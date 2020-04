EPISTOLARIO: De las oportunidades calvas y los gobiernos alternos

Por Armando Rojas Arévalo

GUADALUPE: Puedo citarte un verdadero glosario de refranes sobre las oportunidades que se pierden, pero basten estas dos para ejemplificar lo que en líneas adelante te diré: “El que adelante no mira, atrás se queda”. “Hay tres cosas en la vida que una vez que pasan no regresan: El tiempo, las palabras y las oportunidades”.

Cuando menos dos veces he dicho que LÓPEZ OBRADOR dejó pasar las mejores oportunidades de su vida para ser el gran líder moral que este país necesita para caminar con certidumbre en tiempos aciagos y transformarse. El no haber correspondido con seriedad, sin ocurrencias y sin palabrerías mañaneras, su aplastante triunfo electoral; el no emprender una campaña congruente contra la pandemia –una cosa es lo que recomendaba su equipo de salud, de estar en casa, y otra la que él hacía de salir de la ciudad y saludar a todo el mundo con besos y abrazos como diciendo “vean, no es cierto lo que los médicos dicen-, y una oportunidad más fue la del domingo en que todo el mundo esperaba un estimulante programa de recuperación económica para afrontar el tiempo aciago que ya tenemos encima.

El liderazgo se le fue de las manos. Y no sólo eso, sino que también pierde aceleradamente autoridad moral. L expresión de que la pandemia “nos cayó como anillo al dedo” fue fatal. Desafortunadísima. La triste realidad es que, ante la pérdida de liderazgo, quienes creyeron en él, que fueron millones, se quedaron huérfanos del guía anhelado. Y lo peor, hoy, sin golpes de estado, México se enfrenta a un escenario de gobiernos alternos que nos van a conducir al caos. Cada quien hará lo que le venga en gana.

Estamos entrando a un ciclo donde los vacíos se llenan y surgen nuevas voces unas esperanzadoras, otras, la mayoría, convenencieras.

Varios gobernadores –del PAN, MC y PRI- han hecho equipo para llenar los vacíos de poder de la federación, tomando las riendas totales de sus respectivas entidades. En otros tiempos, todos los gobernadores mandaban, pero, como se dice en política, “tocaban base” consultando o pidiendo permiso al presidente.

Hay, quien, buscando ilusoriamente el liderazgo o notoriedad política y poder mediático, caso concreto el del gobernador de Jalisco, ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, está en franco desafío personal con el presidente. Malo.

Se rumorea que, a semejanza de lo que la oposición hace en el parlamento inglés, donde existe un gabinete de sombra que critica y pone en su lugar al primer ministro y a su equipo de trabajo, los empresarios quieren que LORENZO SERVITJE, dueño del Grupo BimboMx, haga una “mañanera” alterna.

Bueno, hasta el crimen organizando está explorando escenarios. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el Cártel del Golfo está distribuyendo despensas en cajas de cartón impresas “Señor 46 Vaquero”, o sea, el capo a quien deben agradecer o proteger.

Malos escenarios los tres. Tan malos como los tiempos que nos vendrán encima como aplanadora. Dice un estudio realizado por Centro de Estudios Espinosa Yglesias, “La pandemia del COVID-19 pronostica una crisis no solo de salud, sino económica y social: 21 millones más de mexicanos podrían caer en pobreza”. Para evitar que 21 millones más de mexicanos caigan en pobreza es preciso aplicar un plan integral para atender las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Se requiere movilizar recursos hasta por 2.2% del PIB mediante endeudamiento y otros mecanismos de financiamiento, recomienda.

LÓPEZ OBRADOR sentenció el domingo que no habrá endeudamiento ni exención de impuestos ni nada por el estilo, porque no quiere que vuelva la corrupción. ¡Ya chole con eso de la corrupción!

En la Ciudad de México ha cerrado por el COVID 19, el 80 por ciento de los negocios. Por otro lado, da tristeza ver desiertas las playas de Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa, Cancún, Puerto Vallarte, Los Cabos, Huatulco y demás lugares turísticos y casi todos los hoteles cerrados. Eso ocurre en todo el país, donde la quiebra económica, el desempleo y la pobreza –y la consiguiente criminalidad- rondan por las calles, por la recesión económica mundial que se recrudeció por la pandemia.

Esta es una pequeña historia que habla de cómo los sueños y los proyectos de vida, de repente se vinieron abajo. Mi esposa y yo remodelamos la casa de Cuernavaca y con grandes sacrificios la adaptamos para hotel boutique con ocho habitaciones, para sostener nuestros tiempos de jubilación. El proyecto de vida no ha podido funcionar, por varias razones. UNA, conseguir una licencia de funcionamiento en el ayuntamiento cuesta buena “mordida”. DOS, la violencia desatada y el cobro de piso. TRES, la pandemia.

Uno de mis hijos puso un restaurant especializado en cortes y pastas, y tras cuatro meses de haberlo puesto a funcionar, cuando empezaba a sacar gastos para el pago de la hipoteca y el funcionamiento, cayó la pandemia y se vio obligado a cerrar, mandando a sus casas a sus ocho trabajadores con el sueldo de un mes. Las perspectivas son oscuras por la recesión económica que va a durar cuando menos lo que resta del año. Bueno, así como el hotel y el restaurant están todos los negocios en el país.

MIENTRAS, el presidente sigue en su tema: “…algunos dicen: ¿Dónde está el plan para reactivar la economía? Porque lo que quieren es un banderazo de salida para de nuevo instaurar la corrupción en México y eso no, fue muy claro ayer”, dijo en su conferencia mañanera. El Mandatario federal afirmó que él aplica un nuevo modelo y que no se puede seguir con lo mismo, ya que sería absurdo, pues el coronavirus precipitó el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.

PREGUNTO, y no como el español “nomás por joder”, ¿cómo va a crear LÓPEZ OBRADOR los dos millones de empleos que prometió para los siguientes nueve meses? Si se refiere a los empleos temporales por las obras de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, cuentan pero ayudan temporalmente.

El reducir salarios de funcionarios y quitarles sus aguinaldos no sirve. Es argumento político. El tamaño del problema es gigantesco.

