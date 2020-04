ESTADO DE LOS ESTADOS: 2020: economía mexicana en picada

Lilia Arellano

“Es más fácil negar las cosas que

enterarse de ellas”: Mariano J. Lara.

⦁ 2020: economía mexicana en picada

⦁ Es mal momento para invertir, coinciden analistas de 35 grupos: BdeM

⦁ AMLO rechaza peticiones de empresarios para un plan fiscal emergente

⦁ Por Covid.19, en CDMX “los hospitales se están llenando rápido”: IMSS

Ciudad de México, 2 de Abril del 2020.- Escuchamos la tarde de ayer un ejemplo tan claro que nos dejó pasmados. “Tiene frente a usted a un paciente moribundo, en coma, con los peores pronósticos médicos, prácticamente a punto de morir. Llaman a la ambulancia para internarlo de inmediato en un nosocomio con todos los equipos y adelantos. Al circular a gran velocidad, la ambulancia choca y el enfermo fallece y hay quienes dicen fue a causa del choque, sin embargo sabemos no es así. Ya iba agonizando y el impacto resultó una pequeña gota que derramó el vaso. Igual sucede en nuestro país refiriéndonos a la crisis económica. Ya estábamos muy mal y el coronavirus vino a ser el choque de la ambulancia. El recrudecimiento que se aproxima se hubiese presentado con y sin el virus, eso ya era inevitable, el maravilloso hospital solo aparecía en el deseo, en los sueños, la ambulancia, se supo después, no tenía destino final”.

Así, el choque de la pandemia por el coronavirus Covid-19 llegó en un momento difícil para la economía nacional. La actividad productiva, comercio y servicios estaba ya estancada, la inversión detenida y el consumo debilitándose. Ahora, las medidas implementadas para frenar la propagación del virus, aunque tal vez tardías, tienen un fuerte impacto adicional, especialmente sobre los servicios y el comercio. Todos esperan, menos el presidente Andrés Manuel López Obrador, la recesión tenga un gran efecto negativo en el empleo. Cientos de miles de trabajadores serán arrojados a las calles por el cierre de empresas, medianas y pequeñas, quienes no sobrevivirán a la emergencia sanitaria y económica, con una mayor inflación y un tipo de cambio más alto.

El sector empresarial insiste al gobierno federal sobre la reformulación del presupuesto público para reorientar recursos los cuales permitan enfrentar la crisis, pues con el hecho de otorgar liquidez a las empresas se podrá cuidar el empleo de millones de trabajadores. El sector empresarial ha hecho diversos llamados a la administración federal para tener un respiro que les permita, sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, hacer frente a la actual crisis sanitaria por el Covid-19. Pero el inquilino de Palacio Nacional se niega, rechaza prórrogas, “rescates” o condonación de impuestos, porque eso significaría menos ingresos y menos recaudación para el país.

Con una actitud cerrada y altanera, la cual lo caracteriza cada día más, AMLO respondió a esos llamados: “Para los que insisten mucho que quieren condonación de impuestos, porque así era antes, no pagaban los de arriba y utilizaban de excusa la crisis, el no pago completo de impuestos se justificaba con el supuesto crecimiento económico, pero que sucedió durante todo el periodo neoliberal, no pagaban impuestos y no hubo crecimiento económico”. Sin embargo, esto es totalmente falso. Antes de iniciar el régimen de la auto denominada Cuarta Transformación, el crecimiento económico anual promedio fue de 2 y 2.5 por ciento del PIB, aún insuficiente para los requerimientos de la población del país, pero muy superior a la contracción de -0.2% del primer año del tabasqueño.

Al negar la petición de medidas fiscales para paliar la situación de las empresas, el presidente intentó justificar: “Si decimos que no se pague el impuesto sobre la renta o que se reduzca ¿qué va a significar eso? Menos ingresos, menos recaudación y ¿de dónde vamos a sacar para darle a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, a campesinos y para otorgar créditos a las pequeñas empresas familiares”. AMLO reitera, un día si y otro también, su confianza en lograr la recuperación económica ante la crisis en el país por el coronavirus. Pero los analistas económicos, nacionales y extranjeros, no comparten su optimismo. Algunos grupos financieros extranjeros han hecho estimaciones de una contracción de hasta 7 por ciento del PIB, argumentando el Covid-19 golpea a una región en la cual se depende, en gran medida, del petróleo y de otras materias primas, así como el turismo y las remesas.

BBVA estima la caída del PIB para este año será de 4.5% del PIB con un escenario a la baja en caso de que en el verano la enfermedad no esté controlada. “El aislamiento total es el peor escenario para la actividad económica en el corto plazo, pero el mejor para frenar el contagio, y por tanto, el mejor aliado para que la caída en la actividad económica tenga la menor duración posible y para que el rebote llegue lo antes posible y con la mayor fuerza posible”, indicó el grupo español.

Pero el mandatario mexicano insiste en darle un enfoque político al problema y dividir al país en conservadores y “amlovers”. “Lo estamos viendo, quisieran, sectores económicos también, no todos, que aplicáramos las mismas recetas de antes: frente a la crisis, crédito del FMI; frente a la crisis, pedir que el pueblo se apriete el cinturón; frente a la crisis, subsidios fiscales; frente a la crisis, salvamentos, rescates, ya no, tenemos que proteger primero a los pobres, no pueden seguir habiendo Fobaproas y aquí es importante decir que muchas veces en política hay que optar, optar entre inconvenientes”.

