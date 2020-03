DIARIO EJECUTIVO: La vulnerabilidad de los periodistas

Roberto Fuentes Vivar

En estos momentos de contingencia, hay profesiones que no pueden detenerse, como la del personal médico y la de los periodistas. Lamentablemente, en este último caso existe una vulnerabilidad que sobrepasa cualquier límite imaginado.

Ya existen casos que han sido difundidos en redes sociales como cuando la esposa del primer fallecido (también ella dio positivo al coronavirus) sostuvo una rueda de prensa sin el menor protocolo de salud y pudiendo haber infectado a los reporteros que la entrevistaron.

Pero quizá lo más grave es que la mayoría de los periodistas que cubrieron la rueda de prensa con Bárbara (como dijo llamarse la cónyuge de la primera víctima mortal del COVID-19) carecen de seguridad social.

El caso más evidente fue cuando el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mauricio Hernández Ávila, pidió, en la conferencia de prensa del 25 de marzo que levantaron la mano los periodistas que tuvieran seguridad social por su labor periodística.

El doctor, como se observa en el video, quedó asombrado. La respuesta fue tan pobre que dijo “casi 30 por cierto nada más”. Y se equivocó, seguramente por el conteo sumarísimo que tuvo que hacer. La realidad es todavía peor.

Si se analiza el video de la conferencia de prensa y se detiene la imagen del momento en que los reporteros responden a la pregunta del funcionario del IMSS, puede observarse que hay poco más de 50 representantes de medios de comunicación y menos de 10 son los que levantan la mano, lo que significa menos del 20 por ciento.

Se trata de un asunto grave que pone en su verdadera dimensión una realidad que puede considerarse aberrante, porque los reporteros no solo tienen que enfrentarse a la vulnerabilidad propia de la profesión (por ejemplo la violencia o en este caso estar expuestos a personas enfermas), sino a la vulnerabilidad que significa no tener acceso a instituciones de seguridad social.

Ya en otra ocasión, en enero de este mismo año, el director del IMSS, Zoe Robledo, dijo, también en una conferencia de prensa, que los periodistas carecen de seguridad social. En ese momento explicó: “Hace algunos meses que se publicó la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), ahí se reporta, por un lado, los periodistas, los profesionales que están en algún medio de comunicación establecido y que tienen una relación laboral fija ahí. Adicionalmente a esto, desde luego, los de los medios públicos que tienen seguridad social en el ISSSTE, pero hay un segmento grande, importante, que puede ser de cerca de 22 mil periodistas que no tienen ningún esquema de seguridad social”.

Desde ese entonces dijo que el IMSS trabajaba en este tema, de los medios de comunicación. “Hay casos en donde efectivamente son ya relaciones laborales establecidas, pero muchos otros, ustedes lo saben, que trabajan por cuenta propia y en ese sentido ofrecerles una solución. Pero sí decirlo, con Jesús (Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República) lo hemos estado trabajando y esperamos pronto poder ya anunciar este modelo”, prometió. .

La conferencia de prensa del miércoles ratificó la urgencia a cumplir esa promesa. Y también la necesidad de que los propios medios cumplan con sus obligaciones laborales. Ojalá sea pronto. Dice el filósofo del metro: el reportero es el héroe anónimo cotidiano que sale a la guerra sin escudo.

Humildad de Camarena ¿También de MCCI?

Hace unos días se presentó un caso que seguramente tendrá un lugar especial en los anales de los sucesos relacionados con el periodismo, por la relevancia del caso y la actuación de los participantes.

La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).publicó una de sus investigaciones periodísticas. En este caso sobre el Tren Maya, denunciando que la empresa encargada de este proyecto prioritario para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha realizado fuertes gastos en bebidas alcohólicas, cortes finos y mariscos.

La asociación civil creada por Claudio González (hijo de Claudio X. González) destacó que “Tequila, whisky, brandy, callos de hacha, rib eye, t-bone… el menú con que se despacha Fonatur Tren Maya”, en reporte publicado originalmente en https://contralacorrupcion.mx/ tren-maya-fonatur-tequila- whisky-rib-eye/.

Ahí se mencionaba que “80 litros de tequila blanco, 144 botellas de vino tinto cabernet, 144 botellas de vino blanco, y mil 800 cervezas son algunas de las compras que ha realizado el Fondo Nacional de Fomento al Turismo a través de una empresa del Estado para el Tren Maya, proyecto prioritario del gobierno federal y que todavía no opera”.

