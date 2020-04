ESTADO DE LOS ESTADOS: DT ordena reapertura en industrias mexicanas

Lilia Arellano

“El mal no está en tener fallas, sino en

no tratar de enmendarlas”: Confucio

DT ordena reapertura en industrias mexicanas

AMLO obedece y busca mañosamente lados buenos

Cumplen pedidos extranjeros: ”NO” al rescate local

SAT:leguleyos “incorruptibles” litigaran los adeudos

Seis gobernadores llevan ventaja al gobierno federal

Ciudad de México, 24 de abril del 2020.- El titular del Ejecutivo mantiene su posición de no impulsar una reforma fiscal ante la coyuntura económica derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Se niega a establecer medidas fiscales para ayudar a las empresas a mantener las fuentes de empleo. Muestra una total disposición a marcar una estrategia nacional para evitar se llegue al vaticinio de una contracción del 12 por ciento, tal cual lo señala BBV Bancomer. Sin embargo y sin mediar una larga conversación o llegar a un acuerdo, el tabasqueño se apresta a cumplir una orden de Donald Trump: coordinar la reapertura de la actividad económica homologando actividades esenciales para ambos países.

El mandatario pelirrojo va asentando los pies en la realidad y ve muy cerca la posibilidad de no ser reelecto y, pese al llamado de la OMS, organización a la cual le retiró los fondos al presentarle con pelos y señales las consecuencias de lo errático de su conducción frente a la pandemia-, busca congraciarse con los empresarios y por ende apaciguar los temores de los trabajadores urgiendo la reapertura de empresas e industrias. Muchos materiales utilizados en su producción tienen origen en México y de ahí se desprende la orden de homologar actividades con el fin de reabrir centros de trabajo sin importar el costo en vidas humanas que esto traería.

El “NO” pronunciado reiteradamente por AMLO a todo tipo de sugerencias, de estrategias, de ideas de salvamento para las empresas mexicanas se convirtió en un fuertemente pronunciado “SI” a la petición hecha en una carta firmada por 327 presidentes de empresas, integrantes de la Asociación Nacional de Manufactureros en Estados Unidos (NAM por sus siglas en inglés), todos con operaciones en nuestro país.

“Curiosamente” estas empresas no están incluidas dentro del decreto emitido para las operaciones no prioritarias a causa de la pandemia y, por lo tanto, pueden reabrir de manera inmediata. Señalan: los decretos de emergencia de salud emitidos por el gobierno federal y los estatales “han resultado en cierres forzados de operaciones esenciales de nuestras compañías, así como de nuestros proveedores. Dicha situación pone en peligro la capacidad de entrega de suministros de productos esenciales diarios para México y de América del Norte en general”.

En este tenor es localizado el empeño presidencial por determinar el día en el cual se pone fin a la pandemia, como si fuera otro de sus decretos –a los cuales les da hasta medio año para ponerse en marcha como queda comprobado con el de la amnistía, en algunos casos, y el hacendario para la reducción de presupuestos y desaparición de subsecretarías-, dando por hecho, seguramente, el COVID lo respeta, es obediente, conoce las puertas para irse y cual Houdini desaparece con solamente tronarle un par de dedos.

Porque el propio Ejecutivo federal reconoció: para poder iniciar sus actividades económicas (en EU) tienen que considerar lo que se produce en México y que forma parte de su cadena de fabricación, hay muchas partes de la industria automotriz y de otras industrias que están completamente interrelacionadas. En este momento se va a llegar a un acuerdo, cuando ellos abran nos hemos comprometido, sobre todo con los empresarios nacionales, a analizar estas aperturas para poco a poco ir regresando a la normalidad productiva en la frontera, pero esto todavía no se decide porque la epidemia de coronavirus en Estados Unidos desgraciadamente si está afectando mucho y nosotros también tenemos nuestra política sanitaria, pero va a llegar el momento en que vamos a llegar a un acuerdo.

También destacó: “hay cuestiones excepcionales, el mismo presidente Trump ha reconocido que hay productores agrícolas de Estados Unidos que requieren de trabajadores mexicanos y así en muchos casos, sólo la industria automotriz de México dedicada a la exportación de acuerdo con informes de la Secretaría de Economía, ocupa a un millón de trabajadores mexicanos”. ¿DT amenazó con regresarlos? Y ¿qué ha obtenido México o el propio AMLO a cambio de cuidar con 27 mil soldados mexicanos, pagados con nuestros impuestos la frontera sur, la que abre y cierra cuando al magnate se le hinchan los…? ¿Todo es felicidad porque se lograría abrir pronto y así no ir al rescate de unos cuantos restos de la 4ª T hundidos en el fondo del Pacífico o del Atlántico?

