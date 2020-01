ESTADO DE LOS ESTADOS: Frustrado combate a la corrupción

Lilia Arellano

“Los enemigos son grandes según el miedo

que nos producen”: Francisco García Salve

⦁ Frustrado combate a la corrupción

⦁ Ex presidentes, sólo en escándalos mediáticos; no hay investigaciones en su contra

⦁ Sector industrial agudiza recesión y no hay estrategia oficial para corregirla en 2020

⦁ Quintana Roo: se amontonan problemas por el pésimo manejo del gobernador CJG

Ciudad de México 14 de enero, 2020.- Uno a uno van desfilando en escándalos ligados con la corrupción, las mafias, las acciones oscuras, la entrega de patrimonios y el enriquecimiento, ex presidentes de México ajenos a lo llamado durante un tiempo “la mafia del poder”. El primer mandatario, desde sus primeros tiempos de campaña, utilizó ese enunciado para los priístas y quien dijo los encabezaba desde el más puro e inicial liberalismo: Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, todo apunta a un atractivo mayor, el de los panistas y, así, se han visto los señalamientos directos hacia Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quezada. El primero más cerca de los juicios seguidos al narco que el segundo quien surge como único defensor de su cónyuge, de Marta Sahagún.

Curiosamente ni siquiera los cercanos a Salinas de Gortari han sido incluidos en los escándalos mediáticos y quienes aparecieron, como es el caso de Manuel Bartlett, vieron desvanecerse todo tipo de pruebas en su contra y permanecen impunes pese a las severas críticas de otros políticos, opositores o pertenecientes al rebaño tricolor. La van librando personajes como Emilio Gamboa y otros miembros del gabinete salinista; igual sucede con Enrique Peña Nieto, cuyos colaboradores han contribuido a la escandalera mediática y nada más, no importa si, al igual que los integrantes del grupo con poder panista, han sido nombrados en el juicio sobre Joaquín Guzmán Loera.

Considerados como prófugos se mantienen en libertad Emilio Lozoya y César Duarte, por mencionar solamente una pareja. Sin mayores investigaciones y molestias permanecen funcionarios y el titular de la Secretaría de Comunicaciones, políticos cuyas trayectorias se iniciaron con el antaño señalado como “el innombrable”. Muchos se preguntan si el acuerdo al cual se alude permanentemente entre el mexiquense y el tabasqueño tuvo como eje central a Carlos Salinas, quien por cierto fue una y otra vez mencionado como artífice de estrategias, tanto políticas como económicas, llevadas a cabo por los dos ex presidentes surgidos de las filas de Acción Nacional.

Vicente Fox no dudo en apoyar la candidatura de Peña Nieto pese a contar su partido, el PAN, con candidato oficial. Fueron extensamente publicitadas sus participaciones televisivas y a través de las redes en las cuales denostaba, se burlaba de López Obrador, calificativos sobraron. Al parecer se ha buscado hacerlo reaccionar, meterlo al orden, callarlo, ubicando a su “cisne”, a la señora de Fox, como operadora de manejos oscuros dentro de la Congregación denominada Los Legionarios de Cristo. De nueva cuenta el brazo ejecutor ha sido Santiago Nieto, el funcionario sin responsabilidad alguna sobre falsos señalamientos en virtud de solamente seguir las órdenes presidenciales. Se supo desde hace años de la utilización de influencias de ese grupo para conseguir la anulación del matrimonio eclesiástico del hombre de las botas.

El camino ya andado por doña Marta y don Vicente sirvió para llevar a cabo un acción similar con Angélica Rivera y su ex cónyuge, con quien por cierto gozó de espléndidas fiestas decembrinas en compañía de sus hijas. Dados todos los antecedentes sobre las empresas de la michoacana y sus descendientes, los Bribiesca, lo mejor que pudieron hacer Los Legionarios fue deslindarse y asegurar eran muy limitadas las acciones de la doña en su Congregación, una de ellas encargarse de las limosnas aunque lo no puntualizado fue si se trata de las solicitadas dentro de las Iglesias, en las ceremonias o de los pases de charola atractivos, los llevados a cabo al término de cenas y reuniones con las jerarquías, las del clero, las políticas y las de los grandes y fuertes capitales.

Para desmentir las aseveraciones de la Sahagún de Fox, se les dio cabida a las opiniones de “especialistas en religión”, quienes no dudaron en señalar desde hace tiempo y desde las entrañas de los Legionarios existen sospechas de corruptelas dentro de las asociaciones creadas por Marcial Maciel y en torno al manejo de escuelas privadas y universidades por ellos administradas. Según doña Marta todo es un ardid, calumnias y visto todo el esquema y siendo éste comparado con la inacción en torno a ex mandatarios tricolores, la percepción advierte otra venganza porque si se quisiera actuar con justicia e imparcialidad ya se hubiese seguido, investigado el fondo económico que posee “la gaviota”, sus propiedades, el monto, inclusive acordado para la disolución matrimonial y sobre la mujer de don Vicente, sus tratos con Gil Díaz y las incursiones en la rama petrolera además del ramo de la vivienda.

