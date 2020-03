ESTADO DE LOS ESTADOS: AMLO: adverso estilo personal de gobernar

Lilia Arellano

“La idiotez es una enfermedad

extraordinaria, no es el enfermo

el que sufre por ella, sino los

demás: Voltaire.

⦁ AMLO: adverso estilo personal de gobernar

⦁ Analistas: PIB en 2020 a 0.91%; caerá a 0.7%, OCDE

⦁ Desconfían los empresarios de la 4 T y del Legislativo

⦁ Inutilidad de gobernadores: descomposición regional

⦁ Quintana Roo: Mara Lezama, una riqueza inexplicable

Ciudad de México, 3 de marzo de 2020.- El estilo personal de gobernar del presidente Andrés Manuel López Obrador incide adversamente en el desarrollo económico y la seguridad pública en México. El año pasado empujó a tener un decrecimiento de la economía al registrarse un -0.1 por ciento del PIB; el territorio mexicano también registró el más violento de su historia en 2019, el primero de la 4ª Transformación. El desarrollo social brilló por su ausencia. Y este 2020 pinta peor. La recuperación de la economía mexicana será menos dinámica de lo anticipado en enero por especialistas del sector privado, quienes ahora prevén un crecimiento de 0.91% en todo el año, de acuerdo al sondeo del Banco de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) bajo su estimación a 0.7% del PIB, tras el brote del coronavirus. La imagen de AMLO se ha venido deteriorando al apreciarse un gobierno ineficaz y exhibe una caída de nueve puntos porcentuales respecto a la medición de diciembre y de 19 puntos en el último año, de acuerdo a una encuesta del diario capitalino Reforma. La inconformidad contra el mandatario se registra en sus giras, incluso en su tierra natal este mismo fin de semana, en donde proliferaron las protestas contra el gobernador de extracción morenista. La intención del voto a favor de Morena, rumbo a la próxima elección federal, también descendió 11 puntos porcentuales, de ahí la preocupación y las prisas del primer círculo del tabasqueño.

De acuerdo al sondeo del Banco de México (Banxico) entre 38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero, la nueva expectativa de crecimiento para 2020 es la más baja recogida por la encuesta mensual del banco central desde enero de 2019, cuando previeron se conseguiría una expansión de 1.92%; la tasa estimada para el PIB de este año es inferior al 1% anticipado por ellos mismos el mes pasado, y constituye el noveno recorte consecutivo mensual desde mayo, cuando los especialistas estimaban que la economía podría conseguir un crecimiento de 1.66%. Los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad económica son principalmente los problemas de inseguridad pública con el 20% de las respuestas y la incertidumbre política interna, derivada de las decisiones de AMLO, con 18% de las menciones. En un segundo bloque de factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico, identifican a la incertidumbre por la situación económica interna, con el 13% de las menciones y la debilidad del mercado interno con 9% de las respuestas.

Para el 53% de los analistas ahora es un mal momento para invertir; sólo 9% dice que es un buen momento y 38% no está seguro. También bajó a 21% la proporción de especialistas quienes anticipan una mejora en el clima de negocios para los próximos seis meses, desde el 25% previo del mes anterior. El 88% advierte la economía no está mejor que al arrancar el año pasado.

Para la OCDE, tras el brote del coronavirus, la economía mexicana registrará un crecimiento de 0.7%, el cual es inferior al 1.2% previsto en enero. Así, la OCDE se convirtió en el primer organismo internacional en llevar el pronóstico del PIB mexicano debajo del 1% y también es el primero en proyectar escenarios de impacto del brote del coronavirus en el globo. En un reporte especial sobre Perspectivas Económica Provisionales, precisa el escenario para México incorpora el supuesto de una economía de Estados Unidos que crece a un ritmo de 1.9% anual, esto es ligeramente más bajo de la previsión anterior de dos por ciento. Asimismo, de un contexto donde China, la segunda economía del mundo, registrará una expansión de 4.9% en 2020, una tasa lejana del 5.7% estimada a fines del año pasado. En el entorno económico afectado por el contagio contenido del coronavirus, el PIB mundial va a desacelerar para conseguir un avance de 2.4%, que es inferior al 2.9% previsto al cerrar 2019.

