tarde o temprano las nuevas autoridades harán justicia y, por lo pronto espera que “se recupere el Viaducto Bicentenario y se le garantice la libertad de peaje”, lo cual podría suceder en breve.

Paulo Díez es un personaje interesante. Recuerdo que tres meses antes del cambio de gobierno federal le pregunte: ¿Deberán ser llevados Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz Esparza al banquillo de los acusados una vez que termine este sexenio?

La respuesta de Paulo Díez Gargari en ese momento fue contundente: “Voy a hacer jurídicamente todo lo posible porque así sea. No sólo en México, sino ante las cortes internacionales. Hay muchos elementos para lograrlo”.

Este martes le repetí la pregunta y su respuesta fue similar, aunque ya no quiso hablar de personas, sino de un grupo en el que están involucrados precisamente el expresidente Enrique Peña Nieto y el secretario (estatal primero y federal después, de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Otro de los temas de interés que persigue desde hace tiempo el abogado es el caso del artículo 383, fracción I, de la Ley del Mercado de Valores, que prohíbe (y castiga hasta con 10 años de cárcel) a quien difunda información (que las emisoras consideren “falsa”) de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores.

Al respecto, dice que el asunto sigue su marcha jurídica y es muy probable que en este mismo año pueda establecerse la inconstitucionalidad de este artículo que atenta contra la libertad de expresión consagrada constitucionalmente.

Al referirse al aeropuerto de Toluca que recientemente fue adquirido por el gobierno federal y en el cual también tenía participación Aleática, dice nada tajante, “todo lo que hicieron en años pasados en ese aeropuerto fue un cochinero”

De hecho el abogado considera que ahora sí las autoridades pueden hacer justicia sobre los presuntos fraudes cometidos por “el Grupo” encabezado por Peña Nieto y Ruiz Esparza. Dice el filósofo del metro: En el banquillo ya están, aunque no se han sentado.

Turismo: buenas y malas noticias

Este martes hubo varias noticias relacionadas con el turismo. Unas buenas, otras malas y algunas esperanzadoras.

En primer lugar, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por siglas en inglés), y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunciaron que la Cumbre de Turismo, programa para abril fue pospuesta para octubre, a petición del gobierno estatal.

Explicaron que aunque en México el coronavirus no representa un riesgo para la realización de este evento, el aplazamiento pretende que se garantice la presencia de todos los invitados y personalidades de este evento y de los dos mil asistentes.

Ahí aproveché para preguntarle al gobernador sobre los escándalos en redes sociales relacionados con las playas privadas que son públicas y me dijo que “hoy todas las playas son públicas. Las concesiones permiten a particulares hacer uso de ellas, pero no pueden prohibir el paso”. Incluso me dijo que pronto habrá buenas noticias relativas a la apertura de nuevas playas públicas en el estado.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) que señala que en enero ingresaron al país ocho millones 420 mil 905 visitantes, de los cuales tres millones 795 mil 392 fueron turistas internacionales.

De hecho, el número de turistas internacionales que ingresó al país registró un alza de nueve por ciento en el primer mes de 2020, con relación a igual mes de 2019. Sin embargo, el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de dos mil 281.6 millones de dólares, lo que significó una caída de 0.3 por ciento.

Otra noticia interesante, sobre todo para Quintana Roo, es que Viva Aerobús, la aerolínea de ultra bajo costo de México, presentó sus nuevas rutas regulares Cancún-San Luis Potosí y Cancún-Aguascalientes; así como sus rutas de temporada Cancún-Culiacán y Cozumel-Monterrey, lo que da idea de que la Riviera maya sigue atrayendo turistas nacionales.

Una noticia más es que el presidente de la agencia de viajes #GoätTravel, Carlos Fresán, dijo que el coronavirus ha pegado al turismo en todo el mundo, pues en los dos primeros meses del año las aerolíneas internacionales reportan un aumento de cuatro por ciento en las cancelaciones, mientras que en los hoteles es de seis por ciento.