EMPRESAS SIN APOYOS FISCALES

Con parches y movimientos con los cuales López garantiza se siga trabajando en sus proyectos de infraestructura y queden salvaguardados los programas electoreros, los de la compra de votos, los que aplacan la hambruna de algunos cuantos causando el hundimiento, deterioro y paralización de millones, va dejando pasar el tiempo, apuesta al momento en el cual desaparezca una pandemia convertida en el “anillo al dedo” inesperado, en el pilar sobre el cual hace descansar todos sus caprichos, sus deseos, sus venganzas pero, también, con la que hace sólidas sus complicidades y les da una felicidad sin límite a sus subordinados al hacer correr una corrupción mucho mayor a las anteriores bajo una cubierta con el letrero “somos los buenos” l

Si se ha dado el lujo de hablar de tres comunicadores como “los únicos buenos” y señalar a los que cambiaron sus puntos de vista ante la realidad y estigmatizar a medios de comunicación, analistas, etc. los empresarios mexicanos no podían ser la excepción si conforman el grupo de los criticones, de quienes están fuera del círculo de los verdaderamente grandes, esos cuyas promesas surgen de acuerdo a las circunstancias pero, finalmente, nunca se cumplen, o lo hacen a medias previa entrega de nuevas concesiones, de adjudicaciones, de permisos, de tratos preferenciales en todos los órdenes ¿qué podemos o debemos esperar?

La única ventaja es la brindada por media docena de gobernadores impulsores de protección y recuperación económica. Estos mandatarios entre los que se encuentran el de Quintana Roo, el jalisciense, el tamaulipeco, el de Nuevo León, el Sinaloense y el Yucateco, han venido adelantando las medidas de protección sanitaria al ordenamiento oficial de la entrada de las 3 fases hasta hoy declaradas. Además y el más reciente caso es el del quintanarroense, ordenaron prórrogas y dispensas en el pago de impuestos como el de Nómina, el de Huéspedes, en tenencia vehicular y placas hasta del 100 por ciento durante dos meses con ciertos condicionamientos en el porcentaje que van en proporción al número de empleados.

Van jalándose la cobija de la recaudación bajo la consideración de dar tranquilidad a sus pobladores y lograr así una menos dramática permanencia en casa porque ya están quienes sienten en carne propia el “carcelazo” .

EL COMAL LE DICE A LA OLLA

Ante la incompetencia demostrada en las filas del Poder Judicial, en donde desde la Fiscalía los abogados litigantes les ganan de todas, todas, porque son incapaces hasta de reconocer no saben ni siquiera investigar ni presentar expedientes completos, el Ejecutivo federal, rebasando los límites de su Poder, anunció la formación de un equipo de abogados “incorruptibles” para obligar a las empresas deudoras del Fisco a pagar. Además amagó con demandar ante la Suprema Corte de Justicia a los jueces que “metan en el cajón” las denuncias por más tiempo de lo debido.

Relató: “hace dos días se atrevió un abogado de una de las grandes, grandes, grandes empresas, imagínense de las más grandes empresas, le dijo a los funcionarios del SAT, este debían, deben, no se cuánto, creo que 8, 10 mil millones, estaban queriendo dar 500, no, si son 10 mil, “o agarras esto o vamos a litigar hasta el año 3 mil”, porque se conocían, conocen todas las triquiñuelas, las tácticas dilatorias”. ¿Tan incorruptibles como los compradores de insumos, medicamentos y equipo médico? ¿Tan incorruptibles como los que atraparon y luego dejaron ir a Ovidio? ¿Tan incorruptibles como los que reportaron primero el decomiso de 2 toneladas de coca al caer la avioneta y después de balear al jefe de la Zona Militar y matar a su chofer aparecieron otras dos y finalmente nada más “perdieron una”?; ¿Tan incorruptibles como la caravana de funcionarios que compraron pipas para surtir gasolina en los tiempos de show del guachicol?

DE LOS PASILLOS

Dice el decreto emitido por el gobierno federal que 18 minutos de tiempo aire dedicado a la difusión de toda clase de anuncios oficiales es mucho. Pudiera ser siempre y cuando la mañanera no durará, mínimo, 70 minutos. Una decisión así se apoyaría si la diferencia entre esos 18 y los 11 minutos actuales obligaran a los concesionarios de la caja idiota a pagar en efectivo los impuestos por la concesión otorgada, pero nó, nada más hubo recorte y ya…Considera AMLO ese tiempo es una carga excesiva para los del radio y la TV, más aún si son cuates de ya saben quien…

Los del Sistema de Administración Tributaria (SAT) extendieron hasta el 30 de junio la fecha límite para presentar la declaración de personas físicas. La media busca que los contribuyentes realicen los trámites desde casa. Ésta se derivó de la emergencia sanitaria por el coronavirus y de la saturación de la página del SAT-ID para tramitar la contraseña… Bueno, eso dijeron. Lo cierto es la presencia de una quemazón, de daños en sus cerebros, de múltiples fallas en donde ni siquiera pudieron contar con el pretexto de la saturación porque si algo no existe en el presente es prisa por pagar o declarar impuestos… por mentiras y falsedades los transformadores no paran…

Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió la pandemia por Covid-19 se “está convirtiendo en una crisis de derechos humanos”, antes las desigualdades estructurales detectadas por ese organismo en el desarrollo de la crisis sanitaria. Sostuvo existe discriminación en la prestación de servicios públicos que atienden la enfermedad… Por si eso no fuera suficiente la OMS advierte está por llegar lo peor a México… ¿por llegar?…