DESCONFÍAN EMPRESARIOS DE LA 4T

Las señales que envían las dependencias y el Poder Legislativo mantienen al sector empresarial en un clima de escepticismo y desconfianza. El pasado mes de octubre, el sector privado se comprometió a invertir 859 millones de pesos entre 2020 y 2024 en 147 proyectos, pero en los hechos no ha mejorado la confianza, de acuerdo a diversas mediciones. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), admitió hasta el momento no se ha podido detonar las inversión entre los medianos y pequeños empresarios, que constituyen la mayoría del país. “… se logró un gran acuerdo de las empresas grandes, pero no hemos movilizado a las medianas y pequeños para que puedan tener mayores propósitos de inversión”, destacó Salazar.

Los industriales de Canacintra se muestran pesimistas sobre la evolución de la economía y la oportunidad de inversiones y lo atribuyen a señales contradictorias entre el Ejecutivo, el Congreso y dependencias como la Secretaría de Energía. “… los inversionistas nacionales tienen muchas dudas todavía, sienten hay agresiones en algunas iniciativas legislativas o cambios normativos, algunas señales que da también el Ejecutivo y eso ha limitado la inversión”, señaló Enoch Castellanos, presidente de Canacintra. Hay un clima de desánimo entre los agremiados, pues “observan a un gobierno federal que está tomando medidas hostiles; por un lado sí se toman la foto y hacen grandes reuniones y, por otro lado, tienen una visión ideologizada de cómo debe ser el crecimiento económico. Pareciera que quisieran favorecer la adopción de una economía mixta, siendo que actualmente más del 80 por ciento de la riqueza del país la generamos privados”. Y subrayó: “hay mucho desánimo y escepticismo, porque en la práctica vemos que se retrasan trámites en instancias como la Cofepris, en Senasica”.

La confianza empresarial, la cual evalúa el optimismo del sector privado respecto de la economía mexicana, sigue a la baja y acumula un año con esta tendencia, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Durante los primeros dos meses del 2020 los empresarios de los sectores de la construcción, la manufactura y el comercio mantuvieron moderada su confianza en la economía nacional. En enero se presentaron caídas de la confianza empresarial en los tres sectores, para febrero sólo en el comercio se presentó un repunte.

En el sector construcción, la confianza empresarial en febrero de 2020 cayó 1.1% en comparación con el mes previo mientras que dentro del sector manufacturero la caída fue de 0.8%. En el comercio los empresarios recuperaron ligeramente la confianza con un repunte de 0.5%. En sus comparaciones anuales los recortes a la confianza son más pronunciados: en la manufactura cayó 5.8%, en el comercio 3.7%, y en la construcción 3.1%; en los tres sectores el nivel de confianza se encuentra por debajo del umbral de 50 puntos.

DESCOMPOSICIÓN REGIONAL

En las entidades del país se están viviendo descomposiciones sui generis pues van de lo económico al renglón seguridad prácticamente de la mano. En Chihuahua mientras Javier Corral lanzó al inicio de su gestión una serie de señalamientos, estos han quedado en el olvido, enterrados y se va descubriendo un hilo suficientemente negro detrás de su administración relacionado con el dispendio, con el abuso e inclusive relacionado con el asesinato de Miroslava Breach. A los panistas, hoy se sabe, no les gustaba en lo absoluto lo que la periodista refería en sus artículos, en sus notas informativas, en todo aquello relacionado con sus investigaciones. Si nos trasladamos a Coahuila o a Sonora o a Sinaloa, las tres entidades están copadas por el narco, no se mueve la hoja del árbol si el cártel predominante en esa zona no lo autoriza. Tienen gobernadores de adorno, ellos y ella, se ha visto, no son los del control en la vida de estas entidades.

La capital del país no ha estado a salvo. Cada vez que se toca un tema sale a relucir una fuerte dosis de corrupción ejercida en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y, habrá de anotarse, la estructura creada por el perredistas sigue vigente. A él le fue heredada y se vino practicando abiertamente a partir del gobierno de Rosario Robles, aún y cuando antes AMLO protegió salvajemente a quien estando en una titularidad ajena se hizo responsable de la construcción de puentes y segundo piso bajo una serie de interrogantes sin respuesta hasta la fecha ya que nadie supo cuánto costó cada obra en total y cuántas constructoras fueron las beneficiadas.

