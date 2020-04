ESTADO DE LOS ESTADOS: Elecciones, prioridad de AMLO en la pandemia

Lilia Arellano

“La política es el arte de disfrazar el interés general

en interés particular”: Edmond Thiaudiére.

Elecciones, prioridad de AMLO en la pandemia

Decreto da preferencia a proyectos del presidente

Fase 3 del Covid-19: Federación aprieta a estados

Presidente arremete contra periodistas y medios

Ciudad de México, 23 de Abril del 2020.- Las elecciones federales intermedias del 2021 son la prioridad de Andrés Manuel López Obrador. El rumbo de sus determinaciones así lo marca incluso al entrar México en la peligrosa Fase 3 de la pandemia por el Covid-19. Tal se desprende de la serie de directrices contenidas en un decreto presidencial, publicado ayer, con el supuesto fin de atender la crisis sanitaria. Sin embargo en ese documento queda perfectamente clara la intención de contar con dinero suficiente para mantener sus 3 grandes proyectos, tren, refinería y terminal aérea así como la compra de votos a través de dádivas o “programas sociales” denominados: sembrando vida, jóvenes construyendo el futuro y, obviamente pensiones, así, todo con minúsculas aunque mayúsculo resulte el daño.

Los llamados de especialistas y empresarios lanzado al inquilino del Palacio para apoyar a las pequeñas y medianas empresas con medidas fiscales fueron una vez más ignorados con el argumento de que ahora las acciones son diferentes en la 4T, distintas totalmente a lo realizado en el neoliberalismo. El panorama así es totalmente adverso a la economía mexicana, la cual se contraerá este año como nunca en su historia.

La conservación del poder es la prioridad número uno del presidente de la República. El Decreto mencionado ya entra en vigor y aunque se le dan 180 días a Hacienda para concluir todo lo ahí dictado –tiempo en el cual ya la pandemia habrá pasado-, se cerrarán distintas oficinas de gobierno con excepción de las que atienden a la población y las consideradas esenciales para el servicio de la gente. Las contradicciones, obviamente no se hacen esperar y por una lado se asegura no generarán desempleo con este cierre ni con la cancelación de 10 subsecretarías porque el personal pasará a otras áreas y entonces ¿para que el movimiento?

Y, eso de reubicarlos está como el coronavirus, en chino, porque advierte el recorte del 75 por ciento del presupuesto autorizado y disponible para las partidas de servicios generales, materiales y suministros. O sea el pago de nóminas y ¿otra vez a recortar equipo médico y medicamentos? Porque no se altera el plan de construir 100 universidades, tampoco detienen la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar y tampoco las dádivas apoyando a pescadores con un dinerito cuando lo que les falta son barcos, redes, control de precios, apoyo total tal y como lo necesitan también los hombres del campo.

Durante su conferencia de prensa mañanera, López Obrador dijo en materia presupuestal tendrán trato de excepción por ahora en el sector salud y permanente la Guardia Nacional y las Secretarías de Defensa y Marina -no olvidemos el agradecimiento de Donald Trump por contar con un muro fronterizo compuesto por 27 mil soldados mexicanos-. cuya intervención en la lucha contra la criminalidad no ha brindado ningún resultado hasta el momento, como se observa en las propias estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Nacional Seguridad Pública. No se lanza ningún salvavidas al sector productivo pero si se garantizan los 622 mil 556 millones de pesos de sus programas. El presidente sigue ignorando las demandas de los empresarios y especialistas de establecer medidas fiscales de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a lo cual se ha negado en redondo para no afectar los ingresos de la administración federal. En cambio, recordó, se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Además, aseguró, se crearán 2 millones de nuevos empleos, meta que se ve muy difícil de aterrizar ante la brutal contracción de la economía este año, y la suspensión de labores productivas y de servicios en todo el país.

AMLO mantiene diferencias profundas con Morenistas, senadores, diputados, líderes empresariales, sindicales, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos, gobernadores, presidentes municipales y suma la antipatía de más del 50 por ciento de mexicanos. No conforme da otro paso y pone en su contra a los burócratas, a los de todos los niveles al cancelar en algunas posiciones prestaciones como el aguinaldo y agarrar parejo en la disminución de salarios. Y estos dictados, por si no lo sabe, contravienen lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y operarán mucho peor que las abusivas outsourcing.

PRESIONAN A ESTADOS

Durante el proceso de suspensión de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo, el gobierno federal traslado a los gobernadores responsabilidades tanto en la atención de la pandemia como en la instrumentación de medidas de mitigación. A partir del acuerdo del Consejo de Salubridad para atender la emergencia sanitaria, con el cual se formalizó la extensión de la parálisis de actividades no esenciales hasta el 30 de mayo, la Secretaría de Salud, a cargo de Jorge Alcocer, determinó que ante la emergencia los estados deberán actualizar diario el reporte de ocupación, disponibilidad y atención hospitalaria, así como instrumentar medidas de control de la epidemia.

El acuerdo publicado el martes por la noche en el Diario Oficial, establece: “En su calidad de autoridades sanitarias, los estados deben establecer mecanismos para reducir la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación”. Y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, subrayó los gobernadores tienen atribuciones adicionales a las sanitarias que les permiten actuar sobre el comercio y los espacios públicos, de forma ágil e intensiva por regiones. Empieza así la etapa de lanzar culpas a diestra y siniestra. Luego seguirán médicos y enfermeras y culminarán con toda la población terca, renuente, exigente, ignorante. ¿Recuerdan cuando nos decían “pueblo sabio”.

