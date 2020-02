DIARIO EJECUTIVO: Fisco y FGR ahora sí van con todo

Roberto Fuentes Vivar

¿Lograrán recuperar 187 mil millones?

Outsourcing, INEGI, Nafin, Screen, Chiapas

En menos de una semana las tres principales empresas mexicanas (de acuerdo con todos los rankings elaborados por revistas especializadas) se han visto involucradas en escándalos, porque al parecer la IV Trasformación va con todo en contra de los abusos que se cometieron en años pasados.

Si cada asunto se analiza individualmente puede tratarse meramente de asuntos de negocios o de malversaciones de fondos o de evasión de impuestos, pero si se aborda desde el punto de vista contextual vale la pena hacer una pregunta ¿qué tan involucrada estaba la corrupción en México, al grado de que las tres principales empresas están vinculadas en escándalos?

Concretamente, Petróleos Mexicanos, la principal empresa nacional (según todas las fuentes) es protagonista del caso Emilio Lozoya, quien fue detenido en España y a quien se acusa de diversos cargos. Desde luego se trata de un asunto que ya estaba anunciado y quizá lo importante es hasta dónde va a llegar. Habrá que ver si (como dice The Wall Street Journal) ya se investiga al expresidente Enrique Peña Nieto. Por lo pronto sí puede afirmarse que por el escándalo, podrían frenarse muchas de las alianzas que se hicieron entre la paraestatal y empresas privadas en sexenios anteriores.

Todas las revistas especializadas colocan a América Móvil como la segunda empresa más importante del país o como el mayor consorcio privado mexicano. Esta semana se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le hizo un llamamiento por ocho mil 289.9 millones de pesos. La empresa de Carlos Slim dio a conocer que enteró al servicio de Administración Tributaria (SAT) la cantidad agregada de impuesto sobre la renta diferido por monto, sin mediar requerimiento o procedimiento alguno. Incluso explicó que presentó en diciembre al SAT el aviso para dejar de tributar bajo el Régimen Opcional de Grupo a partir del ejercicio fiscal 2020. En síntesis, señaló que voluntariamente entregó esa cantidad al fisco, con lo que apagó un escándalo mayor.

La tercera empresa más grande, que cotiza incluso en la Bolsa de Valores local, es Walmart de México y Centroamérica, que fue requerida por el SAT para cubrir impuestos por más de 10.5 mil millones de pesos, ante presuntas diferencias en el pago de contribuciones por la compra de la división de restaurantes Vips por Alsea, realizada en 2014. Ese monto incorpora las supuestas diferencias en desembolso de impuestos, actualización, recargos y multas. La compañía dijo que evalúa sus alternativas legales para impugnar dicha resolución, ya sea por la vía administrativa o judicial. Unos días antes se había presentado un requerimiento similar a Alsea (que maneja franquicias como Dominos Pizza, Starbucks, Burguer King, entre otros restaurantes) por tres mil 881 millones de pesos por obligaciones relacionadas con la adquisición de la cadena de restaurantes Vips a WalMart. Es decir que tan solo esta operación realizada en el segundo año de Enrique Peña Nieto, habría significado una evasión de impuestos de más de 14 mil millones de pesos.

La recaudadora de hierro actúa

El primer caso mencionado (el de Lozoya) es un asunto diferente a los otros dos, pues se trata de un affaire en el que intervienen la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial. Los de WalMart y América Móvil son exclusivos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de su nueva titular, la recaudadora de hierro, Raquel Buenrostro, quien -a menos de dos meses de haber tomado posesión del cargo- parece que va con todo contra las empresas que intentan evadir o eludir al fisco o que lo hicieron en años pasados.

Concretamente, el SAT intentará recuperar casi 187 mil millones de pesos de más de cuatro mil grandes contribuyentes que mantienen adeudos de años anteriores. ¿Contra quienes va? Según un reporte publicado por Israel Rodríguez de La Jornada, están en la mira empresas o personas físicas que obtuvieron ingresos anuales por más de mil 250 millones de pesos o pertenezcan a un sector estratégico o relevante.

De acuerdo con ese informe, al cierre de diciembre pasado, el padrón del SAT incluyó ocho mil 814 grandes contribuyentes como personas morales o empresas y 37 mil 725 grandes contribuyentes personas físicas. En síntesis, al término del año pasado, la cartera de créditos fiscales registró un millón 257 mil 837 contribuyentes, con un monto de cobranza de 712 mil 490 millones de pesos.