Nuevo León es otra de las entidades con señalamientos, no hay un solo militar tras las rejas aún y cuando quedó comprobado éstos uniformados ultimaron al estudiante del ITSM. El caso se dejó ver en toda su crudeza en el documental “Hasta los Dientes”. Al crimen del alumno de ese instituto neoleonés, se sumó el de otro joven y a ambos les sembraron armas. Se descubrieron los asesinatos cometidos por miembros del Ejército y hasta “El Bronco” se mostró conforme con el ofrecimiento de una disculpa. En Puebla, Barbosa solamente sabe de discursos y de breves apariciones, no hay seguridad, están en manos de dos cárteles, la política es un permanente, constante cochinero en el cual hasta los legisladores locales están participando activamente y no se diga los miembros del gabinete, desde donde se hacen apuestas sobre quien gobernará una vez cumplidos dos años de mandato del “cojo del espanto”, como califican al mandatario.

En Veracruz la situación no es diferente. Como marcan los cánones, Cuitláhuac García envió al Congreso local su propuesta para encabezar la Fiscalía General de la entidad. Aprobaron a la actual Fiscal después de una escandalosa despedida de su antecesor y durante el tiempo en el cual ejerció como encargada del despacho, el mandatario no se dio a la tarea de checar todos sus antecedentes o tal vez si hizo y por ellos, por lo registrado en su documentación, decidió elevarla al cargo. La Fiscal tiene a su prima hermana como la lideresa del cártel Jalisco Nueva Generación en el norte del estado.

QUINTANA ROO NO SE CUECE APARTE

Una investigación periodística aparecida en un diario local, señala a la alcaldesa conocida como Mara Lezama, de extracción morenista, como poseedora de inmuebles cuyo valor comercial alcanza los 40 millones de pesos y eso que solamente tiene poco más de dos años en el cargo. Su ultima adquisición, según refiere la publicación, tiene salida al mar, cuenta con muelle para embarcaciones de gran calado y su precio alcanza más de 17 millones de pesos. Está en el conjunto Marina Condos & Canal Homes de Puerto Cancún y está a nombre de su hijo Daniel Barrón Lezama, según consta en el Registro Público de la Propiedad.

La riqueza de la Lezama tiene antecedentes en su primer participación como candidata de MORENA. Mucho se habló de la recepción de placas de taxis, la entrega de un enorme terreno y dinero en efectivo a cambio de renunciar a la candidatura alegando proteger su seguridad personal, cuando el acuerdo con el Verde fue permitir la llegada del imberbe Remberto Estrada. Luces del Siglo refiere: “Dos meses después de bajarse de la contienda, el 31 de mayo de 2016, fue constituida la empresa Desarrolladora Cupal S.A.P.I. de C.V. ante la Notaría Pública Número 62, cuyo titular era entonces Heyden Cebada Rivas, actual síndico municipal. La empresa se fundó con un capital de 60 mil pesos, repartidos en partes iguales entre los tres socios bajo la siguiente estructura interna: Miguel Ángel Lezama Espinosa (presidente), Omar Terrazas García (secretario) y Daniel Berrón Lezama (tesorero). Cada uno aportó un capital social de 20 mil pesos, según el folio mercantil electrónico 30605 del Registro Pública de la Propiedad y del Comercio.

“El objeto social de la empresa es: “compraventas, enajenar, hipotecar a favor de cualquier tercero, aportar inmuebles a patrimonios de fideicomisos, garantizar cualquier obligación a favor de cualquier tercero; y en general transmitir la propiedad, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad”. A los 21 días de constituida la empresa, el 21 junio 2016, se le inyectó su primera capitalización con la compra de un predio de 900 metros cuadrados en el exclusivo Condominio Puerto Cancún, donde en promedio el metro cuadrado se cotiza en 980 dólares, lo que da como resultado un valor 882 mil dólares, equivalentes a 17 millones de pesos en números redondos.