Tianguis

Parece ser que el senador Napoleón Gómez Urrutia (Napito) quiere a toda costa enemistarse no sólo con la iniciativa privada, sino con el líder de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, y hasta con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Concretamente entregó a la Mesa Directiva su dictamen original, sin incluir las opiniones que se plantearos en las reuniones de Parlamento Abierto y en las mesas de alto nivel como: 1. No criminalizar la subcontratación. 2. Eliminar la retroactividad, que volvía inconstitucional el dictamen original. 3. Crear el Registro Nacional de Empresas de Subcontratación, que aseguraría el cumplimiento de la legislación por parte de las empresas del sector, así como la erradicación de la ilegalidad. 4. Reforzar de manera significativa la inspección de la autoridad laboral federal. 5. Reforzar las leyes del IMSS y del Infonavit para que hubiera coherencia jurídica en materia de subcontratación. 6. Garantizar los derechos de los trabajadores. ¿Para quién trabaja? al no respetar la palabra de la IV Transformación… El director general de la Administración Portuaria Integral de Campeche (Apicam) Carlos Eduardo Ortiz Piñera, anunció que Petróleos Mexicanos iniciará gradualmente sus operaciones en el puerto de Seybaplaya, lo que significará una fuerte derrama económica para el estado. Señaló que, con una inversión superior a los 35 millones de pesos se recubrirá 2.4 hectáreas de plataformas, y se obtendrá alumbrado especial para operaciones nocturnas. Incluso dio a conocer que a partir del próximo lunes Pemex comenzará gradualmente el traslado de sus equipos desde Dos Bocas hacia Seybaplaya… El sector minero tiene buenas expectativas para este año, sobre todo porque tras la caída de las bolsas muchos inversionistas podrían refugiarse en los metales. Específicamente (sin contar las inversiones en litio en Sonora) empresas mineras planean invertir un poco más de 200 millones de dólares en 2020, tan sólo en exploración. Torex Gold planea una inversión en un programa de exploraciones confirmatorias de alrededor de 13 millones de dólares en su proyecto Media Luna, adyacente a su mina El Limón-Guajes, en el estado de Guerrero. Fresnillo planea destinar recursos por entre 135 millones y 140 millones de dólares a varios destinos. First Majestic Silver, invertirá 28 millones de dólares, de los cuales 10.4 millones se destinarán a la mina San Dimas y cinco millones para el yacimiento a Santa Elena y el resto a otros proyectos. American Silver proyecta inversiones de entre 37 y 39.5 millones de dólares en las minas Dolores y la Colorada, en México… Rebeca Pizano, Directora General Adjunta de Banca de Empresas del Banco Nacional de Comercio Exterior, informó que al programa de Institucionalización y Gobierno Corporativo para la Emisión en Bolsa, impulsado desde 2018 por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y Bancomext, se sumaron Nacional Financiera (Nafin) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), para incorporarse al Ecosistema Prime, para ampliar la oferta de productos de la Banca de Desarrollo e incentivar el acceso al Mercado Bursátil, en favor de más empresas, para generar más y mejores empleos… Interesante que la semana entrante LexisNexis Risk Solutions, dará a conocer “El verdadero costo del fraude en México 2019”, a través de su especialista Rafael Costa Abreu, que presentará una investigación sobre el tema. Hace unos días. LexisNexis dio a conocer el reporte de Delitos Cibernéticos que abarca el periodo desde julio de 2019 hasta diciembre de 2019, en el cual se indica que los estafadores están migrando a realizar este tipo de delito para explotar el canal móvil: de las 19 mil millones transacciones registradas… En el foro Diálogos por la Ciudad: Ordenamiento Territorial y Responsabilidad Ambiental en la ciudad de México, organizado por el Urban Land Institute (ULI) la titular de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), Mariana Boy Tamborell, mencionó algunos casos emblemáticos de proyectos inmobiliarios que han sido suspendidos por entrar en conflicto con las normas medioambientales y de ordenamiento urbano como el de la conocida como Presa Anzaldo y el edificio de Baja California 370. ¿Y sobre Puerta Reforma qué opina? Los vecinos esperamos una respuesta… Mujeres de más de 20 organizaciones campesinas que se agrupan en el Movimiento el Campo es de Todos y en el Congreso Agrario Permanente pidieron a la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados a abrir espacios de interlocución con este sector poblacional a fin de que “la voz de la mujer rural, campesina e indígena” se incluya en las propuestas de reformas a la Ley Agraria y denunciaron que existe violencia patrimonial en su contra.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx.

The post DIARIO EJECUTIVO: EPN y Ruiz Esparza: ¿al banquillo, ahora sí? appeared first on Almomento.Mx.