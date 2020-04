DIARIO EJECUTIVO: Financial Times: ¿diario golpista?

Roberto Fuentes Vivar

Éramos muchos y parió la abuela

FMI, Jalisco, crudo, ataques, apoyos

En mis casi 50 años de periodista nunca había visto una actitud tan injerencista e incluso golpista de un diario extranjero en contra de México, como la del editorial del Financial Times, de este martes 14 de abril de 2020.

Resulta que el diario británico publicó un editorial en el que señala lo siguiente: “Los políticos de todos los partidos, los gobernadores estatales y los líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para tratar el coronavirus y presionar a su Presidente (mexicano)”.

En el escrito, que refleja el pensamiento oficial del periódico, se agrega: “Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables. La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México”.

Y añade: “Las respuestas fallidas y el comportamiento errático de López Obrador en las primeras semanas de la pandemia sugieren que el país se encamina hacia una crisis mucho peor en el resto de su mandato de seis años, a menos que haya un cambio dramático de rumbo”.

Dice también: “Cada vez más voces en la élite de México hablan de una inminente tragedia. Los líderes empresariales han propuesto un plan alternativo de respuesta a virus. A veces se puede escuchar una extraña voz disidente dentro de la propia alianza de Gobierno de López Obrador. Pero México tiene una Presidencia imperial y un Presidente imperioso. El tiempo es peligrosamente corto”,

En el artículo titulado “La tragedia presidencial en desarrollo de México”, Financial Times hace varias críticas a la actuación del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lo cual no es reprochable, sino hasta encomiable. Lo curioso es que hace esta especie de llamado a la rebelión (o a golpe de estado, pacífico) en nuestro país, cuando Gran Bretaña enfrenta un fuerte problema interno por el Coronavirus, al grado de ser una de los dos naciones con mayor índice mortalidad entre los infectados.

Qué bueno que critique al presidente, pero considero que en ese editorial se violan varios preceptos del Código Internacional de Ética Periodística, elaborado por las Naciones Unidas (concretamente por la UNESCO), en cuyo punto número ocho se dice textualmente:

“El verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del hombre, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural. El periodista participa también activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye, por el diálogo, a establecer un clima de confianza en las relaciones internacionales, de forma que favorezca en todo la paz y a justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional”.

Ese editorial ¿Respeta los valores de la democracia? ¿Respeta “el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas políticos, social, económico o cultural”? ¿Respeta “un clima de confianza en las relaciones internacionales”? La respuesta se la dejo a cada lector.

Los otros ataques

No es la primera vez que Financial Times intenta intervenir en la política mexicana: en 2013, luego de una explosión en el edificio de Pemex, llamó al entonces presidente Enrique Peña Nieto a acelerar la reforma energética para privatizar Pemex.

El año pasado, en septiembre de 2019, criticó el Paquete Económico 2020 que presentó el gobierno de López Obrador y dijo que representaba una “oportunidad perdida” y aseguró que “si no genera certidumbre a empresarios e inversionistas, los mercados pueden obligar a AMLO a una quinta transformación”.

En ambas ocasiones, hay otras más, el diario británico realizaba una crítica de acuerdo con sus intereses, lo cual considero válido y hasta necesario para la convivencia armónica internacional. Pero el editorial de este martes no tiene parangón, ni siquiera cuando en 1938 empresas británicas fueron afectadas por la expropiación petrolera.

El hecho de que el diario británico convoque, invite o simplemente sugiera que toda la oposición se una en contra del presidente López Obrador es simplemente aberrante, porque se trata, con otras palabras, de promover un golpe de estado pacífico. ¿Con qué identidad o carácter nacional se erige en líder moral de la sociedad mexicana para presionar a las autoridades mexicanas?

Lamentablemente, este editorial (como dice el viejo refrán español “éramos muchos y parió la abuela”) se presenta en un contexto en el cual se discute en redes sociales si es fake news una información que subió a las redes sociales el comediante Eugenio Derbez (personalmente creo que sí hay mentira cuando el cómico no dice la verdad sobre su informante), la cual nuevamente atizó el descontento contra la actual administración por parte de quienes quieren ver a México como el único país que tiene problemas por falta de insumos en hospitales, cuando se trata de un problema global.

El artículo extranjero se publica el mismo día que el presidente de la República, en su mañanera, señalaba: “han estado orquestando toda esta campaña de desinformación”, dentro de la cual, “como ya no les ayuda el periodismo convencional, van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales”.

También en este contexto, el subsecretario de Salud, encargado de la lucha contra el Coronavirus, dijo en la mañanera: “Y es una responsabilidad individual de cada quien situarse en el lado de la verdad o en el lado de la mentira y en la intención de comunicar algo, la responsabilidad que esto implica, con mayor razón cuando existe un reto para todas y todos en una nación hay que mantener un espíritu de unidad, de cordialidad y contribuir”.

En este entornó, la UNAM publicó en su Gaceta, lo siguiente: “además de enfrentar la pandemia de COVID-19, México vive la propagación de noticias falsas que circulan en las redes sociales y algunos medios de comunicación tradicionales, generando un impacto adverso para enfrentar la situación, afirmó Luis Ángel Hurtado, profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS”, en una entrevista que detalla que “hoy la epidemia de desinformación alcanza cifras importantes en nuestro país y nos convierte en el segundo, después de Turquía, con mayor generación de noticias falsas”.