Para llevar una poca de tranquilidad a Calderón, doña Margarita resultó más hábil, no inocente.

SECTOR INDUSTRIAL EN RECESIÓN

En materia económica, al gobierno de la Cuarta Transformación le falta visión. No fue capaz de visualizar y diagnosticar la desaceleración experimentada por la industria mexicana en el segundo semestre de 2018, la cual se prolongó durante los siguientes 14 meses. El recorte de la inversión en infraestructura y la mala regulación en la edificación sentaron las bases de una desaceleración industrial con la cual cerró el sexenio de Enrique Peña Nieto, y los economistas morenistas fueron incapaces de verlo y de tomar las previsiones para corregirlo. Por el contrario, contribuyeron a agudizar la desaceleración industrial.

Entre el segundo semestre de 2018 y el primero de 2019 la contracción industrial en México se atribuyó a condiciones adversas en los sectores de la construcción, minería y algunas ramas de la manufactura: recortes presupuestales, baja eficacia del gasto público, permitir la competencia desleal en algunas importaciones, el alto precio de los energéticos y la inseguridad, entre otros. A esto se le agregó, desde julio, el impacto de la desaceleración industrial en Estados Unidos, particularmente en manufacturas, como la automotriz.

Así, es inocultable, desde el pasado mes de noviembre, la tendencia negativa del ciclo industrial en el país, tanto por la contracción que se presentó en las manufacturas como en la continuidad de un entorno adverso para el sector de la construcción.

DE LOS PASILLOS

En Quintana Roo, entidad número uno en turismo en el país, se acumulan los problemas ocasionados por el mal manejo del gobierno estatal y las acciones erróneas de los munícipes, quienes han adoptado el papel de virreyes dentro de su ámbito geográfico. Las féminas no conocen freno y los abusos se pretenden aplicar lo mismo en el monto de las licencias de funcionamiento que en las llamadas “cuotas” para llevar a cabo la recoja de basura, tarea que les corresponde ejecutar pero resulta mucho más fácil y productivo para sus bolsillos concesionar, al igual que el agua, la seguridad, etcétera. Las morenistas Mara Lezama y Laura Beristaín mantienen a la población aterrorizada ante la ejecución de tantas ocurrencias, todas fallidas y dañinas para la población. Transcurren los días, las semanas, los meses y los años sin que ninguna de ellas pueda vanagloriarse de una, una, sola acción. Si a ello se le suma el empecinamiento de sostener a quien ha sido incapaz de llevar a un mínimo de seguridad a los quintanarroenses o defender a una Fiscalía inoperante, con un fiscal importado y quejoso de falta de recursos, sordo ante los reclamos de cientos de víctimas para lograr justicia, ya se verá como han transformado un supuesto paraíso en infierno. Los legisladores locales no se quedan atrás y para medir la dimensión de sus actos y hasta la corrupción en la cual podrían encontrarse esta la exoneración tributaria a los casinos y, posteriormente y unidos de todos los partidos, la declaración de una posible revisión para dar marcha atrás… Así de feas están las cosas…

Tras negarse a responder a las acusaciones lanzadas por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien denunció unidades del gobierno federal no respetaban la presunción de inocencia de los investigados, lo cual podría derivar en violaciones al debido proceso, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sostuvo existe plena cooperación con la Fiscalía General de la República e incluso informó sólo el año pasado entregó 660 notas de inteligencia solicitadas por esa dependencia. Entrevistado al salir de Palacio Nacional, aseguró: “siempre he tenido una actitud de respeto hacia el fiscal y lo más importante es que las instituciones siguen trabajando en forma coordinada”.

César Duarte ha logrado de nueva cuenta, situarse como foco de atención de autoridades mexicanas y estadounidenses. Está sirviendo además para, por desgracia, exhibir una vez más la falta de información correcta que posee el titular del Ejecutivo federal. Esta mañana aseguró Estados Unidos extraditaría México a César Duarte y culpó a la administración anterior por no haber hecho las solicitudes correspondientes de manera correcta. Horas más tarde, las autoridades del vecino país del norte señalaron recibieron una petición el 30 de diciembre misma carente de respuesta al no haber solicitado con antelación y como primera acción una orden de captura. Para hacerse bolas no importa la militancia partidista sino la incapacidad para actuar… Otra pifia se encuentra en la posibilidad de enviar a 83 mil mexicanos solicitantes de regulación en los EU a Guatemala para, en ese país, esperar la determinación sobre su solicitud. Paradójico y ridículo ¿no cree usted?