De hecho, desde el año pasado, el gobierno inició una campaña para tratar de recaudar los adeudos y logró, tras entablar juicios, sentencias favorables por 126 mil 194.4 millones de pesos, además de que obtuvo 105 mil 766 millones de pesos a raíz de actos de control de obligaciones de los causantes, de los cuales 44 mil 23 millones de pesos fueron por exhortos vía correo electrónico, y 29 mil 569 millones de pesos por entrevista directa.

Así las cosas, la recaudadora de hierro parece que va con todo para tratar de recuperar los 187 mil millones que le deben. Sobre todo los de grandes contribuyentes que son empresas enlistadas como las más importantes del país. Dice el filósofo del metro: lo justo es que a grandes ingresos, grandes contribuciones.

Fumadores y economía: indefensos

El comunicado conjunto, emitido por las secretarías de Economía y de Salud, en el sentido de prohibir la importación de cigarrillos electrónicos, nos deja a los fumadores y la economía en general en un estado de indefensión de magnitudes más graves que las que pretenden anular.

Concretamente la economía formal relacionada con la industria del tabaco seguramente tendrá graves problemas, porque las importaciones legales desaparecerán, pero no el contrabando, lo que afecta no solo a los jóvenes a quienes se intenta proteger, sino a los fumadores todos.

Vamos por parte,

-El comercio ilícito de productos ilícitos relacionados con el tabaco representa 17 por ciento del total de cigarros vendidos en México. Es decir que las prohibiciones no han surtido efecto, pero sí han creado incluso mafias.

-En años recientes, por las limitaciones a las tabacaleras, han surgido muchas marcas que pueden tratarse de producto falsificado, adulterado o, incluso, elaborado con ingredientes desconocidos. Tan sólo la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), de Alonso Novello Baeza, ha detectado más de 90 marcas de cigarrillos de dudosa calidad.

-Este comercio ilícito ha generado un daño al gobierno y a los consumidores, fabricantes y comerciantes legítimos, al evadir impuestos, desestabilizar mercados y engañar a los compradores.

-Incluso, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (antes SIEDO) considera que el tabaco ilegal representa la caja chica del crimen organizado.

-De hecho, este miércoles, mientras se daba a conocer la prohibición, la Comisión de Salud de Cámara de Diputados convocó al Foro “Alternativas en el Consumo de Nicotina y su Regulación”, en el cual se proponía un debate informado. Sin embargo, la prohibición se hizo de manera unilateral y como si fuera “madruguete”.

Por lo pronto, los fumadores estaremos expuestos cada vez más al contrabando, incluso si queremos probar los cigarros electrónicos, lo que seguramente nos afectará más la salud. Y la economía quedará a merced del contrabando. La historia reciente lo demuestra.