Y se explicaba que Fonatur Tren Maya S.A. de C.V., empresa filial de Fonatur encargada de las contrataciones para la construcción del Tren Maya, ha otorgado dos contratos para el “suministro de bebidas alcohólicas para el servicio de bar”. Los contratos, firmados en mayo y noviembre de 2019, fueron por 102 mil y 115 mil pesos respectivamente. Y se difundía que Fonatur Tren Maya también gastó 242 mil pesos en “suministro de alimentos para el restaurante”, sin especificar a qué restaurante se hace referencia.

De manera inmediata Fonatur emitió una aclaración en la cual explica que desde hace más de 30 años provee “servicios de restaurante y bar en los diversos hoteles que maneja”, principalmente en la comunidad de Loreto, Baja California.

E indica “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad incurrió en una grave falta de rigor periodístico al asumir que Fonatur gasta de forma irresponsable sin ni siquiera consultar a Fonatur para comentario” y acusa que esta asociación “demuestra un total y absoluto desconocimiento de la operación del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como de sus filiales”.

Incluso señala textualmente: “Este episodio tan embarazoso se pudo haber evitado si Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad hubiera seguido una práctica periodística tan común en el gremio como es la de solicitar un comentario o aclaración para su nota… Desde Fonatur lamentamos que una institución con fines tan nobles como el combate a la corrupción y a la impunidad se preste a sembrar calumnias y esparcir mentiras que pudieron ser evitadas aplicando estándares periodísticos mínimos”.

Ante la aclaración, el periodista Salvador Camarena, con toda humildad, dio a conocer el texto siguiente: “Este martes publicamos en línea un texto que daba cuenta de varias compras de vinos y licores, de productos cárnicos y mariscos, y de la contratación de una consultoría por 44 millones de pesos por parte de Fonatur Tren Maya. Por un error de procedimiento solo atribuible a mí, jefe de la unidad de periodismo de MCCI, no se tomó a priori la versión de Fonatur Tren Maya. Posterior a la publicación, y luego de hablar con voceros de la dependencia, resulta claro que a nuestra información le faltó el debido contexto. Por ello, procedimos a retirarlo. Ofrezco una disculpa a los lectores y a los aludidos en la nota, y en el sitio quedará, junto a estas líneas, la carta que Fonatur envió a MCCI al respecto”.

La actitud del periodista Camarena es ejemplar y plausible. Ojalá cundiera a todos los medios de comunicación e incluso hacia los niveles más altos del MCCI, pues el organismo que preside Claudio González, no se caracteriza precisamente por su humildad.