Dentro de todo este difícil panorama nacional, en el cual enfrentamos una pandemia global, cuyas consecuencias globales y nacionales aún son difíciles de cuantificar, llega el editorial del Financial Times, llamado a la oposición prácticamente a tomar el poder. Dice el filósofo del metro: entrometerse en mi nación, sí me llena de indignación.

Tianguis

Interesante, el estudio de Intercam, en el cual señala: “Como resultado de la pandemia, ahora el FMI pronostica que la economía mundial tenga una contracción del tres por ciento en el 2020, más severa que la registrada en la crisis financiera del 2008-2009 donde el mundo observó una contracción del 0.1 por ciento, y la peor recesión desde la Gran Depresión. Se trata de una crisis sin precedentes. El choque por el lado de la oferta es considerable, y por el lado de la demanda es enorme, la pérdida del PIB relacionada con esta emergencia sanitaria y con las consiguientes medidas de aislamiento, será de tales dimensiones que no se han visto en los últimos 100 años. Para 2021 se proyecta una recuperación del 5.8% mejor a la tendencia observada en los últimos años, pero el nivel de PIB será inferior al previo de la crisis y aún hay mucha incertidumbre en torno a la velocidad de la recuperación”… Grave, pero Rosa Cardona Alegría, subdelegada de los programas federales en Tlajomulco-Tlaquepaque, en Jalisco, organizó un evento para entregar apoyos a los adultos mayores, sin importar que la Secretaría de Bienestar, de María Luisa Albores, canceló concentraciones masivas por el Covid-19. De hecho, internamente en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de esa entidad, la han acusado de utilizar los programas federales para darle proyección al alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, quien se presume que con buscará su reelección, arropado por Movimiento Ciudadano. También el delegado federal, Armando Zazueta, fue señalado por morenistas por utilizar su puesto con motivos político-electorales y por ser parte de una red de nepotismo en Jalisco, misma en la que figuraba Rosa Cardona por tener en la nómina de Bienestar a su hijo Edwin Cárdenas Alegría, quien ganaba ocho mil 173 pesos netos y le gustaba presumir sus viajes por Cuba y La Vegas en Facebook… En unos días, el Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) elegirá a quien releve a Manuel Escobedo Conover en la presidencia del organismo. El actual dirigente destacó por impulsar una Política Pública de Administración de Riesgos, por el trabajo coordinado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en beneficio de los asegurados durante los sismos de septiembre 2017, por la reciente sinergia con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) para priorizar la atención a los usuarios del seguro que sufran algún padecimiento por el Covid-19… Después de la decisión de la OPEP+, los analistas de BBVA recomendaron a Pemex reducir el gasto de inversión en exploración y producción para incrementar su liquidez, contar con más margen para cumplir con el balance financiero aprobado por el Congreso y evitar incrementar su deuda financiera. En síntesis le sugieren que olvide los programas para reactivar la industria petrolera… Ante la propagación de Covid-19, GINgroup, es una de las empresas comprometidas a preservar el empleo en este momento, garantizar los derechos de los trabajadores en su integridad y cuidados, así como contribuir a que la crisis económica tenga un menor impacto entre las familias más pobres con sus iniciativas de programas de apoyo social. Y consideró que la tercerización o subcontratación formal representa una vía benéfica para el desarrollo de los negocios y, por ende, motor impulsor de la economía de cualquier país… El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dijo que se han registrado denuncias de agresiones a médicos y enfermeras, tanto del sector de salud público como privado, por parte de la población, por lo que hizo un reconocimiento público al esfuerzo del personal médico. “El personal ha sido víctima de insultos, golpes y agresiones físicas graves, las y los mexicanos deben reconocer el trabajo de todos aquellos que están atendiendo la emergencia”, dijo… Gracias a los esfuerzos conjuntos de autoridades de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado de Baja California, que encabeza Mario Escobedo Carignan; y de Uber Eats, que dirige, José García-Pimentel, inició operaciones la aplicación de entrega de comida a domicilio en el municipio de Rosarito, para apoyar a la industria restaurantera del estado ante la contingencia del COVID-19. Adicionalmente, la plataforma también anunció que restaurantes independientes, pequeños y medianos reciben distintos descuentos en los envíos a través de la aplicación como medida de apoyo… Elite, marca especializada en productos de higiene y cuidado personal, anunció que adquirió una máquina para fabricación de mascarillas tipo quirúrgicas que instalará en su planta en Monterrey, Nuevo León, para donar de forma mensual más de un millón de cubre bocas a instituciones de salud del país, con el objetivo de contribuir a los esfuerzos para combatir el COVID-19 entre los mexicanos, informó Francois Bouyra, director general de la empresa, quien dijo que la planta un millón 500 mil cubrebocas y estará en operación en las próximas semanas.. La firma Redpack, puso en marcha descuentos del 10 por ciento en envíos internacionales y nacional express. La empresa parte de Traxión, líder en transporte que lleva Aby Lijtszain, dijo que este apoyo permitirá a los mexicanos “mantenerte cerca de los tuyos”, pues de manera permanente llevan a cabo diversos protocolos para garantizar la sanidad de sus operaciones.

filósofodelmetro@yahoo.com.mx