Según el decreto presidencial de este miércoles, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública, al menos eso se señala en el papel. O sea, una obligación marcada desde hace años es ahora parte de un Decreto y recordemos tienen 180 días los de Hacienda para cumplir. O sea pueden quedarse esperando medio año y mientras tanto paciente cremado el lopezobradorismo lo cargará a la espalda de cada gobernador, hasta de aquellos que entraron con anticipación a las fases 2 y 3 y ahora ya están en la 4, actuando por la libre y en abierta y franca protección a sus gobernados.

Para la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi), informó sobre el cierre de estaciones de Metro, Metrobús, tren ligero y Ecobici, a partir de este jueves y hasta nuevo aviso, dentro de la serie de acciones y medidas aplicadas por el gobierno local para la fase 3 de la pandemia de Covid-19. En total serán 36 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 47 de Metrobús, cuatro de Tren Ligero y una de Ecobici, las cuales permanecerán sin servicio, debido a que han tenido un bajo registro de pasajeros al día. Invalidan la calcomanía cero y someten a los conductores a respetar terminación de placa y color.

AMLO ARREMETE CONTRA PERIODISTAS

López Obrador se lanzó nuevamente contra los periodistas del país, quienes no dejan de criticar su administración. Afirmó en México no hay un periodismo profesional ni independiente, y sostuvo que muchos medios, desesperados, optaron por la mentira. “… no hay en México un periodismo profesional, independiente, no digo objetivo porque eso es muy difícil, la objetividad, es algo relativo, pero ético, estamos muy lejos de eso, es parte de la decadencia que se produjo y lo mismo la radio y la televisión, no generalizado pero sí, no supieron entender la nueva realidad, le siguieron con lo mismo y desesperado optaron muchos por la mentira”.

Señaló que sólo algunos periodistas lo defienden y mencionó a Federico Arreola, Enrique Galván y Pedro Miguel. ¿El buen periodismo es el que defiende a su gobierno?, se le cuestionó y respondió: “El buen periodismo es el que defiende al pueblo y está distante del poder, no el que defiende al poder, el que defiende al pueblo (…) Lo que tenemos ahora es un periodismo cercano al poder, sobre todo al poder económico y muy distante del pueblo, es un periodismo de la élite que no defiende al pueblo raso, cuando mucho a la clase media y de ahí para arriba y a la clase media la utilizan nada más como parapeto, es como las Pymes que las usan de bandera, las ponen por delante para sacar provecho los de mero arriba, eso es lo que está sucediendo”, sostuvo el mandatario.

López Obrador consideró los “excesos” de los medios se van a hacer a un lado porque la gente ya no le cree a los que mienten. “Poco a poco esos excesos se van a ir haciendo a un lado, ya la gente no se cree a quienes mienten, quienes exageran. ¿Ustedes creen que abrir un periódico, El Universal por ejemplo o el Reforma, y no encontrar nada bueno del gobierno es periodismo? Todo lo publicado es malo. Pero no solo las notas, los articulistas supuestamente independientes, todos”, subrayó.

Le faltó hablar de los “zopilotes” de quienes exigimos la verdad sobre el curso de la pandemia y el número de víctimas generado. Le falto hablar de la prensa vendida, le faltó señalar las ventajas de ser amigos del presidente y obtener concesiones como los seguros en una etapa en la cual los planteles escolares están cerrados, le faltó sumar a los cuates de doña Beatriz que portan bigote y a sus llamados a detener las mentiras de López Gatell los llama “equivocaciones” y al día siguiente manda a su subsecretario para ser entrevistado por el mismo que propuso no hacerle caso; le faltó cuestionarse porque fuimos tantos los que lo apoyamos y ahora nos resulta imposible observar ha puesto al país no un despeñadero sino en el abismo. Falta, falta, de un lado… y del otro.

DE LOS PASILLOS

Además del ex secretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, deberían ser llamados a declarar representantes de la CIA y la DEA relacionados con el, consideró en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estamos hablando del secretario de seguridad pública en un sexenio acusado de proteger a una banda y de recibir sobornos millonarios, hasta para vivir en el extranjero con gran lujo, relacionado con agencias internacionales, la CIA y la DEA, que también deberían ser llamados a declarar, todos ellos”, indicó. También recordó en ese sexenio se pactó un operativo, denominado “Rápido y Furioso”, en el cual se introdujeron armas a México de manera ilegal. “Luego se demuestra que con esas armas cometieron homicidios en el país, y ¿dónde quedó la investigación?”, cuestionó…

Decenas de personas durmieron a la intemperie en la Ciudad de Oaxaca, en la primera noche de la Fase 3 de la contingencia por Covid-19, en espera de cobrar en bancos los apoyos federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hombres y mujeres durmieron sobre las banquetas pues no pudieron cobrar su ayuda de mil 600 pesos de lo que antes era Procampo, y ahora se denomina Apoyo para el Bienestar de Pescadores y Agricultores. De acuerdo con autoridades municipales, hasta el mediodía del marte al menos 500 personas provenientes de diferentes comunidades hacían fila para cobrar su apoyo.