Tianguis

Hablando de posible corrupción, en el Instituto Fonacot decidieron reservar por cinco años los resultados de la Auditoría 04/2019en los cuales se exhibían presuntos malos manejos por parte del equipo comandado por Alberto Ortiz Bolaños. Concretamente, la auditoría se refiere a la creación del Fondo de Protección de Pagos sin la aprobación del Consejo Directivo, ni de la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, ni de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, por lo cual se habrían omitido o de plano violado más de 20 normativas. Incluso el Comité de Transparencia señaló que “están en curso acciones respecto a las observaciones determinadas en la auditoría, las cuales podrían inferir un cambio en los resultados”. El problema, en síntesis, es que en Fonacot parecen actuar en contra de las disposiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción, al grado de que recurren a reservar por cinco años (pos ya pa qué, diría el clásico Alonso Aguilar)… Sobre el Coornavirus sigue fluyendo la información a raudales: La cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Nacional (Canifarma), dijo que en estos momentos se requiere fortalecer la unidad y la cooperación irrestricta de todos los mexicanos para proteger la salud. Señaló su disponibilidad para que, bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, que encabeza Jorge Alcocer, y con el respaldo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que dirige José Novelo, se pueda priorizar la fabricación de los medicamentos necesarios para enfrentar las exigencias de esta emergencia. “Las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica estamos trabajando coordinadamente con el Sistema Nacional de Salud para asegurar la continuidad en el suministro de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación, necesarios para enfrentar la pandemia, así como las enfermedades crónicas y agudas, con el fin de mantener a la población con el estado de salud óptimo posible, aun ante un entorno de disrupción logística y demanda exacerbada a nivel mundial”… Los Industriales de Bolsas Plásticas (Inboplast), presididos por Álvaro Hernández, consideran que esta industria (que genera más de 50 mil empleos en el país), podría resurgir en plena pandemia, pues las bolsas plásticas serían aliadas para detener la propagación del COVID-19, debido a sus características higiénicas, su bajo costo, y su capacidad para trasladar alimentos. Tan solo en México se producen 140 mil toneladas al año para el sector médico… Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, dijo que las medidas para apoyar a sus clientes se tomaron “en solidaridad con las familias mexicanas, para enfrentar los retos de esta contingencia y en apoyo a la economía”: es interesante que a un día de que se anunció la campaña “Nos Ponemos en tu lugar”, más de 65 mil mexicanos ya se registraron en el Programa de Diferimiento de Pagos. “Recordemos que la banca es un servicio fundamental para las familias, para las empresas y para impulsar el desarrollo del país”. Por ello, reafirmó su compromiso con México y los mexicanos”, dijo Hank González… Banco Santander dio a conocer que sus clientes tendrán acceso a apoyos para diferir, hasta por cuatro meses, los pagos de créditos de uso más recurrente como hipotecarios, auto, tarjeta de crédito, nómina y créditos personales, así como para Pymes, a fin de contribuir a que puedan afrontar las afectaciones derivadas por el coronavirus (Covid-19). Explicó que un diferenciador de los apoyos es que el acceso a estos beneficios será por vía digital, sin tener que hacer llamadas al contact center o asistir a sucursales… A su vez la Asociación de Bancos de México (ABM) dio a conocer diversas medidas de apoyo para los clientes de la banca, que se darán de acuerdo con los procesos de implementación que tiene cada institución de crédito y con las condiciones particulares de cada acreditado. Será posible un diferimiento parcial o total, de los pagos de capital y/o de intereses, hasta por cuatro meses, con posibilidad de ampliarlo dos meses más, lo que sea más conveniente para cada cliente, dijo la ABM… Cinemex informó que la situación del COVID- 19 “nos obliga a poner una pausa esta película” y a pensar en el bienestar de todos, por lo que cerró de manera temporal todos nuestros complejos Cinemex, Alboa y Arena y anunció la donación de alimentos perecederos de los complejos de entretenimiento de todo el país al Banco de Alimentos de México… Desde esta semana, Cisco, a través de Cisco Networking Academy, abrió cursos en línea en español para quienes quieren seguir aprendiendo en este periodo de contingencia o busquen desarrollar nuevas habilidades para aplicar en sus campos de trabajo. Al término del curso el estudiante recibe una constancia de asistencia con validez internacional. En total son cinco los cursos disponibles en México en esta temporada de contingencia… El presidente de la Comisión Ejecutiva del Movimiento Social por la Tierra, Francisco Chew Plascencia, advirtió que por la fase 2 de Covid-19 y la crisis económica está amenazada la producción de alimentos y el empleo en el campo así como su población al carecer de acceso a instituciones de salud pública, por lo que de llegar la pandemia a las zonas rurales en marginación y pobreza los desenlaces serán dramáticos. Afirmó que con las dos crisis: la sanitaria y la económica, tendremos un impacto severo en la producción de granos principalmente en el ciclo agrícola primavera-verano que va del 1 de marzo al 30 de septiembre… Pasando a otros temas, Giovanni D´Agostino, presidente en México y director regional para América Latina de Newmark Knight Frank, dijo que no obstante que el panorama alrededor del mundo ha cambiado en este primer trimestre de 2020, el mercado industrial en México muestra signos positivos, con un crecimiento de inventario clase A en 1.57 millones de metros cuadrados, de los cuales poco más de la mitad corresponden a la Ciudad de México, una absorción acumulada de 2.63 millones de metros cuadrados, más del 80 % de lo reportado en el 2018 y un precio de renta promedio que se redujo en la mayoría de mercados de la región a excepción de México… Cemex informó que Mauricio Menéndez Medina, fue nombrado presidente para Europa, Medio Oriente, África y Asia y supervisará el negocio en Filipinas, Israel, Egipto y Emiratos Árabes Unidos, adicionalmente a sus responsabilidades actuales. A su vez, Jesús Vicente González Herrera, actual presidente de Cemex Centro, Sudamérica y el Caribe, supervisará las actividades de Trading Global.