“Sin embargo, el hermano y el esposo de Mara reportaron haber pagado 4 millones 800 mil pesos, mismos que fueron transferidos desde la cuenta Banorte 0441207031 de Desarrolladora Cumpal S.A.P.I. de C.V, operación que quedó inscrita en la escritura pública número P.A. 14784, nuevamente ante la fe del notario público Heyden Cebada Rivas. El 31 de agosto de 2016, la misma empresa moral a través de Daniel Berrón y Omar Terrazas formalizó la compra de una segunda propiedad ubicada sobre la avenida Yaxchilán, por un millón 900 mil pesos. El predio tiene una superficie de 630 metros cuadrados y está asentado en la Supermanzana 17, Manzana 27, lote 1-02, según el folio registral 144271. La escritura de esta propiedad (número P.A. 15242) nuevamente se realizó ante la Notaría Pública 62, de Heyden Cebada Rivas.

“En 2018, ya sin temer por su seguridad, Mara Lezama aceptó participar por segunda ocasión por la silla municipal y el 27 de marzo de ese año, un mes antes de que recibiera la constancia como candidata oficial, la empresa familiar registró la tercera propiedad: un predio de dos mil metros cuadrados sobre la avenida Huayacán, lote 1, manzana 01, súpermanzana 338, cuya operación realizaron Daniel Berrón y Omar Terrazas en tres millones 400 mil pesos. La fe pública de la operación fue (otra vez) de la notaría de Heyden Cebada Rivas, mientras que el avalúo inmobiliario lo hizo Heyden José Cebada Ramírez, del Grupo Cero y actual director general de Desarrollo Urbano en Benito Juárez. En esta operación se utilizó también la misma cuenta bancaria que las anteriores, y el predio fue inscrito bajo el folio registral 397439 y la escritura pública fue P.A.20738.

“La bonanza económica de la familia Lezama Terrazas, le permitió también adquirir dos autos de lujo cuando Mara apenas tenía dos meses en el cargo: un Mercedes Benz AMG GLE 2019, Coupé, motor V8, con matrícula USP280F, con valor de 1.4 millones de pesos para Omar Terrazas, y un Mercedes Benz CLA 250 Sport, 2019, con valor de 610 mil pesos para su hijo Omar Terrazas Lezama. Ante los reiterados señalamientos que ha recibido por presuntos actos de corrupción, la alcadesa asegura que se trata de una “campaña sucia” y que a ella la eligió el presidente Andrés Manuel López Obrador por ser una persona honesta y confiable”.

Será el sereno pero de ese Ayuntamiento salieron las licencias de construcción autorizando a Inmobiliaria Zazil Ha levantar sobre la laguna un muelle y un restaurante. ¿Cuánto se recibió para hacer ese otorgamiento? ¿Cuánto más recibieron por los contenedores de basura inteligentes? ¿Cuánto por seguir con el negocio de las luminarias y el del célebre “Torito”? ¿A cuánto asciende la nómina fantasma y de cuántos ceros es la cuota entregada por los inspectores? Cuando se creyó no habría un saqueo mayor al realizado por Estrada Barba quien debía repartir con el ya viejo Verde, llegó la locutora y amparada por AMLO no queda aún satisfecha con el contenido de sus alforjas, sus cuentas bancarias y propiedades.

DE LOS PASILLOS

El problema de la inseguridad se le está saliendo de las manos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este lunes se registró una marcha de alumnos de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) desde el Hemiciclo a Juárez hasta el Palacio Nacional, por el homicidio de Mayté Viridiana Aguilar, una médica asesinada el pasado 12 de febrero en la alcaldía de Tláhuac, y de otros tres estudiantes de Medicina en Puebla, quienes fueron ejecutados junto al conductor del Uber, el pasado 24 de febrero…. En cuanto a los feminicidios, en México, sólo 19 de los 32 estados tienen una fiscalía especializada para atenderlos, y la mayoría enfrenta rezagos y deficiencias. Pese a los altos registros de muertes con violencia de mujeres, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur y Coahuila sólo cuentan con una unidad especializada. Tamaulipas y Tlaxcala, que lideran en enfrentamientos violentos y casos de trata, respectivamente, no tienen fiscalías ni unidades especializadas en atender feminicidios.