Diversos mandatarios, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con el respaldo de empresarios y sindicatos, pidió al gobierno de AMLO reconsiderar su postura de no otorgar apoyos fiscales a empresas, a fin de hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19. Para el jalisciense es un “error” de la Federación no brindar apoyo al sector privado, pues no se trata de un rescate como el Fobaproa, como dio a entender el presidente AMLO. Al igual que otros gobernadores del PAN y PRI, así como legisladores federales de esos partidos, pidió al Jefe del Ejecutivo federal sea atendida la petición de los empresarios y se llegue a un acuerdo muy amplio a nivel nacional para encontrar la manera de “apoyar a que los empresarios garanticen que la gente no pierda su trabajo”.

Pero el presidente no sólo mantiene oídos sordos a estas peticiones, sino además amenaza con exhibir a aquellas empresas que no paguen a sus trabajadores, quienes han tenido que resguardarse en sus casas debido a la pandemia de Covis-19. “Si no hay justificación, la Secretaría del Trabajo tiene que intervenir, si no hay justificación para que se den estos despidos, porque tienen que irse a refugiar a sus casas, con los sueldos, no despidos sin goce de sueldo (…) No solo sería que reinstalen a los trabajadores, que les paguen, sino también nosotros estamos obligados a defender a los trabajadores y la ley. También estaríamos dando a conocer quiénes son los que son capaces de voltearle la espalda al sufrimiento a los que los necesitan”. Unas horas antes el vicepresidente Ebrard sostuvo: no le entren a los juicios “Porque los van a perder”. Así o más claro.

CONTRACCIÓN DEL 3.99% EN 2020, ANTICIPAN ANALISTAS

En este escenario, especialistas de 35 grupos de análisis y consultorías económicas del sector privado nacional y extranjero, consultados por el Banco de México, advierten habrá una contracción de la economía mexicana de -3.99 por ciento del PIB este año. Los factores que obstaculizan al crecimiento de la actividad económica son la debilidad del mercado externo y la economía mundial; la incertidumbre sobre la situación económica interna; y los problemas de imprecisión de la política interna. Asimismo, la inestabilidad financiera internacional. Los analistas coinciden: ahora es un mal momento para invertir.

Ahora ya nadie duda de la recesión de la economía mexicana este año, la incertidumbre se centra en el tamaño de ésta, inducida por una severa y rápida contracción del sector manufacturero (comercio y servicios), asociada a las medidas implementadas para frenar la propagación del coronavirus. La pandemia ha tenido un efecto severo en los mercados financieros y en la actividad económica global, lo cual repercute en la economía nacional a través de distintos canales. Las medidas implementadas en Estados Unidos para contener la propagación del virus ocasionarán una contracción de la actividad económica mientras dure la contingencia y eso afectará a la economía mexicana a través de menores exportaciones, remesas y turismo. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no entrará en vigor en junio, como lo había programado la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

El pasado martes, 19 senadores, siete republicanos y 12 demócratas, pidieron al representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, retrasar la entrada en vigor del T-MEC. El 13 de marzo, varias organizaciones automotrices estadounidenses pidieron también postergar la puesta en vigor del T-MEC, argumentando aún no se concluyen los procesos de regulación en el sector y las empresas requieren además contar con ciertos certificados para obtener los beneficios arancelarios del tratado. American Automotive Policy Council, la American International Automobile Dealers Association, Here for America, la National Automobile Dealers Association y la Motor & Equipment Manufacturers Association cuestionaron que los tres países aún no han emitido, incluso en forma de borrador, las reglamentaciones uniformes de las normas de origen automotriz.

Como segundo factor: el incremento de la aversión al riesgo por la pandemia ha golpeado a los mercados financieros internacionales, particularmente a los de economías emergentes. Esto reduce la disposición de recursos del exterior para nuestro país, lo cual se ha reflejado en el tipo de cambio y las tasas de interés. Otro factor más es la dramática caída de los precios de la materias primas, en particular del petróleo, lo cual representa un severo choque adverso para Pemex y las finanzas públicas. La reciente baja de la calificación de S&P Global para la deuda soberana y de Pemex señala la debilidad estructural que perciben los mercados ante los nuevos choques. Cierra con broche de oro la posibilidad, durante las próximas dos semanas de ver declarados como bonos basura los de la petrolera.

DE LOS PASILLOS

En la capital de la República, los hospitales designados para atender el Covid-19 “se llenan rápido”. En algunos, como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), las 15 camas de terapia intensiva disponibles ya son insuficientes. Desde el martes, hay pacientes entubados en espacios habilitados en otras áreas. De acuerdo con el plan de reconversión hospitalaria, para la primera fase en el INER hay disponibles 60 camas, de las cuales 46 ya están ocupadas. Para la siguiente fase se habilitarán 40 camas y si es necesario se ocuparía todo el hospital, que cuenta con 178 lugares de internamiento. El Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, donde el lunes fallecieron un enfermero y una médica jubilada por Covid-19, hay seis camas de terapia intensiva y están disponibles 140 en ese servicio. Un piso completo estaba ya ocupado por derechohabientes “en vigilancia por Covid-19”, y la percepción es que “se está llenando rápido”, revelaron empleados del instituto…

La Organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Mundial del Comercio(OMC) advirtieron existe un riesgo de “penuria alimentaria” en el mercado mundial por perturbaciones derivadas del Covid-19 en el comercio internacional y las cadenas de suministro. Estas incertidumbres “pueden generar una oleada de restricciones a la exportación” las cuales pueden causar “penuria en el mercado mundial”, declararon en un inusual comunicado conjunto el chino Qu Dongyu, dirigente de la FAO, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS; y el brasileño Roberto Azevedo, dirigente de la OMC.