Tianguis

Finalmente, el miércoles se realizó la sesión de Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para analizar la subcontratación u outsourcing. Ahí se escucharon voces de todos los sectores, como una semana antes había ocurrido en el Senado de la República. Del miércoles, destaca Jaime Flores, socio director de la consultoría fiscal Cadem Consultores, quien explicó que hay figuras alternas como las cooperativas, sociedades civiles, sociedades mercantiles o sindicatos, que de forma real o simulada prestan servicios que pueden o no tener tras de sí una relación laboral, pero que no se pueden comparar con la Subcontratación laboral legal. “Esta última es la única de la que puede acreditar su existencia, la única que prestan empresas que pueden ser localizadas”. Por eso se confirmó que la vía más aceptada para la subcontratación es crear un registro nacional de empresas de ese ramo y la instrumentación de un sistema de fiscalización interinstitucional como el que ha puesto en marcha el Ejecutivo Federal. De hecho, la propuesta del senador Napoleón Gómez Urrutia de eliminar el outosurcing se quedó aislada, solo seguida por algunos legisladores del Partido del Trabajo… La concertación para este tema llegó a tal grado que empresarios, obreros y legisladores comenzaron a hablar el mismo lenguaje. Al respecto, GINgroup, de Raúl Beyruti Sánchez, señaló que en su compromiso por participar de manera activa y constante en todos los procesos relacionados con la industria del Talento Humano para lograr un México más competitivo, continuará escuchando todas las voces en este proceso y reiteró su responsabilidad con la sociedad mexicana… Hay que apuntar que uno de los hechos que más contribuyó a que hubiera una opinión mayoritaria en ese sentido, fue el espaldarazo del presidente Andrés Manuel López Obrador, hace unos días, a Pedro Haces y su central de trabajadores. Si bien no se trata de un personaje muy confiable para la IV Transformación, sí se envió un mensaje claro para que se entendiera que Napoleón Gómez no es el único (y quizá tampoco el más fuerte) dirigente de trabajadores aliado a todo lo que representa la IV Transformación. Y también representó un mensaje a la iniciativa privada de que se puede caminar de la mano… A 14 años de la tragedia de Pasta de Conchos, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos, apoyó el rescate de los cuerpos y dijo que es necesario reabrir el expediente para fincar responsabilidades en contra de Gómez Urrutia, a quien se le deberá desaforar, pues él estuvo involucrado por negligencia en esa tragedia. Recordó que seis días antes de que se produjera el accidente, en su calidad de líder del Sindicato Minero Nacional, Gómez Urrutia “avaló” las condiciones laborales de la mina. También dijo que 40 de los mineros que fallecieron fueron contratados por la empresa de outsourcing General de Hulla y sólo 25 estaban sindicalizados en la agrupación que maneja Gómez Urrutia… Interesante que Cemex anunció una nueva estrategia de Acción Climática. Explicó que ha reducido las emisiones directas de CO2 en más de 22 por ciento. Ahora, una de las acciones más sobresalientes es ofrecer concreto con cero emisiones netas de CO2 para 2050… Los taxistas protagonizaron el miércoles una protesta en contra de las Empresas de Redes de Transporte (ERT’s), en la que quedó en claro que solo buscan eliminar de tajo a la competencia. De hecho, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ya tomó la decisión de apoyar a los taxistas destinando 300 millones de pesos para renovar la flota, además de que propuso crear una aplicación que pueda competir con las de plataformas como Didi, Uber o Caibify, que entraría en vigor el 15 de marzo. Pero los taxistas no quedaron contentos ¿Qué quieren?… Una buena noticia para los cinéfilos es que Cinépolis traerá a México la tecnología Screen X, que permite una visualización de 270 grados al espectador. “La búsqueda de la innovación es una constante que nos ha caracterizado a lo largo de los años, constantemente estamos buscando ofrecer más y mejores experiencias para el público”, dijo Ramón Ramírez Guzmán, director de Relaciones Públicas de Cinépolis. Por el momento solo estará disponible en dos salas de la ciudad de México (parque Las Antenas y El Toreo), pero se expandirá a otras zonas… Nacional Financiera (Nafin) y el Gobierno de la Ciudad de México (a través del Fondo para el Desarrollo Social) lanzaron el Programa Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional, mediante el cual apoyarán a empresas de los sectores estratégicos para el crecimiento económico de la ciudad. El programa tiene disponibles 306 millones de pesos, para créditos simples hasta de cinco millones de pesos, a un plazo de 36 meses si es para capital de trabajo y hasta 60 meses para activo fijo, con una tasa de interés máxima de 15.5 por ciento anual fija; y un periodo de gracia de hasta tres meses para el pago del capital… La Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal) dedicó su sorteo mayor, número 3746, al Censo 2020 que levantará el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en marzo. El director de Comercialización de Lotenal, Juan Carlos Lara Martínez y el presidente del INEGI, Julio Santaella, explicaron que el sorteo mayor 3746 contó con un total de 66 millones de pesos en premios y se imprimieron un millón 200 mil cachitos. El premio mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete número 07871que fue remitido para su venta a Torreón, Coahuila… Hace unos días se realizó la Asamblea de la Asociación Nacional de Legisladores de la IVT. Llamó la atención que las representantes del Congreso de Baja California, Araceli Geraldo, Eva Rodríguez, Montserrat Caballero, Trinidad Vaca y Rosina Del Villar, se pasearon por la ciudad de México y hasta asistieron a los centros de compra más caros de la capital, pero no les importaron los temas de fondo como los feminicidios… Hablando de los estados, aunque no sea época electoral en Chihuahua, ya hay encuestas rumbo a la gubernatura de la entidad. En una de ellas, elaborada por Comunicación Política, se pone a la cabeza como posibles candidatos (como punteros, pues) a la panista Maru Campos y al independiente Armando Cabada. El senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar y el senador del PAN, Gustavo Madero, se ubican bastante detrás… La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional y los familiares de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa exigieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de solapar la represión del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, tras el ataque registrado hace unos días en contra de la Caravana del Sur encabezada por los Familiares de los 43 normalistas desparecidos.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx

The post DIARIO EJECUTIVO: Fisco y FGR ahora sí van con todo appeared first on Almomento.Mx.